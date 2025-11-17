ନଭେମ୍ବର 27ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Nothing Phone 3a Lite; ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା କମ୍ପାନୀ
ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ 3ଏ ଲାଇଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାକୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲଣ୍ଡନରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 17, 2025 at 2:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଣ୍ଡନ ଭିତ୍ତିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା ନଥିଙ୍ଗ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ Nothing Phone 3a Lite ଭାରତ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଏହା ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । Phone (3a) Lite ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି କମ୍ପାନୀର Phone (3a) ଲାଇନଅପ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସବୁଠୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
କମ୍ପାନୀ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା Phone (3a) ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ତଳେ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଲାଇନଅପ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ମଡେଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିବ । କମ୍ପାନୀର କହିବାନୁସାରେ ଏହି ନୂତନ ଡିଭାଇସଟି "ଅଧିକ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନଥିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣିବା" ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏହି ଫୋନଟି କମ୍ପାନୀର ଆଇକନିକ୍ ସ୍ବଚ୍ଛ ପଛ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ସରଳୀକୃତ ଗ୍ଲିଫ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଭଳି ମୂଳ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିବ ।
Nothing Phone 3a Lite: ଡିଜାଇନ
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି କମ୍ପାନୀର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନକୁ ବଜାୟ ରଖିବ । କମ୍ପାନୀର ପ୍ରିମିୟମ ମଡେଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ Glyph ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଲାଇଟ୍ ମଡେଲରେ ଗୋଟିଏ Glyph LED ରହିବ, ଯାହାକି ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଲେ, ଏହା ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଳିବ । ଏହି ଡିଭାଇସଟି ପାଣି ଓ ଧୂଳିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ IP54 ରେଟିଂ ସହିତ ଆସିଛି ।
Nothing Phone 3a Lite: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଏହାର ବିଶେଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କମ୍ପାନୀର ଲାଇଟ୍ ମଡେଲଟି 6.77-ଇଞ୍ଚ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, ଫୁଲ୍ ଏଚଡି ପ୍ଲସ୍ (1084×2392) ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ଓ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ଆସିବ । ପ୍ରୋସେସର ଲାଗି ଏଥିରେ MediaTek Dimensity 7300 Pro ଚିପସେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଏହି ଫୋନଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-15 ଉପରେ ଆଧାରିତ Nothing OS 3.5ରେ ଚାଳିତ, ଯାହାକି 3 ବର୍ଷ ଲାଗି ଓଏସ୍ ଅପଡେଟ୍ ଓ 6 ବର୍ଷ ଲାଗି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଏହା ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସହିତ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଓ 2-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମାକ୍ରୋ ଲେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରିବ । ସେହିପରି ସାମ୍ନା ଭାଗରେ 16-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ରହିବ । ଏଥିରେ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବ, ଯାହାକି 33 ୱାଟ୍ ତାରଯୁକ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ ।
ଲଣ୍ଡନ ଭିତ୍ତିକ ଏହି କମ୍ପାନୀର ଏକାଧିକ ପ୍ରମୁଖ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ବଜାର । ଏଠାକାର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର, ଅର୍ଲି-ବାର୍ଡ ଡିଲ୍, ପ୍ରଥମ ବିକ୍ରି ଟାଇମଲାଇନ୍ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ମିଡ୍ରେଞ୍ଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲାଗି ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାର ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ନଥିଙ୍ଗର ଆଗାମୀ Phone (3a) Lite ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ୱାନପ୍ଲସ, ଭିଭୋ, ସାଓମି ଏବଂ ସାମସଙ୍ଗ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ ।