ନଥିଙ୍ଗ ଲଞ୍ଚ କଲା ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Phone 3a Lite; ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ
ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ 3a ଲାଇଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ କଲା କମ୍ପାନୀ । ଏଯାବତ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଫୋନ । ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 27, 2025 at 1:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ Nothing Phone 3a Liteକୁ ଆଜି ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହା କାର୍ଲ ପେଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ କମ୍ପାନୀର ଏକ ମଧ୍ୟମ-ରେଞ୍ଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଏବଂ Nothing Phone 3a ସିରିଜର ନୂତନ ଯୋଡି ଭାବରେ ଆସିଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ MediaTek Dimensity 7300 Pro ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, 8GB RAM ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ।
Nothing Phone 3a Lite ଆଲର୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ Glphy ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ସିଗ୍ନେଚର Glyph ଇଣ୍ଟରଫେସକୁ ବଦଳାଇଥାଏ । ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସହ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ନଥିଙ୍ଗର ନୂଆ ଫୋନରେ ଆଉ କଣ ଖାସ୍ ଓ ଦାମ କେତେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
Phone (3a) Lite Blue is here. Designed for India to light up your everyday.— Nothing India (@nothingindia) November 27, 2025
Available from 5 Dec, 12 PM. pic.twitter.com/tOvTSYzSLt
Nothing Phone 3a Lite: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ 6.77-ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍-HD+ (1080 x 2392 ପିକ୍ସେଲ୍) ନମନୀୟ AMOLED ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି ଯାହା 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 3000 ନିଟ୍ସ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ (HDR), 387 PPI ପିକ୍ସେଲ୍ ଘନତା ଏବଂ 2160Hz PWM ଡିମିଂ ସହିତ ରହିଛି । ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ 3a ଲାଇଟ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି କମ୍ପାନୀ MediaTek Dimensity 7300 Pro ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ 8GB RAM ଓ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହା 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ RAM ବିସ୍ତାର ଏବଂ 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରଯୋଗ୍ୟ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏକ microSD କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସମର୍ଥନ କରେ ।
ଡୁଆଲ୍-ସିମ୍ (ନାନୋ + ନାନୋ) ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ 3a ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ Nothing OS 3.5ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏଥିରେ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ 6 ବର୍ଷର SMR ଅପଡେଟ୍ ପାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ 33W ତାରଯୁକ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା 5W ତାରଯୁକ୍ତ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ର ଆକାର 164×78×8.3 ମିମି ଏବଂ ଓଜନ 199 ଗ୍ରାମ ଅଛି ।
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଏହା ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁଥିରେ OIS ଏବଂ EIS ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା, 119.5-ଡିଗ୍ରୀ ଫିଲ୍ଡ-ଅଫ୍-ଭ୍ୟୁ (FoV) ସହିତ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍-ଆଙ୍ଗଲ୍ ଲେନ୍ସ ଏବଂ ଏକ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତୃତୀୟ ସେନ୍ସର ସାମିଲ । ଏଥିରେ ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ 16-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ଆଗ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଏଥିରେ ଅନେକ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଫିଚର ଯେପରିକି ଅଲଟ୍ରା XDR ଫଟୋ, ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୋଡ୍, ଅଟୋ ଟୋନ୍, ନାଇଟ୍ ମୋଡ୍, ମାକ୍ରୋ ମୋଡ୍ ଏବଂ ମୋସନ୍ କ୍ୟାପଚର୍ ସାମିଲ । ପଛ କ୍ୟାମେରା 4K 30fps ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଏବଂ 1080p 120fps ସ୍ଲୋ-ମୋସନ୍ ରେକର୍ଡିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।
ଏହି ଫୋନରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା କନେକ୍ଟିଭିଟି ବିକଳ୍ପ କଥା କହିଲେ, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, ଏବଂ QZSS ସାମିଲ । ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ଇନ-ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଅଛି । Phone 3a Liteରେ ଧୂଳି ଏବଂ ସ୍ପ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP54 ରେଟିଂ ଏବଂ ଆଗ ଏବଂ ପଛ ପ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ Panda Glass ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି ।
Nothing Phone 3a Lite: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
- ଭାରତରେ ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ 3a ଲାଇଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 8GB RAM ଏବଂ 128GB ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ମୂଳ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ 20,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 22,999 ଟଙ୍କା ।
- ଲଞ୍ଚ ଅଫରର ଅଂଶ ଭାବରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ICICI ଏବଂ OneCard ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫରଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ 128GB ଏବଂ 256GB ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ଯଥାକ୍ରମେ 19,999 ଏବଂ 21,999 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ।
- Nothing Phone 3a Lite 3ଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ: କଳା, ନୀଳ ଏବଂ ଧଳା । ଏହା ଡିସେମ୍ବର 5ରେ Flipkart, Vijay Sales, Croma ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
