ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ପାୱାରଫୁଲ୍ Nissan Tekton SUV, ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଦାମ୍‌

ନିସାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ନୂଆ ମିଡ୍-ସାଇଜ୍ ଏସୟୁଭି Nissan Tekton ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 10.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।

The Nissan Tekton SUV has been launched in India.
Nissan Tekton ଏସୟୁଭିକୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦିଆଯାଇଛି । (Image Credit: Nissan India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 9, 2026 at 3:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ନିସାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିଜର ନୂଆ ମିଡ୍-ସାଇଜ୍ ଏସୟୁଭି (SUV)ର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖାଇଥିଲା । ଏବେ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୂଆ Nissan Tekton ଏସୟୁଭିକୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହି କାର୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 10.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦମଦାର ଗାଡ଼ିର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ Nissan Tektonର ଡେଲିଭରି ଆସନ୍ତା 20 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ଏହି ନୂଆ ଟେକଟନ ଏସୟୁଭି ପ୍ରକୃତରେ ନୂଆ Renault Dusterର ଏକ ରୀବ୍ୟାଜ୍ଡ (Rebadged) ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମାନ RGMP ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଗେୟାରବକ୍ସର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରଖାଯାଇଛି ।

ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୋଲ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆକାର:

ଯଦି ଆମେ ଏହି କାର୍‌ର ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ନୂଆ Tekton ଏସୟୁଭିର ଆକାର ଏବଂ ଶେପ୍ Renault Duster ଭଳି ହିଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । କାର୍‌ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍‌କୁ ଏକ ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ L-ଆକୃତିର ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପସ ସହ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ DRLs ଏବଂ ବୋନେଟ୍‌ର ତଳ ଭାଗରେ ଏକ ଲାଇଟବାର୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହାର ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଗ୍ରିଲ୍‌କୁ ଏକ ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଭାଗର ଓସାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି । ଏହାର ତଳ ବମ୍ପରରେ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ସିଲଭର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ମସ୍କୁଲାର ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

Nissan Tekton SUV's sunroof
Nissan Tekton ଏସୟୁଭିର ସନ୍ରୁଫ୍‌ (Image Credit: Nissan India)

ଗାଡ଼ିର ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ପଛ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି Renault Duster ଭଳି ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚୌକୋର ହୁଇଲ୍ ଆର୍ଚ୍ଚ, ଉଭ୍ରେଇ ହୋଇଥିବା ଫେଣ୍ଡର ଫ୍ଲେୟାର୍ସ ରହିଛି ଏବଂ କେବଳ ଟେଲଲ୍ୟାମ୍ପ ଓ ପଛ ବମ୍ପରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଗାଡ଼ିର ଲମ୍ବ 4,348 mm, ଓସାର 1,815 mm ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା 1,674 mm ରଖାଯାଇଛି । ଏହାର ହୁଇଲବେସ୍ 2,657 mm ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ 212 mm ମିଳିଥାଏ ।

ଆଧୁନିକ ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ ଏବଂ ହାଇ-ଟେକ୍ ଫିଚର୍ସ:

Nissan Tekton SUV interior
Nissan Tekton SUV ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ (Image Credit: Nissan India)

କାର୍ ଭିତରର ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନୂଆ Tektonରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ବେସିକ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟ୍ରିମ୍ ଫିନିଶ୍ ଏବଂ ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରି ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ଏସୟୁଭିରେ ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍‌, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ସ, ପାୱାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍‌, ଡୁଆଲ୍-ଜୋନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍‌, ଗୁଗଲ୍ ଇନ୍-ବିଲ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଥିବା ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍‌, 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ପାୱାର୍ଡ ଟେଲଗେଟ୍ ଏବଂ ୱାୟରଲେସ୍ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାର ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ADAS (ଏଡାସ) ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍‌, ABS ଏବଂ ESC ଭଳି ଜରୁରୀ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ।

Nissan Tekton SUV ଇଣ୍ଟିରିୟର୍
Nissan Tekton SUV ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ (Image Credit: Nissan India)

ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା

ଭେରିଏଣ୍ଟ 1.0-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ1.3-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ1.3-ଲିଟର ଟର୍ବୋ DCT
Visia10.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା------
Visia+11.14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା------
Acenta11.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା---14.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
N-Connecta13.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା14.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା16.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
Tekna15.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା16.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା17.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
Tekna+16.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା---18.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଦମଦାର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ମାଇଲେଜ୍:

ମେକାନିକାଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ Nissan Tekton ନିଜର ସିବଲିଙ୍ଗ Duster ଭଳି ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ । ଏଥିରେ 1.0-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ 1.3-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନର ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଛୋଟ 1.0-ଲିଟର ଇଞ୍ଜିନ 99 bhp ପାୱାର ଏବଂ 166 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ 1.3-ଲିଟର ୟୁନିଟ୍ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅଟେ ଏବଂ 161 bhp ପାୱାର ସହ 280 Nm ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଉଭୟ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗେୟାରବକ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ବଡ଼ 1.3-ଲିଟର ଇଞ୍ଜିନ ସହ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଡୁଆଲ୍-କ୍ଲଚ୍ ଅଟୋମେଟିକ (DCT) ଗେୟାରବକ୍ସର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।

Nissan Tekton SUV's Real Profile
Nissan Tekton SUVର ରିୟର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ (Image Credit: Nissan India)

କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, 1.0 ଟର୍ବୋ ଇଞ୍ଜିନର ମାଇଲେଜ୍ 19.4 kmpl, 1.3 ଟର୍ବୋ-ମାନୁଆଲ୍‌ର ମାଇଲେଜ୍ 17.8 kmpl ଏବଂ 1.3 ଟର୍ବୋ-DCTର ମାଇଲେଜ୍ 18.5 kmpl ରହିଛି । ବଜାରରେ ଏହି ଗାଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ମୁକାବଲା Renault Duster ସହିତ Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun ଏବଂ Honda Elevate ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଏସୟୁଭି ସହିତ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Truecaller କୁ TRAIର ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: 140 ଏବଂ 1600 ସିରିଜ୍ ନମ୍ବରରୁ ଆସୁଥିବା କଲ୍‌କୁ ଦେଖାଇବେନି ‘Spam’, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Yamahaର ସବୁଠାରୁ ଦମଦାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର Aerox E! ଜାଣନ୍ତୁ ସୁପର ଫିଚର୍ସ

ମାତ୍ର 2.55 ଲକ୍ଷରେ 140 କିମି ରେଞ୍ଜ୍! ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Piaggioର ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଟୋ, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

NISSAN TEKTON PRICE
NISSAN TEKTON FEATURES
NEW SUV LAUNCH 2026
ନିସାନ ଟେକଟନ ଏସ୍‌ୟୁଭି
NISSAN TEKTON SUV

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.