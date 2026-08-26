ETV Bharat / technology

ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଚାଲିବ 40 ଦିନ! 3,700mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Nokia 300 Charge

Nokia 300 Chargeରେ 3,700mAhର ଏକ ରିମୁଭେବଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଥରେ ସିଙ୍ଗଲ ଚାର୍ଜ କଲେ ଏହି ଫୋନରେ 37 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟକ୍-ଟାଇମ୍ ଏବଂ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ।

Nokia 300 Charge
Nokia 300 Charge (Image Credit: Nokia)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2026 at 4:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଚାହିଦା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି । କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା SMS ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଫିସ ଓ କଲେଜ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ସହଜ ହୋଇଯାଉଛି। ଏପରିକି ଅନେକ ଲୋକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର ଯୋଡ଼ି ହେବା କାରଣରୁ ଏହାର ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଲିଂ, SMS, FM ରେଡିଓ ଏବଂ ଟର୍ଚ୍ଚ ଥିବା ସାଧାରଣ ଫିଚର ଫୋନକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ନୋକିଆ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ଏକ ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ Nokia 300 Charge ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।

ଦମଦାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା:

Nokia 300 Charge ଫୋନରେ 3,700mAhର ଏକ ରିମୁଭେବଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଥରେ ସିଙ୍ଗଲ ଚାର୍ଜ କଲେ ଏହି ଫୋନରେ 37 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟକ୍-ଟାଇମ୍ ଏବଂ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ । ଫୋନର ଡାହାଣ ପଟେ ଏକ ଫିଜିକାଲ ବଟନ୍ ସହିତ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ରହିଛି । ଏହି ପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ 10W ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ସମାନ ପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଫୋନଟି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ ।

ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:

ଏହି ଡିଭାଇସରେ 2.4 ଇଞ୍ଚର QVGA ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଫଟୋ ପାଇଁ ଏକ QVGA ରିଅର କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଏହା HMDର ନିଜସ୍ୱ S30+ ସଫ୍ଟୱେରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏଥିରେ 4MB RAM ସହିତ 4MB ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଚାହିଁଲେ ମାଇକ୍ରୋ ଏସଡି (MicroSD) କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ଷ୍ଟୋରେଜକୁ 32GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ । ନେଟୱର୍କ ଓ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଫୋନଟି GSM 900/1800 2G ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ।

ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟର୍ଚ୍ଚ:

ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟର ସାଇଜ୍ 136.55 x 55 x 14.94mm ଏବଂ ଏହାର ମୋଟ ଓଜନ 138 ଗ୍ରାମ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ଲାସ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା MG Hector Tomahawk EV ଏବଂ PHEV: ମିଳିବ 1100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍

ଅତ୍ୟାଧୁନିକ M6 ଏବଂ M5 Ultra ଚିପ୍ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Mac mini ଓ Mac Studio

TAGGED:

NOKIA 300 CHARGE PRICE
REVERSE CHARGING PHONE
NOKIA 3700MAH BATTERY
ନୋକିଆ ଫିଚର ଫୋନ
NOKIA 300 CHARGE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.