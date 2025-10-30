Nothing Phone 3a Lite 5G Vs Phone 3a 5G: କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ?
ନିକଟରେ ନଥିଙ୍ଗ Phone 3a Liteକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ତେବେ ଏହା Phone 3a ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ଓ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : October 30, 2025 at 4:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୟୁକେ-ଭିତ୍ତିକ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ନଥିଙ୍ଗ ଭାରତରେ ପୁଣିଥରେ ଏହାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି । ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ କମ୍ପାନୀ Phone (3a) ଏବଂ Phone (3a) Pro ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ବୁଧବାର Lite ଭାରିଏଣ୍ଟ Nothing Phone 3a Lite 5Gକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ମଡେଲ୍ ବଜେଟ୍-ସଚେତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ନଥିଙ୍ଗର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ ଭାଷା ଏବଂ ସୁଗମ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ।
କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 20,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଏହାକୁ Phone 3a ଲାଇନଅପ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ଫୋନ କରିବ । ତେବେ Nothing Phone 3a ଭାରତରେ 22,999 ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଆପଣ କେଉଁଟି କିଣିବେ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତୁଳନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଡିଜାଇନ ଓ ଡିସପ୍ଲେ
Nothing Phone 3a Lite ବ୍ରାଣ୍ଡର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ-ସ୍ବଚ୍ଛ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଳନ କରେ, ଯଦିଓ ଏହା ବେସ୍ ମଡେଲ୍ Phone 3a ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ । ଆପଣ ଏବେ ବି ଏଥିରେ ସିଗ୍ନେଚର କ୍ଲିନ୍ ଡିଜାଇନ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ Lite ମଡେଲରେ କମ୍ ଗ୍ଲାଇଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଉପାଦାନ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଏକ ସରଳ ଭୂଲମ୍ବ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଫୋନ 3aରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭୂସମାନ୍ତର (Horizontal) କ୍ୟାମେରା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ ।
ଯେତେବେଳେ ଡିସପ୍ଲେ କଥା ଆସେ, ଉଭୟ ଫୋନ ସମାନ 6.77-ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍-HD+ AMOLED ପ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ 120Hz ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 3000 ନିଟ୍ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସେୟାର କରନ୍ତି, ଯାହା Panda Glass ଦ୍ବାରା ସୁରକ୍ଷିତ । ସେହିପରି ସେମାନେ HDR10+ ପ୍ରମାଣିତ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, Lite ମଡେଲରେ କୌଣସି ସାଲିସ କରାଯାଇନାହିଁ ।
ପରଫର୍ମାନ୍ସ
ନୂତନ Nothing Phone 3a Lite ଏକ 4nm MediaTek Dimensity 7300 Pro ଚିପ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି । ସେପଟେ Nothing Phone 3aରେ Snapdragon 7s Gen 3 SoC ରହିଛି, ଯାହା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା 12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଉଭୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Android 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ Nothing OS 3.5ରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ OS ଅପଡେଟ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ଆସିଥାଏ ।
କ୍ୟାମେରା
ଲାଇଟ୍ ମଡେଲଟି ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍-ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ସହ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଥମିକ ସୁଟର ଯାହା 1/1.57-ଇଞ୍ଚ Samsung ସେନ୍ସର (f/1.88), ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (OIS) ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (EIS) ସହିତ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ଏକ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା (f/2.2) ଦିଆଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ଫୋନ (3a), ଏକ ଡୁଆଲ୍ 50MP ସେଟଅପ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଟେଲିଫଟୋ ସେନ୍ସର ସହିତ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ 8MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ସେନ୍ସର ସାମିଲ । ଆପଣ ଏକ 32MP ସମ୍ମୁଖ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । ଉଭୟ ମଡେଲ୍ ପଛ କ୍ୟାମେରାରେ 4K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ
ଉଭୟ ମଡେଲ ସମାନ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସୁଥିବାବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଭିନ୍ନ ରହିଛି । ଲାଇଟ୍ ଭର୍ସନଟି 33 ୱାଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାବେଳେ ଫୋନ (3a) 50 ୱାଟ୍ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟ ନଥିଙ୍ଗ ଡିଭାଇସ ପରି, ଉଭୟ ମଡେଲ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ବି ବାକ୍ସରେ ଚାର୍ଜର ସହିତ ଆସିନଥାଏ । ଏଥିଲାଗି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚାର୍ଜର ଅଲଗା ଭାବେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼଼ିବ ।
କାହାର ଦାମ କେତେ ?
ଭାରତରେ, Nothing Phone 3a Liteର ମୂଲ୍ୟ 20,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଏହାକୁ 22,999 ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Nothing Phone (3a) ଠାରୁ ଶସ୍ତା କରିବ ।