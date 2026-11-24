ଡିସେମ୍ବର 8ରେ Ear Note AI ଇୟରବଡ୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିବ Nothing, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଖାସ୍ ଫିଚର୍ସ
ନଥିଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ନୂଆ Ear Note AI ଇୟରବଡ୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏବଂ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରି ଟେକ୍ସଟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ।
Published : November 24, 2026 at 8:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନଥିଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଡିଭାଇସଠାରୁ କିଛି ଅଲଗା ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ Ear Note ନାମକ AI ବିଶିଷ୍ଟ ୱେୟାରଲେସ୍ ଇୟରବଡ୍ସ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ନଥିଙ୍ଗ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିବ । ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ କାର୍ଲ ପେଇ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । Ear Noteକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱର ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ବଜାରରେ ଅନେକ ଏଆଇ ଇୟରବଡ୍ସ ଆସିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଇୟରବଡ୍ସ, ଯାହା ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏବଂ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉଭୟକୁ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବ ।
କେମିତି କାମ କରିବ ରେକର୍ଡିଂ ଓ ପ୍ରାଇଭେସି ବଟନ୍:
Circling back on December 8.— Nothing (@nothing) November 23, 2026
ଏହି ଇୟରବଡ୍ସ ଫୋନରେ ହେଉଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରି ତାହାକୁ ଟେକ୍ସଟ୍ ପରିଣତ କରିଦିଏ । ସେହିପରି ଏହାର ଚାର୍ଜିଂ କେସରେ ଏକ ଅଲଗା ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଲାଗିଛି, ଯାହା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଉଥିବା ମିଟିଂ କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରେ । ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାର୍ଜିଂ କେସ୍ ସେତେବେଳେ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରେକର୍ଡ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ୟୁଜର କେସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫିଜିକାଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇବେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲୁ ରହିଛି ।
ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍, AI ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଖାସ୍ ଡିଜାଇନ୍:
ଏହି ଇୟରବଡ୍ସ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ କାମ କରିବ, ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ । ଏହି ଇୟରବଡ୍ସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ କାମ କରେ, ଯାହା ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡିଂକୁ ସେଭ୍ ରଖିବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଟେକ୍ସଟରେ ପରିଣତ କରେ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଛୋଟ ସମରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଏ । ଏହାର ଏହି ଫିଚର୍ Otter AI ଆପ୍ ଭଳି କାମ କରେ । ନଥିଙ୍ଗ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ହେଡଫୋନ୍, ସ୍ପିକର ଏବଂ ୱାଚରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ କିଛିଟା ପୁରୁଣା ଯୁଗର ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ଲୁକ୍ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ ଅଟେ ।
କାର୍ଲ ପେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏହାକୁ ନଥିଙ୍ଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଓ ପରିଚୟ ସହ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ସେ ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର କୌଣସି ଏଆଇ ସଫ୍ଟୱେୟାର କିମ୍ବା ଏଜେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁନାହିଁ, ବରଂ ଏପରି ହାର୍ଡୱେୟାର ବା ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
AI is only as useful as what it knows about you. This is the first of many products building a hardware context layer for AI. Rather than ask you to carry a new product, we took something you already wear and trust and made it intelligent. It works in the background so you can stay in the moment. We'll tell you more on December 8.— Carl Pei (@getpeid) November 23, 2026
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦାମ୍ ଏବଂ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ନଥିଙ୍ଗର ଏହି ଏଆଇ ୱେୟାରଲେସ୍ ଇୟରବଡ୍ସର ଦାମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ । ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଥିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୋରରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଇୟରବଡ୍ସର ଦାମ୍ 149 ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 12,500 ଟଙ୍କା) ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ୱେୟାରେବଲ୍ସର ବଜାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦେଶରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ବେଆଇନ ଅଟେ । Ear Note ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାଟା ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାଇଭେସି ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ହାସଲ କରିବା ସହ ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇଛି । କାର୍ଲ ପେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରାଇଭେସି ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଡିଜାଇନ୍ ଟିମ୍ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେଇନାହିଁ ଏବଂ ୟୁଜରଙ୍କ କମାଣ୍ଡ ଓ ବଟନ୍ ଦବାଇବା ପରେ ହିଁ ରେକର୍ଡିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।