ମାଗଣା ‘ଏକ୍ସ’ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ: ଦିନକୁ ମାତ୍ର 50 ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ 500 ଡିଏମ୍(DM) ପଠାଇବାକୁ ମିଳିବ ଅନୁମତି
ଏହି ନୂଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେବଳ ମାଗଣା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବ୍ଲୁ ଟିକ (Blue Tick) ନାହିଁ ।
Published : May 20, 2026 at 3:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ମାଗଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅନଭେରିଫାଏଡ୍ (Unverified) ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏବେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ବା କ୍ୟାପ୍ (Daily Cap) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ପଇସା ଦେଉନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିନକୁ ମାତ୍ର 50ଟି ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ କେବଳ 200ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପ୍ଲାଇ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ । ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେସେଜ୍ ବା ଡିଏମ୍ (Direct Messages) କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଦିନକୁ ସର୍ବାଧିକ 500ଟି ମେସେଜ୍ ପଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।
କାହିଁକି ନିଆଗଲା ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ?
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଦରକାରୀ ବୋଟ୍ସ (Bots), ସ୍ପାମ୍ ମେସେଜ୍ ଏବଂ ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ‘ଏକ୍ସ’ ଏହି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଗଣା ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହଜାର ହଜାର ସ୍ପାମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ । ଏହି ଦୈନିକ ସୀମା ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍କାମର୍ ଏବଂ ବୋଟ୍ ଚଲାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଉ ସହଜରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଅପବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ଏହା କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟବସାୟିକ ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବ୍ସ୍କ୍ରିପସନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ।
ଭେରିଫାଏଡ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା
ତେବେ ଏହି ନୂଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେବଳ ମାଗଣା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବ୍ଲୁ ଟିକ (Blue Tick) ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ମାସିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ଶୁଳ୍କ ଦେଇ ‘X Premium’ କିମ୍ବା ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ସେବା ଆପଣାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ । ଭେରିଫାଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପୂର୍ବଭଳି ବିନା କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ଅସୀମିତ ପୋଷ୍ଟ, ରିପ୍ଲାଇ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ । ଯଦି କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଦିନକୁ 50ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା 500ରୁ ଅଧିକ ଡିଏମ୍ ପଠାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ସବ୍ସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
|ଯାଞ୍ଚ ନ ହୋଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ X ଦୈନିକ ସୀମା
|ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ୍ (DM)
|ପ୍ରତିଦିନ 500ଟି ମେସେଜ୍
|ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ
|ପ୍ରତିଦିନ 50ଟି ଅରିଜିନାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ
|ରିପ୍ଲାଇସ୍(ଉତ୍ତରଗୁଡିକ)
|ପ୍ରତିଦିନ ୨୦୦ଟି ରିପ୍ଲାଇସ୍(ଉତ୍ତର)
|ପୋଷ୍ଟିଂ ବ୍ୟବଧାନ
|ଦୈନିକ ଅପଡେଟ୍ ସୀମାକୁ ଆହୁରି ଅର୍ଦ୍ଧ-ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
|ଇମେଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ
|ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 4ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ
|ଫୋଲଇଙ୍ଗ୍ (ଦୈନିକ)
|ପ୍ରତିଦିନ 400 ଜଣ ଫୋଲଇଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି
|ଫୋଲଇଙ୍ଗ୍ (ଆକାଉଣ୍ଟ-ଆଧାରିତ)
|5,000 ଆକାଉଣ୍ଟ ଫୋଲଇଙ୍ଗ୍ କରିବା ପରେ, ଆକାଉଣ୍ଟ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତ ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ ଅନୁସରଣ ସୀମିତ ହୋଇଥାଏ ।
ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେତେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହାକୁ ସ୍ପାମ୍ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଖବର ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50ଟି ପୋଷ୍ଟର ସୀମା ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ମନେ ହୋଇପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇସାରିଛି ।