NIT ରାଉରକେଲାକୁ ୧.୮୨ କୋଟିର ୨ଟି SPARC ପ୍ରକଳ୍ପ, ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କ

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗବେଷଣା ସହଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ରାଉରକେଲା NIT । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷକୁ ଦୁଇଟି ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

NIT Rourkela
NIT ରାଉରକେଲା (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 24, 2025 at 8:41 AM IST

NIT Rourkela SPARC Projects ଭୁବନେଶ୍ବର/ରାଉରକେଲା: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗବେଷଣା ସହଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ରାଉରକେଲା ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ(National Institute of Technology-NIT ) । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର 'ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ସହଯୋଗ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା’ (SPARC) ଅନ୍ତର୍ଗତ NITକୁ ଦୁଇଟି ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧.୮୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥରାଶି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ।

ପ୍ରଥମ SPARC ପ୍ରକଳ୍ପ:

ପ୍ରଥମ SPARC ପ୍ରକଳ୍ପଟି ହେଉଛି "ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଏକ୍ସୋସ୍କେଲେଟନ୍‌: ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମାପଯୋଗ୍ୟ ଏକ୍ସୋସୁଟ୍‌ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୀତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ" । ପ୍ରଥମ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 95.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଣ୍ଠି ମିଳିଛି । କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅନୁପ ନନ୍ଦୀ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର (Principal Investigator) ଭାବରେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି । ଡକ୍ଟର ରତ୍ନାକର ଦାଶ ସହ-ପିଆଇ (Co-PI) ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମେରିକାର ଓମାହାସ୍ଥିତ ନେବ୍ରାସ୍କା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (University of Nebraska) ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।

NIT Rourkela secures two SPARC projects worth Rs 1.82 Cr to strengthen international research engagement
NIT ରାଉରକେଲା (ETV Bharat)

ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ:

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରୋଗ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା କ୍ଷମତା ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସୁଲଭ, ସ୍କେଲେବଲ୍ ଏବଂ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେଉଥିବା ୱେରେବଲ୍ ରୋବୋଟିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ବିକାଶ କରିବା । ଏହି ଏକ୍ସୋସୁଟ୍ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍‌ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକାରୀ ହେବ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ SPARC ପ୍ରକଳ୍ପ:

ଦ୍ୱିତୀୟ SPARC ପ୍ରକଳ୍ପଟି ହେଉଛି "ନୋଭେଲ୍ ଡିସ୍‌ରୁପଟିଭ୍‌ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (Novel Disruptive Technology): ଡିଜାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫର୍ ଏଗ୍ରି-ଫୁଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ" ଅର୍ଥାତ କୃଷି-ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକାଶ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 87.24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଣ୍ଠି ମିଳିଛି । ଫୁଡ୍‌ ପ୍ରୋସେସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ମଧୁରେଶ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଏହି ଗବେଷଣାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି । ସେହି ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସହ-PI ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟନର୍ସ ଭାବରେ କନାଡାର ବ୍ରିଟିଶ୍ କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (University of British Columbia) ଡକ୍ଟର ଅନୁଭବ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ଏହାର ନେତୃତ୍ବ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ଅନିକା ସିଂହ ସହ-PI ଭାବରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

NIT Rourkela secures two SPARC projects worth Rs 1.82 Cr to strengthen international research engagement
NIT ରାଉରକେଲା (ETV Bharat)


ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ଯ:

ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପଟି କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡିତ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷି–ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ କୌଣସି କାଟିବା, ରାନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ପରୀକ୍ଷା ବିନା ସହଜ ଓ ଶୀଘ୍ର ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଟୋକ୍ନୋଲୋଜି ତିଆରି କରିବା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିଟ୍‌ ରାଉରକେଲାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଦେଶୀ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଯନ୍ତ୍ର ବିକାଶ କରିବେ, ଯାହା ହାଲୁକା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଡାକ୍ତରୀ ସ୍କାନ୍‌ ଭଳି କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଫାର୍ମ, ବଜାର ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ତାଜା ଅଛି, ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଓ ଗୁଣବତ୍ତାରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତାହା ସହଜରେ ତୁରନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ । ଏଭଳି ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସହଜ, ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଓ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ କରି, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା, ଖାଦ୍ୟ ଅପଚୟ କମାଇବା ଏବଂ କୃଷକ, ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛି ।

ରାଉରକେଲା NIT ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗବେଷଣା ସହଯୋଗ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ସମାଜମୁଖୀ ଗବେଷଣାରେ ସଂସ୍ଥାନର ଭୂମିକା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ ଭୁବନେଶ୍ବର/ରାଉରକେଲା

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

