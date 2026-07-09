ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ପାୱାରଫୁଲ୍ Nissan Tekton SUV, ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଦାମ୍
ନିସାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ନୂଆ ମିଡ୍-ସାଇଜ୍ ଏସୟୁଭି Nissan Tekton ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 10.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
Published : July 9, 2026 at 3:07 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ନିସାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିଜର ନୂଆ ମିଡ୍-ସାଇଜ୍ ଏସୟୁଭି (SUV)ର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖାଇଥିଲା । ଏବେ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୂଆ Nissan Tekton ଏସୟୁଭିକୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହି କାର୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 10.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦମଦାର ଗାଡ଼ିର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ Nissan Tektonର ଡେଲିଭରି ଆସନ୍ତା 20 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ଏହି ନୂଆ ଟେକଟନ ଏସୟୁଭି ପ୍ରକୃତରେ ନୂଆ Renault Dusterର ଏକ ରୀବ୍ୟାଜ୍ଡ (Rebadged) ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମାନ RGMP ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଗେୟାରବକ୍ସର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରଖାଯାଇଛି ।
ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୋଲ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆକାର:
ଯଦି ଆମେ ଏହି କାର୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ନୂଆ Tekton ଏସୟୁଭିର ଆକାର ଏବଂ ଶେପ୍ Renault Duster ଭଳି ହିଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । କାର୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ L-ଆକୃତିର ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପସ ସହ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ DRLs ଏବଂ ବୋନେଟ୍ର ତଳ ଭାଗରେ ଏକ ଲାଇଟବାର୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହାର ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଗ୍ରିଲ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଭାଗର ଓସାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି । ଏହାର ତଳ ବମ୍ପରରେ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ସିଲଭର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ମସ୍କୁଲାର ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
ଗାଡ଼ିର ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ପଛ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି Renault Duster ଭଳି ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚୌକୋର ହୁଇଲ୍ ଆର୍ଚ୍ଚ, ଉଭ୍ରେଇ ହୋଇଥିବା ଫେଣ୍ଡର ଫ୍ଲେୟାର୍ସ ରହିଛି ଏବଂ କେବଳ ଟେଲଲ୍ୟାମ୍ପ ଓ ପଛ ବମ୍ପରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଗାଡ଼ିର ଲମ୍ବ 4,348 mm, ଓସାର 1,815 mm ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା 1,674 mm ରଖାଯାଇଛି । ଏହାର ହୁଇଲବେସ୍ 2,657 mm ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ 212 mm ମିଳିଥାଏ ।
ଆଧୁନିକ ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ ଏବଂ ହାଇ-ଟେକ୍ ଫିଚର୍ସ:
କାର୍ ଭିତରର ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନୂଆ Tektonରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ବେସିକ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟ୍ରିମ୍ ଫିନିଶ୍ ଏବଂ ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରି ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ଏସୟୁଭିରେ ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ସ, ପାୱାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍, ଡୁଆଲ୍-ଜୋନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଗୁଗଲ୍ ଇନ୍-ବିଲ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଥିବା ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍, 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ପାୱାର୍ଡ ଟେଲଗେଟ୍ ଏବଂ ୱାୟରଲେସ୍ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାର ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ADAS (ଏଡାସ) ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ABS ଏବଂ ESC ଭଳି ଜରୁରୀ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା
|ଭେରିଏଣ୍ଟ
|1.0-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ
|1.3-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ
|1.3-ଲିଟର ଟର୍ବୋ DCT
|Visia
|10.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|---
|---
|Visia+
|11.14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|---
|---
|Acenta
|11.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|---
|14.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|N-Connecta
|13.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|14.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|16.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|Tekna
|15.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|16.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|17.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|Tekna+
|16.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|---
|18.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଦମଦାର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ମାଇଲେଜ୍:
ମେକାନିକାଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ Nissan Tekton ନିଜର ସିବଲିଙ୍ଗ Duster ଭଳି ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ । ଏଥିରେ 1.0-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ 1.3-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନର ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଛୋଟ 1.0-ଲିଟର ଇଞ୍ଜିନ 99 bhp ପାୱାର ଏବଂ 166 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ 1.3-ଲିଟର ୟୁନିଟ୍ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅଟେ ଏବଂ 161 bhp ପାୱାର ସହ 280 Nm ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଉଭୟ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗେୟାରବକ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ବଡ଼ 1.3-ଲିଟର ଇଞ୍ଜିନ ସହ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଡୁଆଲ୍-କ୍ଲଚ୍ ଅଟୋମେଟିକ (DCT) ଗେୟାରବକ୍ସର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।
କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, 1.0 ଟର୍ବୋ ଇଞ୍ଜିନର ମାଇଲେଜ୍ 19.4 kmpl, 1.3 ଟର୍ବୋ-ମାନୁଆଲ୍ର ମାଇଲେଜ୍ 17.8 kmpl ଏବଂ 1.3 ଟର୍ବୋ-DCTର ମାଇଲେଜ୍ 18.5 kmpl ରହିଛି । ବଜାରରେ ଏହି ଗାଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ମୁକାବଲା Renault Duster ସହିତ Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun ଏବଂ Honda Elevate ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଏସୟୁଭି ସହିତ ହେବ ।