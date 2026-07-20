ଦମ୍ଦାର ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ସହିତ ବଜାରକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ Samsung Galaxy Z Flip 8
ସାମସଙ୍ଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Samsung Galaxy Z Flip 8 ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର କିଛି ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
Published : July 20, 2026 at 1:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀ Samsung ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଜର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Samsung Galaxy Z Flip 8 ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବଜାରକୁ ଆସିଥିବା Galaxy Z Flip 7 ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ କିଛି ନୂତନ ଅପ୍ଗ୍ରେଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ ମାତ୍ର କିଛି ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
କୁହାଯାଉଛି Samsung Galaxy Z Flip 8 ଏହାର ପୂର୍ବ ଏଡସନ୍ Galaxy Z Flip 7 ଭଳି ନିଜର ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍ ଗୁଡିକୁ ସମାନ ରଖିପାରେ । ଏଥିରେ ଫ୍ଲିପ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା, ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଓ ଡିଜାଇନ୍ ଆଦିକୁ ସମାନ ରଖାଯାଇପାରେ । ନିକଟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ଗୁଡିକରୁ Samsung Galaxy Z Flip 8ର ସମ୍ଭାବିତ ଲଞ୍ଚ ଡେଟ୍, ଦାମ୍ ଓ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡିଛି ।
Galaxy Unpacked ଇଭେଣ୍ଟ:
ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ଲଣ୍ଡନରେ Samsungର Galaxy Unpacked Event ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏନେଇ Samsung ଆଗରୁ ଖବର ଦେଇସାରିଛି । ଯେଉଁଠାରେ Galaxy Z Flip 8 ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ଓ ନୂଆ Galaxy Watch 9, Galaxy Watch Ultra 2କୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବା ନେଇ ଆଶା ଦେଖାଦେଇଛି ।
Samsung Galaxy Z Flip 8 ଆନୁମାନିକ ଦାମ୍:
କମ୍ପାନୀ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଏହାର ଦାମ୍ ଯଦିଓ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ । ତେବେ ଲିକ୍ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଏହାର ଦାମ୍ ୟୁରୋପରେ 256GB ଭର୍ସନ ପାଇଁ 1,299 ୟୁରୋ ଅର୍ଥାତ୍ 1,41,000 ଟଙ୍କା ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 512GB ମଡେଲ ପାଇଁ 1,499 ୟୁରୋ ବା 1,60,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ Samsung Galaxy Z Flip 7 256GB ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 1,199 ୟୁରୋ ଓ ଭାରତରେ 1,09,999 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ।
ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍:
ଫୋନ୍ର ଡିସ୍ପ୍ଲେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ଲିକ୍ସ ମୁତାବକ Galaxy Z Flip 8ରେ 6.9 ଇଞ୍ଚ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିସପ୍ଲେର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଯେଉଁଥିରେ 120Hzର ଆକ୍ଟିଭ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଓ 2600 ନିଟ୍ସର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 4.1 ଇଞ୍ଚର କଭର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ 120Hzର ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ ।
ପ୍ରୋସେସର୍ ଓ OS:
ଏହାର ପ୍ରୋସେସର୍ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଡୁଆଲ୍ ଚିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣେଇପାରେ । US ଓ ଚୀନ୍ ଭଳି ବଜାରରେ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପ୍ସେଟ୍ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ । ୟୁରୋପ୍ ଓ ଭାରତରେ 2nm Exynos 2600 ଚିପ୍ସେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ 12GB LPDDR5X RAM ରବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ 256GB କିମ୍ବା 512GB UFS 4.1 ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ ।
କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ୍:
କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲରେ Samsung Galaxy Z Flip 8 ନିଜର ପୂର୍ବ ଭାରିଏଣ୍ଟ Galaxy Z Flip 7 ଭଳି ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏଥିରେ 50 MP ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ସହିତ 12 ମେଗାପିକ୍ସଲ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍-ଆଙ୍ଗଲ କ୍ୟାମେରା ସାମିଲ ରହିବ । ଏଥିସହିତ 10 MPର ଏକ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ରହିବ ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ:
Galaxy Z Flip 8ର ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଏଥିରେ 4,300mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବ । ପୂର୍ବ ମଡେଲ ଭଳି 25W ଚାର୍ଜର ସହିତ ମିଳିବ । ପୂର୍ବ ମଡେଲ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ମଡେଲଟି ସାମାନ୍ୟ ପତଳା ଓ ହାଲୁକା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।