Nothing Phone 3a Lite 5G Vs Phone 3a 5G: କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ?

ନିକଟରେ ନଥିଙ୍ଗ Phone 3a Liteକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ତେବେ ଏହା Phone 3a ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ଓ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଜାଣନ୍ତୁ...

Nothing Phone 3a Lite 5G Vs Phone 3a 5G
Nothing Phone 3a Lite 5G Vs Phone 3a 5G (ETV Bharat Via Nothing India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 30, 2025 at 4:46 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୟୁକେ-ଭିତ୍ତିକ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ନଥିଙ୍ଗ ଭାରତରେ ପୁଣିଥରେ ଏହାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି । ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ କମ୍ପାନୀ Phone (3a) ଏବଂ Phone (3a) Pro ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ବୁଧବାର Lite ଭାରିଏଣ୍ଟ Nothing Phone 3a Lite 5Gକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ମଡେଲ୍ ବଜେଟ୍-ସଚେତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ନଥିଙ୍ଗର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ ଭାଷା ଏବଂ ସୁଗମ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ।

କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 20,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଏହାକୁ Phone 3a ଲାଇନଅପ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ଫୋନ କରିବ । ତେବେ Nothing Phone 3a ଭାରତରେ 22,999 ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଆପଣ କେଉଁଟି କିଣିବେ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତୁଳନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Nothing Phone 3a 5G
Nothing Phone 3a 5G (Image Credit: Nothing India)

ଡିଜାଇନ ଓ ଡିସପ୍ଲେ

Nothing Phone 3a Lite ବ୍ରାଣ୍ଡର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ-ସ୍ବଚ୍ଛ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଳନ କରେ, ଯଦିଓ ଏହା ବେସ୍‌ ମଡେଲ୍‌ Phone 3a ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ । ଆପଣ ଏବେ ବି ଏଥିରେ ସିଗ୍ନେଚର କ୍ଲିନ୍ ଡିଜାଇନ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ Lite ମଡେଲରେ କମ୍ ଗ୍ଲାଇଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଉପାଦାନ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଡୁଆଲ୍‌ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍‌ ଏକ ସରଳ ଭୂଲମ୍ବ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଫୋନ 3aରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭୂସମାନ୍ତର (Horizontal) କ୍ୟାମେରା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ ।

ଯେତେବେଳେ ଡିସପ୍ଲେ କଥା ଆସେ, ଉଭୟ ଫୋନ ସମାନ 6.77-ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍-HD+ AMOLED ପ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ 120Hz ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 3000 ନିଟ୍ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସେୟାର କରନ୍ତି, ଯାହା Panda Glass ଦ୍ବାରା ସୁରକ୍ଷିତ । ସେହିପରି ସେମାନେ HDR10+ ପ୍ରମାଣିତ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, Lite ମଡେଲରେ କୌଣସି ସାଲିସ କରାଯାଇନାହିଁ ।

ପରଫର୍ମାନ୍ସ

ନୂତନ Nothing Phone 3a Lite ଏକ 4nm MediaTek Dimensity 7300 Pro ଚିପ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି । ସେପଟେ Nothing Phone 3aରେ Snapdragon 7s Gen 3 SoC ରହିଛି, ଯାହା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା 12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଉଭୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Android 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ Nothing OS 3.5ରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ OS ଅପଡେଟ୍‌ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ଆସିଥାଏ ।

Nothing Phone 3a Lite 5G
Nothing Phone 3a Lite 5G (Image Credit: Nothing India)

କ୍ୟାମେରା

ଲାଇଟ୍‌ ମଡେଲଟି ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍-ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ସହ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଥମିକ ସୁଟର ଯାହା 1/1.57-ଇଞ୍ଚ Samsung ସେନ୍ସର (f/1.88), ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (OIS) ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (EIS) ସହିତ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ଏକ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା (f/2.2) ଦିଆଯାଇଛି ।

ସେପଟେ ଫୋନ (3a), ଏକ ଡୁଆଲ୍ 50MP ସେଟଅପ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଟେଲିଫଟୋ ସେନ୍ସର ସହିତ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ 8MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ସେନ୍ସର ସାମିଲ । ଆପଣ ଏକ 32MP ସମ୍ମୁଖ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । ଉଭୟ ମଡେଲ୍ ପଛ କ୍ୟାମେରାରେ 4K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ।

ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ

ଉଭୟ ମଡେଲ ସମାନ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସୁଥିବାବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ପିଡ୍‌ ଭିନ୍ନ ରହିଛି । ଲାଇଟ୍‌ ଭର୍ସନଟି 33 ୱାଟ୍‌ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାବେଳେ ଫୋନ (3a) 50 ୱାଟ୍‌ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟ ନଥିଙ୍ଗ ଡିଭାଇସ ପରି, ଉଭୟ ମଡେଲ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ବି ବାକ୍ସରେ ଚାର୍ଜର ସହିତ ଆସିନଥାଏ । ଏଥିଲାଗି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚାର୍ଜର ଅଲଗା ଭାବେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼଼ିବ ।

କାହାର ଦାମ କେତେ ?

ଭାରତରେ, Nothing Phone 3a Liteର ମୂଲ୍ୟ 20,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଏହାକୁ 22,999 ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Nothing Phone (3a) ଠାରୁ ଶସ୍ତା କରିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ OnePlus 15; ଦେଶର ପ୍ରଥମ Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC ଫୋନ

