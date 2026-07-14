ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Renault Duster Adventure ଏଡିସନ୍‌, ପ୍ୟାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍ ସହ ଦାମ୍‌ ବହୁତ କମ୍‌

ଗାଡ଼ିକୁ ଏକ ମଜବୁତ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟି ରୋଡ୍ ଲୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବଡ଼ି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ଲୋର୍ ମ୍ୟାଟ୍ସ ଏବଂ 17-ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି।

New Renault Duster Adventure Edition launched in India
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Renault Duster Adventure ଏଡିସନ୍‌ (Image Credit: Renault India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 14, 2026 at 5:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସୟୁଭି (SUV) ଗାଡିର ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ରେନୋ ଇଣ୍ଡିଆ (Renault India) ବଜାରରେ ଏକ ବଡ ଧମକା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଲୋକ ପ୍ରିୟ ଗାଡି ଡଷ୍ଚରର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଡେଲ୍ renaukt Duster Adventure Edition ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ୍ ଗାଡିକୁ ମିଡ୍-ସ୍ପେକ୍ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋ ଭେରିଏଣ୍ଟ ମଝିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ଲଗ୍ଜୁରୀ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଗାଡିର ଲୁକ୍ ଏବଂ ରୋଡ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଦମ୍‌ଦାର କରାଯାଇଛି ।

ହାଇ-ଟେକ୍ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଭିତରର ସୁବିଧା:

ଫିଚର୍ସ ମାମଲାରେ ରେନୋ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆରାମ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରଖିଛି । ଏହି କାର୍‌ରେ ପୂର୍ବର ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସହିତ ଟେକ୍ନୋ ଭେରିଏଣ୍ଟର କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆକାଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ୟାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍‌, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ୍ LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପସ, ପାୱାର୍ଡ ଟେଲଗେଟ୍ ଏବଂ ଡୁଆଲ୍-ଜୋନ୍ ଅଟୋମେଟିକ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏସି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ 10.1-ଇଞ୍ଚର ଆଧୁନିକ ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ କନେକ୍ଟେଡ୍ କାର୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ିକୁ ଏକ ମଜବୁତ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟି ରୋଡ୍ ଲୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବଡ଼ି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ଲୋର୍ ମ୍ୟାଟ୍ସ ଏବଂ 17-ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି ।

ପାୱାରଫୁଲ୍ ଟର୍ବୋ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ କ୍ଷମତା:

ମେକାନିକାଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଏସୟୁଭିର ଇଞ୍ଜିନ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏବଂ ସିଟି ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ଏକଦମ୍ ବେଷ୍ଟ ଅଟେ । ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ 1.0-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ମିଳିବ, ଯାହା 99 bhpର ଶକ୍ତି ଏବଂ 166 Nmର ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ 1.3-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନର ଦମଦାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା 163 hpର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ସହ 280 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । 1.3-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆରାମଦାୟକ ରାଇଡିଂ ପାଇଁ ଏଥିରେ 7-ସ୍ପିଡ୍ DCT ଅଟୋମେଟିକ ଗିୟରବକ୍ସର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ ।

ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା:

ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ନୂଆ Adventure ଏଡିସନ୍ ଗାଡ଼ିର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 12.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 15.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ କାର୍ ଉଭୟ ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପ ସହିତ କିଣିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ତଳେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା:

Renault Duster Adventure 1.0 ଟର୍ବୋ ମାନୁଆଲ୍: ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 12.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।

Renault Duster Adventure 1.3 ଟର୍ବୋ ମାନୁଆଲ୍: ଏହି ମଝି ମଡେଲ୍‌ର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 13.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।

Renault Duster Adventure 1.3 ଟର୍ବୋ DCT (ଅଟୋମେଟିକ): ଏହି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମଡେଲ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ 15.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଆଡଭେଞ୍ଚର ଏଡିସନ୍‌ର ଦାମ୍ ଟେକ୍ନୋ ଭେରିଏଣ୍ଟ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 50,000 ଟଙ୍କା କମ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଞ୍ଚୟ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗଡ଼ିବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରୁଟ୍‌ରେ କେତେ ରହିବ ସ୍ପିଡ୍‌

ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ Agentic AI ଫୋନ୍ StepX Neo, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍‌

ଭାରତ ଆସୁଛି Mercedes-AMG E 53, କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଚାଲିବ 100kmରୁ ଅଧିକ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଚର୍ସ

ଲଞ୍ଚର ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପରେ ବଦଳିଲା ଦାମ୍‌! ସାମସଙ୍ଗ ବଢ଼ାଇଲା ନୂଆ 5G ଫୋନ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍‌

TAGGED:

NEW DUSTER PRICE IN INDIA
RENAULT DUSTER MILEAGE
DUSTER ADVENTURE EMI OFFERS
ରେନୋ ଡଷ୍ଟର ଏସୟୁଭି ଦାମ୍‌
RENAULT DUSTER ADVENTURE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.