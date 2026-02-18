ବଜାରକୁ ଆସିଲା Nissanର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା କାର
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା MPV Nissan Gravite । ଏହି ସୁଲଭ କାରର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଫିଚ଼ର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
NISSAN GRAVITE MVP, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏକ ଲମ୍ବା ସମୟ ଅନ୍ତରାଳ ପରେ କାର ର୍ନିମାତା କମ୍ପାନୀ Nissan ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ କାର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ତେବେ Nissanର ଏହି କାର୍ ନାମ MPV Nissan Gravite । Nissan-Renaultର CMF-A ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବନାଯାଇଥିବା ଏହି Gravite କାର ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ Renault Triber ପରି । ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହା ଏବର୍ଷର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା କାର । କମ୍ପାନୀ ଏହି କାରକୁ ମାତ୍ର 5.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ Renault Triberଠୁ Nissan Gravite 11,000 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ଅଟେ । ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକଇବା କାରର ଇଣ୍ଟେରିଅର ଓ ଏକ୍ସଟିରିୟର ଡିଜାଇନ ଉପରେ ।
Nissan Graviteର ଏକ୍ସଟିରିୟର:
Nissan Graviteର ଡ଼ିଜାଇନ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ସାଧରଣ ତଥା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଗାଡ଼ିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ Nissanର ସିଗ୍ନେଚର୍ ପାର୍ଟନର V-Motion ଗ୍ରୀଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ବୋନେଟ୍ ଉପରେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ 'GRAVITE' ଲେଖା ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏଲଇଡି ଡ଼ିଆରଏଲଏସ୍ ଏବଂ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି । ଗାଡ଼ିର ସାଇଡ୍ରେ ୧୫-ଇଞ୍ଚର ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ (Alloy Wheels) ଏବଂ ଉପରେ ରୁଫ୍ ରେଲ୍ସ (Roof Rails) ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ମଜବୁତ MPVର ରୂପ ଦେଉଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ପଛରେ ଏଲଇଡ଼ି ଟେଲ୍-ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଏକ କ୍ରୋମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ରହିଛି ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ଏକ ଅଲଗା ଲୁକ ଦେଉଛି ।
Nissan Graviteର ଇଣ୍ଟେରିୟର:
Graviteର ଇଣ୍ଟେରିୟରରେ ଏକ ଡୁଆଲ୍-ଟୋନର(Dual-tone) ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଅଛି । କାର ମଝିରେ ଏକ 8-ଇଞ୍ଚର ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି । ଏହା ଏକ 7-ସିଟର୍ ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବାହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡ କରିପାରିବେ । ୱୟାରଲେସ୍ Apple CarPlay ଏବଂ Android Auto, ୱୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ୟାଡ଼, ଷ୍ଟାଟ/ଷ୍ଟପ ପୁସ୍-ବଟନ, ଆପ୍ରୋଚ଼ ଲକ୍/ଅନଲକ୍ ଭଳି ଅନେକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ସେଫ୍ଟି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ 6ଟି ଏୟାର ବ୍ୟାଗ, ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର, ରିଭର୍ସ କ୍ୟାମେରା, ଟାୟାର-ପ୍ରେସର ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ JBLର ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଓ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ଭଳି ଫିଚ଼ର୍ସ ରହୁଛି ।
Nissan Graviteର ମୂଲ୍ୟ:
|Nissan Graviteର ପ୍ରକାର
|ଏକ୍ସ ସୋ-ରୁମ ମୂଲ୍ୟ
|Visia ମାନୁଆଲ୍
|5.65 ଲକ୍ଷ
|Acenta ମାନୁଆଲ୍
|6.59 ଲକ୍ଷ
|N-Connecta ମାନୁଆଲ୍
|7.20 ଲକ୍ଷ
|N-Connecta ଅଟୋମେଟିକ୍
|7.80 ଲକ୍ଷ
|Tekna ମାନୁଆଲ୍
|7.91 ଲକ୍ଷ
|Tekna ଅଟୋମେଟିକ୍
|8.49 ଲକ୍ଷ
|ଲିମିଟେଡ଼୍ ଲଞ୍ଚ ଏଡ଼ିସନ୍ ମାନୁଆଲ୍
|8.35 ଲକ୍ଷ
|ଲିମିଟେଡ଼୍ ଲଞ୍ଚ ଏଡ଼ିସନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍
|8.93 ଲକ୍ଷ
Nissan Graviteର ୱାରେଣ୍ଟି:
Nissan Gravite ତିନି ବର୍ଷ ସହିତ 100,000 କିଲୋମିଟରର ୱାରେଣ୍ଟି, ଯାହାକୁ 10 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 200,000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଥମ 5,000 ଗ୍ରାହକ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଫ୍ରି ସର୍ଭିସ ରଖାଯାଇଛି ।
