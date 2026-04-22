ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା ନୂଆ Tesla Model Y L; ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଏବଂ ରେଞ୍ଜ୍
Published : April 22, 2026 at 3:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର ନିର୍ମାତା Tesla ନିଜ କାର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଭାରତରେ ଏକ କାର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । Tesla ମଡେଲ Yର ଲାଇନ୍ଅପ୍ରେ ଏକ ନୂଆ ମଡେଲ Y L ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆଡ୍ କରିଛି । ଏହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡର୍ଡ ମଡେଲ Yର ଲଙ୍ଗ୍- ହ୍ୱିଲବେସ୍ ଭର୍ସନ ଅଟେ ଏବଂ ଏଥିରେ 6 ସିଟ୍ର କନ୍ଫିଗରେଶନ ମିଳୁଛି । ଏହା ଛଡା ଏହି କାର୍ର କୁ ଅଧିକ ଆରମଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।
ଲଙ୍ଗ୍- ହ୍ୱିଲବେସ୍ ଭର୍ସନ କଣ?
ଗାଡିର ଫିଚର୍ସ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ନୂଆ କରି ଆସିଥିବା ଏହି ଲଙ୍ଗ୍- ହ୍ୱିଲବେସ୍ କଣ ? ଲଙ୍ଗ୍- ହ୍ୱିଲବେସ୍ର ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ବସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ପେସ୍ ମିଳିବ । "ଯଦି ଗୋଟିଏ କାର୍ରେ ୬-ସିଟର୍ (6-seater) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିର ଦ୍ଵିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚ୍ ବଦଳରେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୟାପଟେନ୍ ସିଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ କାର୍ର ଆଗ ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ 'ଥାଇ ଏକ୍ସଟେନସନ୍' ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ବା ବସିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଘକୁ ଉଚିତ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥାଏ, ଫଳରେ ହାଇୱେରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଯାତ୍ରା ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ଲାଗେନାହିଁ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳେ ।
Tesla Model Y Lର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ :
ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର କ୍ରସଓର ମଲ୍ଟିଲିଙ୍କ ସସ୍ପେଶନ ସହିତ ଆସିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ୱେରିଏବଲ୍ ଡମ୍ପିଂ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜ ଡ୍ରାଇଭ ମୋଡସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । Teslaର ଏହି କାର୍ 681 KMର WLTP ରେଟେଡ୍ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯାହି ଏହି ଲାଇନ୍ଅପ୍ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଟେ ।
ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସହ ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ 'ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍'ର ରେଞ୍ଜ୍ 661 କିଲୋମିଟର ଏବଂ କେବଳ 'ପ୍ରିମିୟମ୍' ଟ୍ରିମ୍ର ରେଞ୍ଜ୍ 500 କିଲୋମିଟର ରହିଛି । ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ମଡେଲର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ (Top Speed) ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 201 କିଲୋମିଟର । କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲରେ ଅଲ୍-ହୁଇଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ (AWD) ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ମାତ୍ର 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ଶୂନରୁ 100 କିଲୋମିଟର ବେଗ ଧରିପାରୁଛି । ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓଦା କିମ୍ବା ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିର ଚକାକୁ ଖସିବାକୁ ନଦେଇ ଭଲ ଗ୍ରିପ୍ ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ଯଦି ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ବିଷୟରେ ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ 'ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ୍' ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ 0 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ବେଗ ଧରିବା ପାଇଁ 5.6 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 'ପ୍ରିମିୟମ୍' ମଡେଲକୁ 5.9 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନେ ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ 'ଫୁଲ୍ ସେଲ୍ଫ-ଡ୍ରାଇଭିଂ' ସୁବିଧା ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭାବରେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ନୂଆ Model Y L କାର୍ରେ 19-ଇଞ୍ଚର 'Machina 2.0' ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଭିତର ଭାଗ ବା ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ ସାଧାରଣତଃ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି 'ଜେନ୍ ଗ୍ରେ' ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ 95,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପଡ଼ିବ । ଏହି କାର୍ ମୋଟ 6ଟି ରଙ୍ଗରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ 'ଷ୍ଟିଲ୍ଥ୍ ଗ୍ରେ' ରଙ୍ଗଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବା ମୂଳ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସାମିଲ ରହିଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣ 'ପର୍ଲ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମଲ୍ଟି-କୋଟ' କିମ୍ବା 'ଡାଇମଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ' ରଙ୍ଗ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ 95,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ହେବ । ସେହିପରି 'ଗ୍ଲାସିୟର ବ୍ଲ୍ୟୁ', 'ଅଲଟ୍ରା ରେଡ୍' ଏବଂ 'କସ୍ମିକ୍ ସିଲଭର୍' ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 1.85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।