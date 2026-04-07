ହ୍ଵାଟସ୍ଆପ୍ରେ ଆସୁଛି ‘ନଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ୍’ ଫିଚର, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କାମ କରିବ
ଏହି ଫିଚର ଭଏସ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ ବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବା ଅବାଞ୍ଛିତ ଶବ୍ଦକୁ କମ୍ କରିବ । ବାହାରର ଶବ୍ଦକୁ ଫିଲ୍ଟର୍ କରି କଲ୍ର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢ଼ାଇବ ।
Published : April 7, 2026 at 5:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ହ୍ଵାଟସ୍ଆପ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି । କେବଳ ମେସେଜ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭଏସ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏହି ଆପ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବାହାରେ ଥିବାବେଳେ କଲ୍ କଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍, ପବନ କିମ୍ବା ଆଖପାଖର ଗହଳି ଚହଳ ଯୋଗୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ହ୍ଵାଟସ୍ଆପ୍ ଏବେ ଏକ ନୂତନ 'ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ନଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ୍' (Noise Cancellation) ଫିଚରର ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି ।
କ’ଣ ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ?
ନିକଟରେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସଜିଙ୍ଗ ଆପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବିଟା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ନଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ୍ର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି । ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହା ବିଟା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା ଯେ ଏହି ଫିଚର ଭଏସ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ ବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବା ଅବାଞ୍ଛିତ ଶବ୍ଦକୁ କମ କରୁଛି । ଏହାଛଡା ସ୍ପିକର୍ରେ ରଖି କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ବିଳମ୍ବରେ ରିୟଲ ଟାଇମ୍ରେ କାମ କରୁଛି । ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି କଥା ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଫିଚର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଗାଡ଼ିର ହର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ପବନର ଶବ୍ଦକୁ କମାଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ।
ଏହା କିପରି କାମ କରେ ?
ଏହି ଫିଚର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଅଡିଓ ପ୍ରୋସେସିଂ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଏବଂ ବାହାରର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରେ । ଏହା ବାହାରର ଶବ୍ଦକୁ ଫିଲ୍ଟର୍ କରିଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ କଲ୍ର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢ଼ିଯାଏ । ଏହି ସୁବିଧା ଉଭୟ ଭଏସ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ:
୧. ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ: ବାହାର କୋଳାହଳରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ବର ଶୁଣାଯିବ ।
୨. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତା: ହ୍ଵାଟସ୍ଆପ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଅଡିଓ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ହେବ । ଏହା ହ୍ଵାଟସ୍ଆପ୍ର ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ୍ ଏନକ୍ରିପସନ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ।
୩. ସହଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଚାହିଁଲେ କଲ୍ ସେଟିଂକୁ ଯାଇ ଏହି ଫିଚରକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ (On) କିମ୍ବା ଅଫ୍ (Off) ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।
ଉପଲବ୍ଧତା:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫିଚର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ର କିଛି 'ବିଟା ଟେଷ୍ଟର' (Beta Testers) ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହେବା ପରେ, ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫିଚର ଘୋଷଣା କରିପାରେ । ଏହା ପ୍ରଥମେ ଗତ ମାସରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ବିଟା ଆପ୍ର ସଂସ୍କରଣ 2.26.11.8ରେ ଡେଭଲପ୍ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଆଇଫୋନ୍ (iOS) ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସିଷ୍ଟମ୍-ଲେଭଲ୍ ଭଏସ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ସୁବିଧା ଥିବାବେଳେ, ହ୍ଵାଟସ୍ଆପ୍ର ଏହି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ବିଶେଷ କରି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେବ ।
ହ୍ଵାଟସ୍ଆପ୍ର ଏହି ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବ । ଏଣିକି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ବାହାରର ଶବ୍ଦ ଆଉ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ।