ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସଫା କରିବ AI: NIT ରାଉରକେଲା ଗବେଷକଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ, ବଞ୍ଚିବ ପାଣି ଏବଂ କମିବ 90% ଖର୍ଚ୍ଚ
ଏନ୍ଆଇଟି(NIT) ରାଉରକେଲା ଗବେଷକମାନେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ସଫେଇ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏଆଇ(AI) ଆଧାରିତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକଶିତ କରି ପେଟେଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଣି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଞ୍ଚାଇବ ।ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : July 27, 2026 at 4:46 PM IST
NIT Rourkela Innovation, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତରେ ସୌରଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ, ବିଶେଷ କରି ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବୃହତ ସୌର ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଧୂଳି, ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଳ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦୂଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବର୍ଜନା, ପ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ଜମା ହେବା ଯୋଗୁଁ 40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ୟାନେଲର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ NIT- National Institute of Technology ରାଉରକେଲାର ଗବେଷକମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଆଧାରିତ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ସଫେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନଆଇଟି ଗବେଷଣା ଟିମ୍ ଏବଂ ପେଟେଣ୍ଟ :
ଏନ୍ଆଇଟି(NIT) ରାଉରକେଲାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଡଃ ଅରୁଣ କୁମାର, ପ୍ରଫେସର ବିଭୁଦତ୍ତ ସାହୁ, ଡଃ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ହୋତା ଏବଂ ଡଃ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଗବେଷଣା ଟିମ୍ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ "Federated Learning based Autonomous System and Method for Monitoring and Cleaning Solar Plant" ଶୀର୍ଷକରେ ଭାରତୀୟ ପେଟେଣ୍ଟ (Patent No. 595979) ମଧ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି । ଏହି AI ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍କାନ କରି କେଉଁ ପ୍ୟାନେଲ କିମ୍ବା କେଉଁ ଅଂଶ ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଏ । ତା'ପରେ କେବଳ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ସଫା କରିଥାଏ । ଫଳରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କମିବା ସହ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
ଫେଡେରେଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା:
ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି 'ଫେଡେରେଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ(FL) ଆଧାରିତ ଗୋପନିୟତା-ସୁରକ୍ଷିତ AI ମଡେଲ୍ । ସାଧାରଣ AI ସିଷ୍ଟମ୍ ପରି କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସର୍ଭରକୁ ସିଧାସଳଖ ତଥ୍ୟ ପଠାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏଥିରୁ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା, ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ସ୍କେଲେବିଲିଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ । ଡଃ ଅରୁଣ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ AI, Edge Computing, Predictive Maintenance ଓ Autonomous Cleaning ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇଛି । ଏହା ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ କରି କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନକୁ ସଫା କରିବ । "
କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋଲାର ମିଶନ୍:
ପ୍ରଫେସର ବିଭୁଦତ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁଳନାରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରାୟ 10% ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସମାଧାନ ଦେଇପାରିବ । ଅର୍ଥାତ ପାଖାପାଖି 90 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସିମୁଲେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରେଡିନେସ୍ ଲେଭଲ୍' (TRL)-3 ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ଯାହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପରିବେଶରେ ଏହାର ସଫଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେନ୍ସର, ଡ୍ରୋନ୍ ଆଧାରିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ । ଏହି ଉଦ୍ଭାବନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋଲାର ମିଶନ ଓ ନେଟ୍-ଜିରୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେବା ସହ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଚାଳନାରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର