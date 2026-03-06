ETV Bharat / technology

ବଜାରକୁ ଆସିଲା Nothing(4a) ସିରିଜ୍‌, ଏତିକି ରହିଛି ଦାମ୍‌

ନଥିଙ୍ଗ୍ ଫୋନ୍ (4a)ପ୍ରୋ ରେ 140x ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୁମ୍ ସହିତ ଏକ 50MP ପେରିସ୍କୋପ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ 8MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ।

Nothing Phone (4a) Series
ନଥିଙ୍ଗ୍ ଫୋନ୍ (4a) ସିରିଜ୍ (Nothing)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 6, 2026 at 3:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ତଥା ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ନଥିଙ୍ଗର ନୂଆ ସ୍ମାଟଫୋନ । ଗତ କାଲି ନଥିଙ୍ଗର ସିଇଓ Nothing(4a) ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିରିଜରେ Nothing phone (4a) ଏବଂ Nothing Phone (4a) Pro ଭଳି ଦୁଇଟି ଫୋନ ରହିଛି । ଦୁଇଟି ଫୋନରେ 120Hz ଆମୋଲେଡ ଡିସପ୍ଲେ ସମାନ ପ୍ରୋସେସର ସହ ସମାନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଫୋନ ନଥିଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଭର୍ସନ 16 ସହ ଅପରେଟିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ 4.1 ରହିଛି । ତେବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର ସହ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫୋନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।

Nothing Phone (4a) Pro
ନଥିଙ୍ଗ୍ ଫୋନ୍ (4a) ପ୍ରୋ (Nothing)

ନଥିଙ୍ଗ୍ ଫୋନ୍ (4a) ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ:

ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ (4a)ରେ 6.78 ଇଞ୍ଚର LTPS ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଆମୋଲେଡ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯାହା 1.5K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ (1,224 x 2,720 ପିକ୍ସେଲ୍), 120 Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ 4,500 ନିଟସ୍, ଏବଂ 440 ppi ପିକ୍ସେଲ୍ ଡେନସିଟି ଏବଂ କର୍ନିଙ୍ଗ ଗରିଲା ଗାଲ୍ସ 7i ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରେ । Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 ଚିପସେଟର ପ୍ରୋସେସର, 12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR4x RAM ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS 3.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଏହି ଫୋନ ।

ନୂତନ ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ଲିଫ୍ ବାର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ରହିଛି, ଯାହା 63ଟି ମିନି-ଏଲ୍ଇଡି ଏବଂ ଛଅଟି ପୃଥକ ଭାବରେ ଆର୍ଡେସଲେବଲ୍ ଜୋନ୍ ହୋଷ୍ଟ କରେ । ଗ୍ଲିଫ୍ ଟାଇମର୍, ଇସେନସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଲାଇଭ୍ ନୋଟିଫିକେସନ, ଗ୍ଲିଫ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ, କ୍ୟାମେରା କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍, ଫ୍ଲିପ୍ ଟୁ ରେକର୍ଡ, ଫ୍ଲିପ୍ ଟୁ ଗ୍ଲିଫ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲିଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବା ସହିତ, ଗ୍ଲିଫ୍ ବାର୍ ଜେନେରେଟିଭ୍ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରେ ।

ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ (4a)ର ପଛରେ ଏକ ଟ୍ରିପଲ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ OIS ସହିତ ଏକ ପ୍ରାଇମେରୀ 50MP Samsung GN9 1/1.57-ଇଞ୍ଚ ସେନ୍ସର, 3.5x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ଏବଂ 70x ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୁମ୍ ସହିତ ଏକ 50MP Samsung JN5 1/2.75-ଇଞ୍ଚ ସେନ୍ସର ପେରିସ୍କୋପ୍ ଏବଂ 120-ଡିଗ୍ରୀ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ସହିତ ଏକ ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ 8MP Sony IMX355 ସେନ୍ସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଡିଭାଇସ୍‌ର ସାମ୍ନାରେ ଏକ 32MP ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ।

5,400mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ, Nothing Phone (4a) 50W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ଯାହା ପ୍ରାୟ 64 ମିନିଟରେ ଡିଭାଇସକୁ 1 ପ୍ରତିଶତରୁ 100 ପ୍ରତିଶତ ଚାର୍ଜ କରିପାରେ । ଏଥିରେ ଧୂଳି ଏବଂ ସ୍ପ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP64 ରେଟିଂ ରହିଛି । ଏହା Android 16-ଆଧାରିତ Nothing OS 4.1ରେ ରନ୍ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ବର୍ଷର OS ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଛଅ ବର୍ଷର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ୟାଚ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

Nothing Phone (4a) Pro
ନଥିଙ୍ଗ୍ ଫୋନ୍ (4a) ପ୍ରୋ (Nothing)

ନଥିଙ୍ଗ୍ ଫୋନ୍ (4a) ପ୍ରୋ: ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ

ନଥିଙ୍ଗ୍ ଫୋନ୍ (4a) ପ୍ରୋକୁ ଏକ ମେଟାଲିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ପଛକୁ ଟ୍ରାନସପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଡିଭାଇସରେ 6.83-ଇଞ୍ଚ 1.5K ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି, ଯାହା 144Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ 5,000 ନିଟସ୍ ଏବଂ କର୍ନିଙ୍ଗ ଗରିଲା ଗାଲ୍ସ 7i ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରେ । Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 ଚିପସେଟର ପ୍ରୋସେସର, 12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR4x RAM ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS 3.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଏହି ଫୋନ ।

Nothing phone (4a)
ନଥିଙ୍ଗ୍ ଫୋନ୍ (4a) (Nothing)

ପ୍ରୋ ମଡେଲଟି ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ଲାଇଫ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସହିତ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ 137 ମିନି-LED ଏବଂ 3,000 ନିଟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ ରହିବ । ଫୋନ୍ (4a) ପ୍ରୋରେ ଥିବା କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମରେ OIS ସହିତ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ 50MP Sony LYT-700c ସେନ୍ସର, 3.5x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ଏବଂ 140x ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୁମ୍ ସହିତ ଏକ 50MP ପେରିସ୍କୋପ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ 8MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ନଥିଙ୍ଗ୍ ଫୋନ୍ (4a) ସିରିଜ୍: ମୂଲ୍ୟ, ଉପଲବ୍ଧତା, ଅଫର

ନଥିଙ୍ଗ୍ ଫୋନ୍ (4a) ପ୍ରୋ ତିନୋଟି ରାମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ । 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 39,999 ଟଙ୍କା, 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 42,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜର ମୂଲ୍ୟ 45,999 ଟଙ୍କା । ଏହା ତିନୋଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ: ବାକ୍ଲ, ସିଲଭର ଏବଂ ପିଙ୍କ ।

Nothing phone (4a)
ନଥିଙ୍ଗ୍ ଫୋନ୍ (4a) (Nothing)

ନଥିଙ୍ଗ୍ ଫୋନ୍ (4a) ତିନୋଟି ରାମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ । 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 31,999 ଟଙ୍କା, 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 34,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 37,999 ଟଙ୍କା । ଏହା ହ୍ୱାଇଟ୍, ବ୍ୟ୍ଲୁ, ପିଙ୍କ ଏବଂ ବାକ୍ଲ ସେଡସ୍ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

ନଥିଙ୍ଗ୍ ଫୋନ୍ (4a) ପାଇଁ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିକ୍ରୟ ୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ, ନଥିଙ୍ଗ୍ ଫୋନ୍ (4a) ପ୍ରୋ ପାଇଁ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହା ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

MWC 2026: ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ଅଲ୍ଟ୍ରାକୁ ମିଳିଲା ‘Best in Show’ ଆୱାର୍ଡ

ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବା ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା Realme, ଜାଣନ୍ତୁ ନାମ ଓ ଫିଚର ?

TAGGED:

ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ 4A ସ୍ପେସିଫିକେସନ
NOTHING 4A
NOTHING 4A PRO
NOTHING PHONE PRICE
NOTHING SMARTPHONE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.