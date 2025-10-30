ଲଞ୍ଚ ହେଲା Nothing Phone 3a Lite; ମିଳିବ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ 50MP କ୍ୟାମେରା
ନଥିଙ୍ଗ ଭାରତରେ ଏହାର ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Nothing Phone 3a Liteକୁ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ ଓ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : October 30, 2025 at 10:59 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଣ୍ଡନ ଭିତ୍ତିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ନଥିଙ୍ଗ ଏହାର ନୂତନ ମଧ୍ୟମ-ରେଞ୍ଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ 3a ଲାଇଟ୍କୁ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ବୁଧବାର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । Nothing Phone 3a ସିରିଜର ଏହି ନୂତନ ମଡେଲଟି ଏକ ଅକ୍ଟା କୋର MediaTek Dimensity 7300 Pro ଚିପ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ଏଥିରେ 8GB RAM ଓ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି । ନଥିଙ୍ଗର ସିଗ୍ନେଚର ଗ୍ଲାଇଫ୍ ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ପଛ ପ୍ୟାନେଲରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ନୋଟିଫିକେସନ ଏବଂ ଆଲର୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ 6.77-ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍-HD+ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ଯାହା 120Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସମର୍ଥନ କରେ । ଫୋନର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ 3000 ନିଟ୍ସ ଏବଂ 1.07 ବିଲିୟନ ରଙ୍ଗ ସହିତ 2160Hz PWM ଡିମିଂ ଫିଚର ରହିଛି । ଏହା 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ ସେନ୍ସର ଏବଂ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍-ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ । ଏହା USB Type-C କେବୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 33W ତାରଯୁକ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ନୂତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ବୁଧବାରଠାରୁ କିଛି ବଛା ବଛା ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହା କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
Nothing Phone 3a Lite: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ 3a ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଯାହା Android 15-ଆଧାରିତ Nothing OS 3.5ରେ ଚାଲିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷର ପ୍ରମୁଖ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ 6 ବର୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ଏଥିରେ 6.77-ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍-HD+ (1,080×2,392 ପିକ୍ସେଲ୍) ନମନୀୟ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି ଯାହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ରିଫ୍ରେସ୍ ହାର 120Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 3000 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ HDR ବ୍ରାଇଟନେସ୍, 387ppi ପିକ୍ସେଲ୍ ଘନତା ଏବଂ 1000Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ହାର ସହିତ ଆସିଛି ।
If your phone doesn’t light up your life, why? Presenting, Phone (3a) Lite. pic.twitter.com/XfxQb9vaDk— Nothing (@nothing) October 29, 2025
ନୂତନ Nothing Phone 3a Liteକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ଅକ୍ଟା କୋର 4nm MediaTek Dimensity 7300 Pro ଚିପସେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି 8GB RAM ସହିତ ଅଛି । ଏହି ଫୋନଟି 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାକୁ ମାଇକ୍ରୋଏସଡି କାର୍ଡ ସ୍ଲଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ । Phone 3a Liteରେ ପଛ ପ୍ୟାନେଲରେ Glyph Light ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଲେ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାନେଲରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ।
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଏହି ଫୋନରେ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍-ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ଦିଆୟାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଥମିକ ସୁଟର ଯାହା 1/1.57-ଇଞ୍ଚ Samsung ସେନ୍ସର (f/1.88), ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (OIS) ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (EIS) ସହିତ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ଏକ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା (f/2.2) ଦିଆଯାଇଛି ।
କମ୍ପାନୀ Nothing Phone 3a Liteର ପଛ ପ୍ୟାନେଲରେ ତୃତୀୟ କ୍ୟାମେରା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ । ଫୋନର ସାମ୍ନା ଭାଗରେ, ଏକ 16-ମେଗାପିକ୍ସେଲ (f/2.45) ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି , ଯାହା ଏକ ହୋଲ୍-ପଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ କଟଆଉଟ୍ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହି ଫୋନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ 30fpsରେ 4K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ, 60fps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1080p ରେକର୍ଡିଂ ଏବଂ 120fpsରେ 1080p ସ୍ଲୋ-ମୋ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବେ । ଏଥିରେ TrueLens Engine 4.0 ଫିଚର ରହିଛି ଏବଂ ଏହା Motion Capture, Portrait Optimaiser ଏବଂ Night Modeକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।
ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BDS, Galileo ଏବଂ OZSS ସଂଯୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଇନ-ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର, ଏକ ଆକ୍ସିଲେରୋମିଟର, ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପାସ୍, ଏକ ଜାଇରୋସ୍କୋପ୍, ଏକ ପ୍ରୋକ୍ସିମିଟି ସେନ୍ସର ଏବଂ ଏକ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଅଛି । Phone 3a Liteରେ ଧୂଳି ଏବଂ ସ୍ପ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP54 ରେଟିଂ ଏବଂ ଆଗ ଓ ପଛ ପ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ Panda Glass ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି ।
ବ୍ୟାଟେରୀ କଥା କହିଲେ, ଏଥିରେ 33 ୱାଟ୍ ତାରଯୁକ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା 5 ୱାଟ୍ ତାରଯୁକ୍ତ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ଏହି ଫୋନର ଆକାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା 164×78×8.3 ମିମି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଓଜନ 199 ଗ୍ରାମ ଅଛି ।
|ଫିଚର
|ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
|ଡିସପ୍ଲେ
|6.77-ଇଞ୍ଚ FHD+ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ AMOLED, 120Hz
|ପ୍ରୋସେସର
|MediaTek Dimensity 7300 Pro (4nm)
|RAM
|8GB
|ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|128GB / 256GB (2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ)
|ପଛ କ୍ୟାମେରା
|50MP + 8MP + ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ
|ଆଗ କ୍ୟାମେରା
|16MP
|ବ୍ୟାଟେରୀ
|5,000mAh, 33W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ
|ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ (OS)
|Android 15 (Nothing OS 3.5)
|କନେକ୍ଟିଭିଟି
|5G, Wi-Fi 6, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.3
|ଦାମ (ବେସ୍ ମଡେଲ)
|EUR 249 / GBP 249 (~₹25,600 – ₹29,000)
Nothing Phone 3a Lite: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ 3a ଲାଇଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 8GB RAM ଏବଂ 128GB ଇନ୍ବିଲ୍ଟ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ମୂଳ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ EUR 249 (ପ୍ରାୟ 25,600 ଟଙ୍କା)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ସେହିପରି UKରେ, ସମାନ ମଡେଲ୍ GBP 249 (ପ୍ରାୟ 29,000 ଟଙ୍କା)ରେ ଉପଲବ୍ଧ । 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ EUR 279 (ପ୍ରାୟ 28,700 ଟଙ୍କା) ଅଛି । UKରେ, ସମାନ କନଫିଗିରେସନର ମୂଲ୍ୟ GBP 279 (ପ୍ରାୟ 32,500 ଟଙ୍କା) ରଖାଯାଇଛି ।
ନୂତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି ଉଭୟ ଧଳା ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । Nothing Phone 3a ଲାଇଟ୍ର 128GB ସଂସ୍କରଣ ନଥିଙ୍ଗର ଅନଲାଇନ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖୁଚୁରା ଅଂଶୀଦାର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଏହାର 256GB ଭାରିଏଣ୍ଟ କେବଳ କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।