ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା ନୂଆ Yamaha YZF R2: ଦାମ୍ 2.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ!
ଇଣ୍ଡିଆ ୟାମାହା ମୋଟର ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂଆ YZF-R2 ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 2,30,500 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
Published : August 27, 2026 at 8:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରମିୟମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ବାଇକ୍ ଗୁଡିକରେ ଯେତେ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ୟାମାହା (Yamaha ) । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ନୂଆ ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ବାଇକ୍ର ନାମ Yamaha YZF-R2 । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ 2,30,500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏବଂ ଏହାର ଟପ୍ ଭରିଏଣ୍ଟ(R2 M)ର ମୂଲ୍ୟ 2.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହାର ଡେଲିଭରି ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଚମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବାଇକ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍, ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
Yamaha YZF-R2ର ଇଞ୍ଜିନ୍:
Yamaha YZF-R2ର ଚେସିସ୍ ଏଥର ଏକ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଛି । ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲର ଓଜନ 149Kg ରହିଛି ଯାହା R15 ତୁଳନାରେ 2Kg କମ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟର ସବୁଠୁ ହାଲକା୍ ବାଇକ୍ ଅଟେ । ଇଞ୍ଜିନ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ଏକ 204ccର ଏକ ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲଡ୍, ସିଙ୍ଗଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି, ଯାହା 26.1 bhpର ପାୱାର 19.1Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରେ । ଏହା ସହିତ ଏହା 6 ସ୍ପିଡ୍ ଗିରୟବକ୍ସ ସହିତ ଆସୁଛି ଏବଂ ସ୍ମୁଥ୍ ରାଇଡିଂ ପାଇଁ ସ୍ଲିପ୍-ଆଣ୍ଡ-ଆସିଷ୍ଟ କ୍ଲଚ୍ ଫିଚର୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର୍ଡ ଭାବେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ।
Yamaha YZF-R2ର ହାର୍ଡୱେର:
ହାର୍ଡୱେର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡିସ୍କ 282mm ଏବଂ ଫଛ(Rear) ଡିସ୍କ 220mm ରହିଛି । ସସପେନସେନ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟବେଲ୍ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫର୍କସ୍ ଏବ ମୋନୋଶକ୍ ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ବାଇକ୍ଟି 17 ଇଞ୍ଚ ଚକ ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ସିଟ୍ ଉଚ୍ଚତା 810mm ରହିଛି ।
Yamaha YZF-R2ର ଡିଜାଇନ୍:
ୟାମାହା YZF-R2 ରେ ସେହି ପରିଚିତ ଆର-ସିରିଜ୍ (R-series)ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏହାର ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଲୁକ୍ ଏବଂ ଲେୟାର୍ଡ ଫୁଲ୍-ଫେୟାରିଂ ଡିଜାଇନ୍ ଏହାକୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବି ଏକ ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକ୍ର ଅନୁଭୂତି ଦିଏ । ଏହାର ସ୍ଲିକ୍ LED ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଦମଦାର୍ DRLs ବାଇକ୍କୁ ସାମ୍ନାରୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସାର୍ପ ଟେଲ୍ ସେକସନ୍, R15 ଏବଂ R3 ଭଳି ବଡ଼ ବାଇକ୍ଗୁଡ଼ିକର ମନେ ପକାଇଦିଏ ।
ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟାମାହା ଏଥିରେ 5ଟି ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି: ମେଟାଲିକ୍ ବ୍ଲାକ୍, ଡାର୍କ ବ୍ଲୁଇସ୍ ଗ୍ରେ, ମ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପର୍ଲ, ରେସିଂ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ମେଟାଲିକ୍ ଗ୍ରେ । ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମେଟାଲିକ୍ ଗ୍ରେ କଲର୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେରଖନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ।
Yamaha YZF-R2ର ଫିଚର୍ସ:
ରାଇଡର୍ସମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ 4ଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିପାରିବେ: ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ , ରେନ୍ , ସ୍ପୋର୍ଟ ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ । ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ R2M ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୫-ଇଞ୍ଚର TFT ସ୍କ୍ରିନ୍, ସ୍ମାର୍ଟ କି (smart key), ଏବଂ ନିଜ ହିସାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିହେଉଥିବା ଲିଭର୍ସ ଓ ଫୁଟପେଗ୍ସ ଭଳି ଅନେକ ଆଡଭାନ୍ସଡ ଫିଚର୍ସ ମିଳିଯିବ ।