ETV Bharat / technology

13 ଜାନୁଆରୀରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ନୂଆ Tata Punch Facelift 2026

ଚଳିତ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଟାଟା ପଞ୍ଚ ଫେସଲିଫ୍ଟ 2026 । ଏହାର ଦାମ କେତେ ରହିବ ଜାଣନ୍ତୁ...

Tata Punch Facelift 2026
Tata Punch Facelift 2026 (Image Credit: Tata Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 3, 2026 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଅଟୋ ବଜାରରେ କମ୍ପାକ୍ଟ SUV ସେଗମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ SUV, ଟାଟା ପଞ୍ଚ ଫେସଲିଫ୍ଟ 2026 ଲଞ୍ଚ କରିବା । ଏହା ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଡିଜାଇନ୍, ନୂତନ ଫିଚର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଏହି କାର ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏବଂ ହୁଣ୍ଡାଇ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ପଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା SUV ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଫେସଲିଫ୍ଟେଡ୍ ସଂସ୍କରଣ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ।

ବର୍ଷ 2021ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଟାଟା ପଞ୍ଚ ICE ସବ୍‌-4 ମିଟର SUV ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସକୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା । Nexon ପରେ Punch କମ୍ପାନୀର ଦ୍ବିତୀୟ ଲୋକପ୍ରିୟ କାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲଗାତାର ବିକ୍ରି ତାଲିକାରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା । ଏବେ ଫେସଲିଫ୍ଟ ଭର୍ସନ ସହିତ ଟାଟା ଏହାକୁ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

Tata Punch Facelift 2026: ବାହାର ପାର୍ଶ୍ବ

କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଟିଜର ଅନୁସାରେ, ନୂତନ ଟାଟା ପଞ୍ଚ ଫେସଲିଫ୍ଟରେ ଏକ ବନ୍ଦ ସମ୍ମୁଖ ଗ୍ରୀଲ୍, ସଂଶୋଧିତ ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ହାଉସିଂ ଏବଂ ପଞ୍ଚ EV ପରି ଏକ ବନେଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । DRLଗୁଡ଼ିକୁ ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ତଳେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଯାହା କାରକୁ ଏକ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ସମ୍ମୁଖ ଲୁକ୍ ଦେଇଛି । କଳା-ଆଉଟ୍ ପିଲର୍ ଏବଂ ଛାତ, ଇଣ୍ଡିକେଟର ସହିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ORVM, ଏକ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ନୂତନ ଏରୋ-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଲଏ ଚକ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ପଛ ଭାଗରେ ନୂତନ ଟେଲ୍‌ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଏକ ପୁନଃଡିଜାଇନ ବମ୍ପର ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

Tata Punch Facelift 2026: ଇଞ୍ଜିନ

ପଞ୍ଚ ଫେସଲିଫ୍ଟର ICE ଭର୍ସନ ବିଦ୍ୟମାନ 1.2 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ଜାରି ରଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକି ବିଶ୍ବାସଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ସେପଟେ Punch EV ଭର୍ସନରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ SUV ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ ।

Tata Punch Facelift 2026: ଇଣ୍ଟିରିଅର

କ୍ୟାବିନ୍‌ ବା କାରର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ବ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ନୂଆ ପଞ୍ଚ ଫେସଲିଫ୍ଟରେ ବଡ଼ ଟଚସ୍କ୍ରିନ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ନୂଆ ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ବିଲ୍‌, ରିଫ୍ରେସଡ୍‌ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଓ ଅନେକ ନୂଆ କନେକ୍ଟେଡ୍‌ ଫିଚର୍ସ ମିଳିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟାଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମଜଭୁତ ରହିଛି, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଫେସଲିଫ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମିଳିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

Tata Punch Facelift 2026: ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ

ଟାଟା ପଞ୍ଚର ବିଦ୍ୟମାନ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 5.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ରହିଛି । ଫେସଲିଫ୍ଟ ସହିତ ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଏହାକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରଖାଯାଇପାରେ । ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ, ଏହା Hyundai Exter, Citroen C3 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ। ଏହାସହିତ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଯାହାକି ଏହାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ, ଦୃଢ଼ ନିର୍ମାଣ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ବିଶ୍ବସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏହି ଟପ୍‌-6 କାର; ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକାରେ କିଏ

TAGGED:

TATA PUNCH FACELIFT LAUNCH
TATA UPCOMING CARS
ଟାଟା ପଞ୍ଚ ଫେସଲିଫ୍ଟ 2026
ଟାଟା କାର
TATA PUNCH FACELIFT 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.