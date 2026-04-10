ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କିଶୋରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ: 'ଟିନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ'ରେ ଲାଗିବ 13+ ମୁଭି ରେଟିଂ ଭଳି କଟକଣା
ଏହି ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଧୀନରେ କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ, କଠୋର ଭାଷା, ବିପଜ୍ଜନକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ ।
Published : April 10, 2026 at 9:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜାଏଣ୍ଟ ମେଟା (Meta) ମାଲିକାନାଧୀନ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କିଶୋର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଗତକାଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ 'ଟିନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍' (Teen Accounts)କୁ ଅଧିକ କଠୋର କରିଛି । 13 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ରେଟିଂ (PG-13) ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଲଆଉଟ୍ କରାଯାଉଛି ।
13+ ରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କ’ଣ ?
ଏହି ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଧୀନରେ, 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂଚଳିତ ଭାବେ '13+' ସେଫ୍ଟି ସେଟିଂରେ ରଖାଯିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବାଇ-ଡିଫଲ୍ଟ କେବଳ ସେହି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ଏହି ସେଟିଂ ଦ୍ୱାରା କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ, କଠୋର ଭାଷା, ବିପଜ୍ଜନକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ ।
ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କହିଛି ଯେ ଏହି ନୂଆ ସେଟିଂ 13+ ଫିଲ୍ମ ରେଟିଂ ପରି ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟମ ରହିବ ଯେ ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ ହେଉ । ଯେଉଁ ପିତାମାତାମାନେ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 'ଲିମିଟେଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ' (Limited Content) ମୋଡ୍ ଆସିଛି, ଯାହା ଅଧିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଟର୍ କରିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ୍ ଦେବା/ପାଇବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବ ।
କିଶୋରଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ କଟକଣା?
- ଅଟୋ-ପ୍ରାଇଭେସି: ନୂଆ ଟିନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେବ ।
- ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମେସେଜ୍: ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ଙ୍କଠାରୁ ମେସେଜ୍ ପାଇବେ ।
- ସର୍ଚ୍ଚ କଟକଣା: ଆଲକୋହଲ୍ କିମ୍ବା ହିଂସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସର୍ଚ୍ଚ ଟର୍ମ ବ୍ଲକ୍ କରାଯିବ ।
- ସୁପରଭିଜନ୍: 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଟିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।
ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାରଣ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର କୁପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:
- ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି: କିଶୋରମାନେ ଯେପରି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା, ହିଂସା କିମ୍ବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଭଳି ଅନୁପଯୁକ୍ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ (Content) ନ ଦେଖନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି 13+ ରେଟିଂ ନିୟମ ଅଣାଯାଇଛି ।
- ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ଅନେକ ସମୟରେ ବାପା-ମା’ ପିଲାମାନେ ଫୋନରେ କ’ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଟିଂ ଉପରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ।
- ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ: ଅତ୍ୟଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ଓ ଖରାପ ଭିଡିଓ ପିଲାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
- ସାଇବର ନିରାପତ୍ତା: ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହ ମେସେଜ୍ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଓ ଅଯଥା ବିଜ୍ଞାପନରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।