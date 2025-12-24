NIT ରାଉରକେଲାକୁ ୧.୮୨ କୋଟିର ୨ଟି SPARC ପ୍ରକଳ୍ପ, ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କ
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗବେଷଣା ସହଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ରାଉରକେଲା NIT । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷକୁ ଦୁଇଟି ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
Published : December 24, 2025 at 8:41 AM IST
NIT Rourkela SPARC Projects ଭୁବନେଶ୍ବର/ରାଉରକେଲା: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗବେଷଣା ସହଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ରାଉରକେଲା ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ(National Institute of Technology-NIT ) । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର 'ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ସହଯୋଗ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା’ (SPARC) ଅନ୍ତର୍ଗତ NITକୁ ଦୁଇଟି ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧.୮୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥରାଶି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ।
ପ୍ରଥମ SPARC ପ୍ରକଳ୍ପ:
ପ୍ରଥମ SPARC ପ୍ରକଳ୍ପଟି ହେଉଛି "ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଏକ୍ସୋସ୍କେଲେଟନ୍: ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମାପଯୋଗ୍ୟ ଏକ୍ସୋସୁଟ୍ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୀତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ" । ପ୍ରଥମ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 95.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଣ୍ଠି ମିଳିଛି । କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅନୁପ ନନ୍ଦୀ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର (Principal Investigator) ଭାବରେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି । ଡକ୍ଟର ରତ୍ନାକର ଦାଶ ସହ-ପିଆଇ (Co-PI) ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମେରିକାର ଓମାହାସ୍ଥିତ ନେବ୍ରାସ୍କା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (University of Nebraska) ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।
ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରୋଗ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା କ୍ଷମତା ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସୁଲଭ, ସ୍କେଲେବଲ୍ ଏବଂ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେଉଥିବା ୱେରେବଲ୍ ରୋବୋଟିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ବିକାଶ କରିବା । ଏହି ଏକ୍ସୋସୁଟ୍ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକାରୀ ହେବ ।
ଦ୍ୱିତୀୟ SPARC ପ୍ରକଳ୍ପ:
ଦ୍ୱିତୀୟ SPARC ପ୍ରକଳ୍ପଟି ହେଉଛି "ନୋଭେଲ୍ ଡିସ୍ରୁପଟିଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (Novel Disruptive Technology): ଡିଜାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫର୍ ଏଗ୍ରି-ଫୁଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ" ଅର୍ଥାତ କୃଷି-ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକାଶ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 87.24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଣ୍ଠି ମିଳିଛି । ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ମଧୁରେଶ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଏହି ଗବେଷଣାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି । ସେହି ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସହ-PI ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟନର୍ସ ଭାବରେ କନାଡାର ବ୍ରିଟିଶ୍ କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (University of British Columbia) ଡକ୍ଟର ଅନୁଭବ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ଏହାର ନେତୃତ୍ବ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ଅନିକା ସିଂହ ସହ-PI ଭାବରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ଯ:
ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପଟି କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡିତ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷି–ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ କୌଣସି କାଟିବା, ରାନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ପରୀକ୍ଷା ବିନା ସହଜ ଓ ଶୀଘ୍ର ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଟୋକ୍ନୋଲୋଜି ତିଆରି କରିବା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିଟ୍ ରାଉରକେଲାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଦେଶୀ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଯନ୍ତ୍ର ବିକାଶ କରିବେ, ଯାହା ହାଲୁକା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଡାକ୍ତରୀ ସ୍କାନ୍ ଭଳି କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଫାର୍ମ, ବଜାର ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ତାଜା ଅଛି, ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଓ ଗୁଣବତ୍ତାରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତାହା ସହଜରେ ତୁରନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ । ଏଭଳି ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସହଜ, ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଓ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ କରି, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା, ଖାଦ୍ୟ ଅପଚୟ କମାଇବା ଏବଂ କୃଷକ, ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
NITରେ ଚର୍ମ କର୍କଟ ମହୌଷଧି, କଖାରୁ ଫୁଲ ଓ ଟସର ଲାଳରୁ ଔଷଧ
ଉଦ୍ଭାବନ ନିଶାରେ ଜୟପ୍ରକାଶ; ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ହରାଇ ବି ତିଆରି କଲେ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ଚୁଲା
ରାଉରକେଲା NIT ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗବେଷଣା ସହଯୋଗ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ସମାଜମୁଖୀ ଗବେଷଣାରେ ସଂସ୍ଥାନର ଭୂମିକା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ଭୁବନେଶ୍ବର/ରାଉରକେଲା