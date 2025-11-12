ETV Bharat / technology

ଭାରତକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ (3a) ଲାଇଟ୍‌; ଆସିଲା ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ

ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ (3a) ଲାଇଟ୍‌ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଏହା କମ୍ପାନୀର Phone (3) ସିରିଜରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Nothing Phone (3a) Lite
Nothing Phone (3a) Lite (Image Credit: Nothing India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 7:55 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଣ୍ଡନ ସ୍ଥିତ କମ୍ପାନୀ ନଥିଙ୍ଗ ଭାରତରେ ଆଗାମୀ ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ 3a ଲାଇଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଅକ୍ଟୋବରରେ ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ (3a)ର ଏକ ଛୋଟ ସଂସ୍କରଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଡିଭାଇସ୍‌ର ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଡାଇମେନ୍ସିଟି 7300 ପ୍ରୋ ଚିପସେଟ୍, 8GB RAM, 3000 ନିଟ୍ସ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହିତ 120Hz AMOLED ସ୍କ୍ରିନ୍, ଗ୍ଲାଇଫ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍‌କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ଲିଫି ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଏକ 50MP ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସାମିଲ ।

Nothing Phone (3a) Lite: ଭାରତ ଲଞ୍ଚ

ଏକ X ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ଫୋନ (3a) ଲାଇଟ୍ ଆସିବା ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଟିଜର ଜାରି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ ସଠିକ୍ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ । ପୋଷ୍ଟଟି ଫୋନ (3a) ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି । "ଲାଇଟ୍-ନିଂ ସର୍ବଦା କିଛି ଅଧିକ ସହିତ ଥାଏ" ବୋଲି ଏକ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍‌ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ।

ଟିଜର ଫଟୋରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ନଥିଙ୍ଗ ଭାରତରେ ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ (3a) ଲାଇଟ୍‌ର କଳା ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ଉଭୟ ଲଞ୍ଚ କରିବ । ଏହି ଫୋନଟି ଏହାର ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପରି ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ସମାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

Nothing Phone (3a) Lite: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ

ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ (3a) ଲାଇଟ୍‌ରେ 6.77-ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍ HD+ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ଯାହା 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 3000 ନିଟ୍ସ ସର୍ବାଧିକ HDR ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହିତ ରହିଛି । ଡିଭାଇସଟି 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ବାରା ସମର୍ଥିତ ଏବଂ 33W ଫାଷ୍ଟ ୱେୟାର୍ଡ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ 5W ୱେୟାର୍ଡ୍ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଏକ MediaTek Dimensity 7300 Pro ଚିପସେଟ୍‌ରୁ ଶକ୍ତି ଆଣେ, 8GB RAM ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିପାରେ ।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏକ microSD କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ । ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ (3a) ଲାଇଟ୍‌ Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ Nothing OS 3.5 ଚାଲିବ । ଏହା 3ଟି ପ୍ରମୁଖ Android ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ 6 ବର୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ସମର୍ଥନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ଆସିଥାଏ ।

କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍-ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ 50MP ପ୍ରାଥମିକ ସେନ୍ସର୍, ଏକ 8MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ସେନ୍ସର୍ ଏବଂ ଏକ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତୃତୀୟ ସେନ୍ସର୍ ସାମିଲ । ଡିଭାଇସଟି ସାମ୍ନାରେ ଏକ 16MP ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଫୋନ (3a) ଲାଇଟ୍‌ ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP54 ପ୍ରମାଣିତ । ସଂଯୋଗ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ Wi-Fi 6 ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.3 ସାମିଲ । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ (3a) ଲାଇଟ୍‌ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା CMF Phone 2 Pro ସହିତ ବହୁତ ସମାନତା ବହନ କରେ ।

