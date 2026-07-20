ETV Bharat / technology

ଦମ୍‌ଦାର ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ସହିତ ବଜାରକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ Samsung Galaxy Z Flip 8

ସାମସଙ୍ଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Samsung Galaxy Z Flip 8 ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର କିଛି ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

Samsung Galaxy Z Flip 8
Samsung Galaxy Z Flip 8 (Samsung)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 1:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀ Samsung ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଜର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Samsung Galaxy Z Flip 8 ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବଜାରକୁ ଆସିଥିବା Galaxy Z Flip 7 ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ କିଛି ନୂତନ ଅପ୍‌ଗ୍ରେଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ ମାତ୍ର କିଛି ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

କୁହାଯାଉଛି Samsung Galaxy Z Flip 8 ଏହାର ପୂର୍ବ ଏଡସନ୍ Galaxy Z Flip 7 ଭଳି ନିଜର ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍ ଗୁଡିକୁ ସମାନ ରଖିପାରେ । ଏଥିରେ ଫ୍ଲିପ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା, ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ଓ ଡିଜାଇନ୍ ଆଦିକୁ ସମାନ ରଖାଯାଇପାରେ । ନିକଟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ଗୁଡିକରୁ Samsung Galaxy Z Flip 8ର ସମ୍ଭାବିତ ଲଞ୍ଚ ଡେଟ୍, ଦାମ୍ ଓ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡିଛି ।

Galaxy Unpacked ଇଭେଣ୍ଟ:
ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ଲଣ୍ଡନରେ Samsungର Galaxy Unpacked Event ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏନେଇ Samsung ଆଗରୁ ଖବର ଦେଇସାରିଛି । ଯେଉଁଠାରେ Galaxy Z Flip 8 ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ଓ ନୂଆ Galaxy Watch 9, Galaxy Watch Ultra 2କୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବା ନେଇ ଆଶା ଦେଖାଦେଇଛି ।

Samsung Galaxy Z Flip 8 ଆନୁମାନିକ ଦାମ୍:
କମ୍ପାନୀ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଏହାର ଦାମ୍ ଯଦିଓ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ । ତେବେ ଲିକ୍ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଏହାର ଦାମ୍ ୟୁରୋପରେ 256GB ଭର୍ସନ ପାଇଁ 1,299 ୟୁରୋ ଅର୍ଥାତ୍ 1,41,000 ଟଙ୍କା ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 512GB ମଡେଲ ପାଇଁ 1,499 ୟୁରୋ ବା 1,60,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ Samsung Galaxy Z Flip 7 256GB ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 1,199 ୟୁରୋ ଓ ଭାରତରେ 1,09,999 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ।

ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍:
ଫୋନ୍‌ର ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ଲିକ୍ସ ମୁତାବକ Galaxy Z Flip 8ରେ 6.9 ଇଞ୍ଚ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିସପ୍ଲେର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଯେଉଁଥିରେ 120Hzର ଆକ୍ଟିଭ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଓ 2600 ନିଟ୍‌ସର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 4.1 ଇଞ୍ଚର କଭର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ 120Hzର ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

ପ୍ରୋସେସର୍ ଓ OS:
ଏହାର ପ୍ରୋସେସର୍ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଡୁଆଲ୍ ଚିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣେଇପାରେ । US ଓ ଚୀନ୍ ଭଳି ବଜାରରେ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ । ୟୁରୋପ୍ ଓ ଭାରତରେ 2nm Exynos 2600 ଚିପ୍‌ସେଟ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ 12GB LPDDR5X RAM ରବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ 256GB କିମ୍ବା 512GB UFS 4.1 ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ ।

କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ୍:
କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲରେ Samsung Galaxy Z Flip 8 ନିଜର ପୂର୍ବ ଭାରିଏଣ୍ଟ Galaxy Z Flip 7 ଭଳି ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏଥିରେ 50 MP ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ସହିତ 12 ମେଗାପିକ୍ସଲ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍-ଆଙ୍ଗଲ କ୍ୟାମେରା ସାମିଲ ରହିବ । ଏଥିସହିତ 10 MPର ଏକ ସେଲ୍‌ଫି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ରହିବ ।

ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ:
Galaxy Z Flip 8ର ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଏଥିରେ 4,300mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବ । ପୂର୍ବ ମଡେଲ ଭଳି 25W ଚାର୍ଜର ସହିତ ମିଳିବ । ପୂର୍ବ ମଡେଲ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ମଡେଲଟି ସାମାନ୍ୟ ପତଳା ଓ ହାଲୁକା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Tecno Camon 50 Ultra 5G, 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ମିଳିବ ଦମ୍‌ଦାର୍ ଫିଚର୍ସ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Relame C100x, ଚମତ୍କାର ପ୍ରୋସେସର ଦେଖି ଗ୍ରାହକ ଖୁସି!

ଭାରତୀୟ ବଜାରରୁ ବିଦାୟ ନେବ କି ୱାନପ୍ଲସ, ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ

TAGGED:

GALAXY Z FLIP 8 CAMERA
GALAXY Z FLIP 8 LAUNCH DATE
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 8 FEATURES
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 8
GALAXY Z FLIP 8 FEATURES REVEALED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.