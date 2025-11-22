ETV Bharat / technology

ରୋଲ ଆଉଟ୍‌ ହେଲା Nothing OS 4.0; କେଉଁ ଫୋନରେ ଆସିଛି ଅପଡେଟ୍‌ ଜାଣନ୍ତୁ

ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ନଥିଙ୍ଗର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ Nothing OS 4.0ର ରୋଲ ଆଉଟ୍‌ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । କେଉଁ ଫୋନରେ ଆସିବ ଅପଡେଟ୍‌ ଜାଣନ୍ତୁ...

Nothing
ରୋଲ ଆଉଟ୍‌ ହେଲା Nothing OS 4.0 (Image Credit: Nothing India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 22, 2025 at 4:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବ୍ରିଟିଶ ଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ନଥିଙ୍ଗ ଏହାର ନୂଆ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ (OS) NothingOS 4.0କୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ରୋଲଆଉଟ୍‌ କରିଦେଇଛି । ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ନୂଆ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମଟି ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପୂର୍ବ NothingOS 3.0ର ଦୃଢତା ଉପରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ।

ନୂତନ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମଟି ପୁନଃ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା UI ଉପାଦାନ ଏବଂ ନୂତନ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରିକି ଏକ AI ବ୍ୟବହାର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ, ଉନ୍ନତ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଗ୍ୟାଲେରୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ TrueLens ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ Essential ଆପ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ AI-ଚାଳିତ କ୍ରିଏସନ ଟୁଲ୍‌ ସହ ଆସିଛି । NothingOS 4.0 ଗ୍ଲାଇଫ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏବଂ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଡାର୍କ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଦାବି କରେ ।

NothingOS 4.0: ଫିଚର୍ସ

ଲାଇଭ ଅପଡେଟ୍ସ ସାଙ୍ଗକୁ Glyph ଇଣ୍ଟରଫେସ୍‌: ଏହି ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ଡେଲିଭରି ଟ୍ରାକିଂ, କ୍ୟାବ୍ ବୁକିଂ କିମ୍ବା ଏକ ସକ୍ରିୟ ଟାଇମର୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲାଇଭ୍ ସୂଚନା ଏବେ ସିଧାସଳଖ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ଫୋନର ଗ୍ଲାଇଫ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ନୂତନ Android 16 ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଆପ୍ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ନଥିଙ୍ଗ ଗ୍ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ।

ଅତିରିକ୍ତ ଡାର୍କ ମୋଡ୍: ଏହି ମୋଡ୍‌କୁ ଲାଟେଷ୍ଟ OS ଅପଡେଟ୍‌ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନଃ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ଗଭୀର କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ନୋଟିଫିକେସନ, କ୍ବିକ୍ ସେଟିଂସ ଏବଂ ଆପ୍ ଡ୍ରୟର୍ ଏବେ ଏକ ନୂତନ, ଗାଢ଼ ଲୁକ୍ ପାଇବ । ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସ୍ପେଶ ଏବଂ ଲଞ୍ଚରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିରିକ୍ତ ଡାର୍କ ମୋଡ୍ ସହିତ ମେଳ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟମାଇଜ କରାଯାଇଛି ।

ଆନିମେସନ: ନୂଆ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ, ୟୁଜର୍ସ କୌଣସି ଆପ୍‌କୁ ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଜୁମ୍‌ ଇଫେକ୍ଟ ପାଇବେ । ସେହିପରି ଫୋନର ଭଲ୍ୟୁମକୁ ବଢାଇବା ବା କମାଇବା ସମୟରେ ଏକ ଭାଇବ୍ରେସନ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ । ଏଣିକି ନୋଟିଫିକେସନ ଅଧିକ ବାଉନ୍ସ ହେବା ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ।

ନୂତନ ପପ୍-ଅପ୍ ଭ୍ୟୁ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ: ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ଏକକାଳୀନ ଦୁଇଟି ଫ୍ଲୋଟିଂ ଆପ୍ ଖୋଲିପାରିବେ। ସେମାନେ ଉପରକୁ ସ୍ବାଇପ୍ କରି ଏବଂ ତଳକୁ ଟାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ରିନକୁ ବିସ୍ତାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ କରିପାରିବେ । ଏହା ନୂତନ OSରେ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂକୁ ସହଜ ଏବଂ ମଜାଦାର କରିବ ।

ହିଡେନ୍‌ ଆଇକନ୍: ଆପ୍ସକୁ ଏବେ ଆପ୍ ଡ୍ରୟରରୁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ବିକ୍ ସେଟିଂସରେ ରଖାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଫିଚର ସେହି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନକୁ ସଫା ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ।

NothingOS 4.0: ଯୋଗ୍ୟ ଫୋନ

ନଥିଙ୍ଗ ଓଏସ 4.0 କେଉଁ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଯାବତ ନଥିଙ୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ । ମାତ୍ର ବିଟା ରୋଲ ଆଉଟ୍‌ ଓ କମ୍ପାନୀର ଅପଡେଟ୍‌ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଏହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ:

  • Nothing Phone (3)
  • Nothing Phone (3a)
  • Nothing Phone (3a) Lite
  • Nothing Phone (3a) Pro
  • Nothing Phone (2)
  • Nothing Phone (2a)
  • Nothing Phone (2a) Plus
  • CMF Phone 2 Pro
  • ଆଗାମୀ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଅପଗ୍ରେଡ୍‌କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା CMF ମଡେଲ

ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Nothing Phone (1)ରେ ନୂଆ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅପଡେଟ୍‌ ଆସିନପାରେ । ଏହି ଫୋନଟି 2022ରେ ପ୍ରଥମେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା 3 ବର୍ଷର ପ୍ରମୁଖ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ ଓଏସ ଅପଗ୍ରେଡ୍‌ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି । ଏହି ଫୋନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-15 ଉପରେ ଆଧାରିତ Nothing OS 3.0 ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ମାତ୍ର ଏହି ଫୋନଟି 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍‌ ପାଇବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଆସିଗଲା Nano Bananaର Pro ଭର୍ସନ; କେମିତି କାମ କରିବ ଜାଣନ୍ତୁ

TAGGED:

NOTHING OPERATING SYSTEM
ନଥିଙ୍ଗ
ନଥିଙ୍ଗ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ
ନଥିଙ୍ଗ ଓଏସ 40
NOTHING OS 4 0

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିମୁଖ ଚାଷୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷାରେ

'ଗଛ ଦିଦି' ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ : ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଲଗାଇଲେଣି 15000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ

ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ସସ୍ମିତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ: ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ FOODK

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.