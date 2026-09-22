Nothing ଏବଂ Optiemus Group ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି; ଏବେ ଭାରତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେବ CMF
ନଥିଙ୍ଗ୍ କମ୍ପାନୀ ଅପ୍ଟିମସ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ନିଜର ମିଳିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତିକୁ ବିସ୍ତାର କରି ସବ୍-ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ CMF କୁ ଭାରତୀୟ ମାଲିକାନା ବିଶିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
Published : September 22, 2026 at 4:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ନଥିଙ୍ଗ୍ (Nothing)ର ସିଇଓ କାର୍ଲ ପେଇ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ ଅପ୍ଟିମସ ଗ୍ରୁପ୍ (Optiemus Group) ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର୍କୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, CMF ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଅଧୀନରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ବ୍ୟବସାୟିକ ମାଲିକାନା ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ (R&D) କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ନୂତନ ଭାରତୀୟ ୟୁନିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ । ଏହି ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ଦିନ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ CMF ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମେଜରିଟି ଭାରତୀୟ ମାଲିକାନା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
Series A ଫଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ସେୟାର୍ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି:
କାର୍ଲ ପେଇ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ଏକ୍ସ (X) ଆକାଉଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ CMF ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏହି କମ୍ପାନୀର ହେଡକ୍ଵାର୍ଟର ଭାରତରେ ହିଁ ସ୍ଥାପିତ ହେବ । କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାଂଶ ସେୟାର ଭାରତୀୟ ସେୟାରହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ । ଅପ୍ଟିମସ ଗ୍ରୁପ୍ ନଥିଙ୍ଗ୍ କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ ଏ ଫଣ୍ଡିଂ ରାଉଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜର ସେୟାର୍ ପରିମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଏହି ଦୁଇ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ମିଳିତ ଭେଞ୍ଚର୍କୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନଥିଙ୍ଗ୍ କମ୍ପାନୀ କେବଳ ସେୟାରହୋଲ୍ଡର ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାର୍ଟନର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।
ପ୍ରକୃତ R&D କଣ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର କାମ କଣ?
ନଥିଙ୍ଗ୍ ସିଇଓ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପ୍ରକୃତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ (R&D)ର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସଂଜ୍ଞା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବାହାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡିଜାଇନ୍ ଆଣି ପଛ କଭର୍ କିମ୍ବା ଲୋଗୋ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତ R&Dର ବୈଷୟିକ ମାନଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଡିଭାଇସ୍ର ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକଚର, ବ୍ୟବହୃତ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ, ଓଭରହିଟିଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଥର୍ମାଲ୍ସ ଏବଂ ମଜଭୁତି ବା ଡ୍ୟୁରେବିଲିଟିକୁ ନିଜେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଇମେଜିଂ ପାଇପଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିବା, ନିଜସ୍ୱ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲେଖିବା ସହ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସପ୍ଲାୟରଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ଡିସପ୍ଲେ ଓ ଚିପସେଟ୍ କୋ-ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବା ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ।
ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ବୃଦ୍ଧି:
Every country that has manufactured consumer electronics at scale eventually produces its own global champions. I wrote down my thoughts on why India Is inevitable: https://t.co/KKcY26wUr6— Carl Pei (@getpeid) September 21, 2026
ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା 99% ଫୋନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ତିଆରି ହେଉଛି । କାର୍ଲ ପେଇଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଭାରତ ଭିତରେ ନିଜସ୍ୱ R&D ସ୍ଥାପନ କରିବା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକାଂଶ ଅଣ୍ଡରଲାଇଙ୍ଗ୍ ଆଇପି ବିଦେଶରେ ରହିଛି । ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ 15 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହବ୍ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ନଥିଙ୍ଗ୍ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ନିଜସ୍ୱ ଇନ-ହାଉସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବିଲ୍ଡ Nothing OS ରହିଛି, ଯାହା ଗତ 2021ରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସରେ ସମୟାନୁସାରେ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । CMF 2025 ବର୍ଷରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସବ୍-ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ 10 କୋଟି ଫୋନ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଭାରତର ସାମଗ୍ରିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ।