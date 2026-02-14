ETV Bharat / technology

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଖୋଲିଲା ନଥିଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଷ୍ଟୋର୍

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ନଥିଙ୍ଗ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଛି । ଏହାକୁ ସିଇଓ କାର୍ଲ ପେଇ ଏବଂ ଆକିସ୍ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଡିସ୍ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 14, 2026 at 8:03 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଣ୍ଡନ ଭିତ୍ତିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ନଥିଙ୍ଗ ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଛି। ଏହା କଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଷ୍ଟୋରକୁ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ କାର୍ଲ ପେ ଏବଂ ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆକିସ୍ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଡିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ କରାଯାଇଛି । ନଥିଙ୍ଗ କହିଛି ଯେ ଏହା ଘରୋଇ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ରଣନୀତିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା । ନଥିଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀର ସ୍ଥାନ ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତତମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସ୍ମାଟଫୋନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଏହି କମ୍ପାନୀର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରରେ Nothing ଓ CMF କମ୍ପାନୀରର ସମସ୍ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହିତ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବା କମ୍ପାନୀ ନେଇ ଆଶା ରଖିଛି ।

ନଥିଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:

ନଥିଙ୍ଗର ଏହି ଅଫଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଇମରଶିଭ ହବ୍ ପରି ଯେମିତିକି ହାତ-ଉପଯୋଗୀ ଉତ୍ପାଦ ଆବିଷ୍କାର, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ରିଟେଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଙ୍ଗ କହିବା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବ । ଏହି ଷ୍ଟୋରରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ରହିଛି । ଏହା ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍, କ୍ଲ ଗେମ୍ସ ଏବଂ କନଭେୟର-ବେଲ୍ଟ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଳି ପାରସ୍ପରିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ନଥିଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋର କ୍ରିଏଟର ସ୍ପେସ୍ :

ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋର ଅଭିଜ୍ଞତାମୂଳକ ଏବଂ ସେବା-କେନ୍ଦ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରେ । କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ଅନବକ୍ସିଙ୍ଗ୍ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଭିଡିଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଏକ ଷ୍ଟୁଡ଼ଓ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଇଭାଞ୍ଜେଲିଡିସ୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଷ୍ଟୋର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଇମରଶିଭ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାର ହାତ-କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ଏବଂ ଏହି ଷ୍ଟୋର୍ ଏପରି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହୋଇ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ, ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଲଞ୍ଚ, ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-କେନ୍ଦ୍ରିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ତାର କରିବୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।

AI ଏବଂ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ:

ଏଆଇ ବିଷୟରେ, ପେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2028 ରେ ଫିଚର ଫୋନରୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ । ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ ବିଷୟରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କେବେ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଉପରେ କାମ କରିନାହୁଁ। ଭାରତରେ ଆମର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟସ 24 ବର୍ଷ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ କ୍ରେତାଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟସ 45 ବର୍ଷ ।"

ନଥିଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଠିକଣା :

ଫ୍ଲାଗଶିପ୍ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରର ଡିଜାଇନ୍ 1970 ଦଶକର ରେଟ୍ରୋ-ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ ୱାର୍କସପ୍ ପରି, ଯେଉଁଠି ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନରେ କଂକ୍ରିଟ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ କାଚ ଭଳି ଖୋଲା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି । ଏହି ନୋଥିଂ ଷ୍ଟୋରଟି ଇନ୍ଦିରାନଗରର 660/1, 100 ଫୁଟ ରୋଡରେ ଅବସ୍ଥିତ । 5,032 ବର୍ଗଫୁଟ ପରିମିତ ଏହି ଷ୍ଟୋରରେ ନୋଥିଂ ଏବଂ CMF ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ଷ୍ଟୋରଟି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 11ଟାରୁ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ।

