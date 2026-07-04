ETV Bharat / technology

ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ଆସୁଛି ନୂଆ Yamaha R2 ସ୍ପୋର୍ଟି ବାଇକ୍‌, କମ୍ପାନୀ ଜାରି କଲା ଲଞ୍ଚ୍ ତାରିଖ

ୟାମାହା ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ 200cc ସ୍ପୋର୍ଟି ବାଇକ୍ Yamaha YZF-R2 କୁ ଆସନ୍ତା 27 ଅଗଷ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

Yamaha R15 in photos
ଫୋଟ ରେ Yamaha R15 (Image credit: Yamaha Motorcycle India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 4, 2026 at 2:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାଇକ୍ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିମିୟମ ବାଇକ୍ କଥା ଉଠିଲେ ଆଖି ଆଗରେ ଆସୁଥିବା ବାଇକ୍ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି Yamaha । ଏହି ଦୁଇ ଚକିଆ ବାହାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏକ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେବଲ ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ତେବେ ଏହି ବାଇକ୍‌ର ନାମ Yamaha YZF-R2 । କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 2008 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବାଇକ୍ Yamaha R15 ଯେତିକି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେବ । ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଗାଡିର ଲଞ୍ଚ ହେବା ତାରିଖ ଖୁଲାସା କରିଛି, ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଜାଣିବା ।

Yamaha YZF-R2ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:

ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଚାଲୁଥିବା ୟାମାହା R15ରେ ଏକ 155ccର ଲିକ୍ୟୁଇଡ୍-କୁଲ୍ଡ, ଫୋର୍-ଭାଲ୍ଭ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମିଳୁଛି, ଯାହା 18.1 bhpର ପାୱାର ଏବଂ 14.2 Nmର ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ନୂଆ Yamaha R2ରେ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା 200ccର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବାସ୍ତବରେ ପୁରୁଣା R15 ର ଇଞ୍ଜିନ୍‌ର ଏକ 'ବୋର୍-ଆଉଟ୍‌' (Bored-out) ଭେରିଏଣ୍ଟ ହେବ । ଏହି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ବାଇକ୍‌ରେ ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ ହାଇ-ରେଭିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ିର ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବା ମାଇଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ।

Yamaha R15 in photos
ଫୋଟ ରେ Yamaha R15 (Image credit: Yamaha Motorcycle India)

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୟାମାହା R15 ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରାଇଡରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡାଇନାମିକ୍ସ ଏବଂ ଲୁକ୍ ଯୋଗୁଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସ୍ପୋର୍ଟ ବାଇକ୍ ହୋଇ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ନୂଆ ମଡେଲ୍ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଥିବା 155cc ସିରିଜ୍‌ର ସମସ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାଡ଼ି ଯେମିତି କି R15, MT-15 ଏବଂ XSR155ର ବିକ୍ରି ପୂର୍ବଭଳି ଜାରି ରହିବ । ନୂଆ Yamaha R2କୁ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଲାଇନଅପ୍‌ରେ R15ର ଠିକ୍ ଉପରେ ସ୍ଥାନ ଦେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ । ବଜାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ସୁପର ବାଇକ୍‌ର ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା KTM RC 200 ଏବଂ Hero Karizma XMR 210 ଭଳି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାପିତ 200cc ସେଗମେଣ୍ଟର ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ହେବ ।

Yamaha YZF-R2ର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ:

ତେବେ ଏହାର ସମସ୍ତ ପାୱାର ଫିଗର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 27 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏହି ବାହନ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ 'Block your Date'ର ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆଧୁନିକ ଗାଡ଼ିକୁ ଆସନ୍ତା 27 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା BMW କାର୍ ଭଳି Keeway Hypevolt-R ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା ନୂଆ 2026 Renault Kwid, ମାତ୍ର 4.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦାମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଲ୍ଫ-ବାଲାନ୍ସିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରାଇକ୍ Vida NEX 2

TAGGED:

NEW YAMAHA R2 PRICE
KTM RC 200 COMPETITOR
200CC SPORTS BIKE INDIA
ୟାମାହା R2 ବାଇକ୍‌
YAMAHA R2 INDIA LAUNCH 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.