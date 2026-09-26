ଗୋଟିଏ ଫୁଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ମିଳିବ 1000km ର ଦମଦାର୍ ରେଞ୍ଜ୍! 17 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ Renault Duster ହାଇବ୍ରିଡ୍
ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ରେନୋ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ଦମଦାର୍ ଏସୟୁଭିର ଏକ ନୂଆ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାକୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
Published : September 26, 2026 at 8:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ଏସ୍ୟୁଭି ମାର୍କଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀ ରେନୋ (Renault) । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଡେଲ୍ ରେନୋ ଡଷ୍ଟର (Renault Duster) କୁ ଏକ ନୂଆ ଅବତାରରେ ମାର୍କେଟକୁ ଆଣୁଛି । ଆସନ୍ତା 17 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରେ ଭାରତରେ Renault Duster Hybrid ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅପ୍ସନ ଦେଉଛି, ତାହାକୁ ନେଇ କାର୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି । ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାର୍ରେ E-Tech 160 ନାମକ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପାୱାରଟ୍ରେନ ମିଳିବ, ଯାହା ଡଷ୍ଟର ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅପ୍ସନ ହେବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କେଟରେ ଥିବା 1.0-ଲିଟର ଏବଂ 1.3-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଇନ୍ଅପ୍ ସହିତ ସାମିଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀର ଏହି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାରଣରୁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଗାଡିରେ ହିଁ ଡିଜେଲ୍ ଗାଡି ଭଳି ଜବରଦସ୍ତ ପାୱାର ଏବଂ ବାଲାନ୍ସ ମିଳିପାରିବ ।
Renault Duster Hybridର ସେଟଅପ୍:
ଏହି ନୂଆ Renault Duster Hybridର ମେନ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏଥିରେ 1.8-ଲିଟର GDI ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଏକ 1.4 kWh କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ କନେକ୍ଟ କରିଛି । ଏହି ପୂରା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏକାଠି ମିଶି ଗାଡ଼ିକୁ ସର୍ବାଧିକ 158 bhpର ପ୍ରୋ ପାୱାର ଏବଂ 172 Nmର ଦମଦାର୍ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ସ୍ମୁଥ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ 8-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଗେୟାରବକ୍ସ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର୍ସ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
Renault Duster Hybridରେ ମିଳିପାରେ ଚମତ୍କାର ମାଇଲେଜ୍:
ରେନୋର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସେଟଅପ୍ କାରଣରୁ ଡଷ୍ଟର ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାର୍ର ମୋଟ ରୋଡ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରାୟ 1,000 କିଲୋମିଟର (km) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଚର୍ ହେଉଛି, ସହର ଭିତରେ ଲୋକାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମୟରେ ଏହି ଗାଡ଼ି 80 ପ୍ରତିଶତ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଭି (EV) ମୋଡ୍ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଡ୍ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ନର୍ମାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କମ୍ବସନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବା ICE କାର୍ ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ ଇନ୍ଧନ ବା ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ 40 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଯାଏ । ଏହାର ସ୍ମାର୍ଟ ମଲ୍ଟିମୋଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସରେ 15ଟି ସେଟିଂ ମୋଡ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଡାଇନାମିକ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋସନ୍ ଏବଂ ଏନର୍ଜି ରିକଭରି ଭଳି 4ଟି ଅଲଗା ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ସୁଇଚ୍ କରାଇଥାଏ ।
Renault Duster Hybridର ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ:
ରେନୋ ଇଣ୍ଡିଆର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ହିଡାଲଗୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କମ୍ପାନୀର ଏହି ନୂଆ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍କୁ କଷ୍ଟମର୍ସଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକଦମ୍ ବମ୍ପର ରେସପନ୍ସ ମିଳିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଅଲରେଡି ବୁକ୍ ହୋଇ ସରିଛି, ତେଣୁ ଟିମ୍ ଏବେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କ୍ୟାପାସିଟି ବଢ଼ାଇବାକୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ କାମ କରୁଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସିଥିବା ମୋଟ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟରୁ 39 ପ୍ରତିଶତ ୟୁଜର୍ସ କେବଳ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍କୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରି ବୁକ୍ କରିଛନ୍ତି ।