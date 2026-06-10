ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 8000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବା ନୂଆ Realme P4R 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହାର 8000mAhର ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଯାହାକୁ ଥରେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ କଲେ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଆରାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
Published : June 10, 2026 at 6:53 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରର ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ରିଅଲମି (Realme) ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ଆଧୁନିକ 5G ମୋବାଇଲ୍ Realme P4R 5Gକୁ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନ୍ଟି ବିଶେଷ ଭାବେ ସେହି ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିକଳ୍ପ ସାଜିବ, ଯେଉଁମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଗେମିଂ ପରଫରମାନ୍ସ ଚାହାଁନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ରିୟଲମି ଏହି ଫୋନର ଫିଚ଼ର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚ଼ନା କରିବା ।
8000mAhର ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ:
8000mAh Battery. 144Hz Display. 7-Year Battery Health.— realme (@realmeIndia) June 10, 2026
realme P4R 5G has you covered.
Starting from ₹16,999*.
Sale starts 17th June, 12 PM
*T&Cs apply pic.twitter.com/FblASNbKAD
ଏହି ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାଇଲାଇଟ୍ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହାର 8000mAhର ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ମାତ୍ର ଥରେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ କଲେ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଆରାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ଫୋନ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ 45W SuperVOOC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ, ବାୟପାସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ରିଭର୍ସ ୱାୟାର୍ଡ ଚାର୍ଜିଂର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି । ବ୍ୟାଟେରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ AI ନାଇଟ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ AI କୋଲ୍ଡ ଚାର୍ଜିଂ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି, ଯାହା ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ହେଲ୍ଥକୁ ସର୍ବାଧିକ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ବଜାୟ ରଖିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
Realme P4Rର ଫିଚର୍ସ:
ହାର୍ଡୱେର ତଥା ଯାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ Realme P4R 5Gକୁ ବେଶ୍ ଆଧୁନିକ କରାଯାଇଛି, ଯାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
From the Segment's Biggest 8000mAh Battery to blazing-fast 45W Charging, realme P4R 5G is built to go the distance.— realme (@realmeIndia) June 10, 2026
Starting from ₹16,999*.
Sale starts 17th June, 12 PM.
*T&Cs apply pic.twitter.com/xE0eeWiYL2
ସ୍କ୍ରିନ୍ କ୍ୱାଲିଟି: ଫୋନ୍ରେ 6.8 ଇଞ୍ଚର ଏକ ବଡ଼ LCD ପ୍ୟାନେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 144Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 1,200 ନିଟ୍ସର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ ।
ପ୍ରୋସେସର୍ ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ୍: ଏଥିରେ ସ୍ମାର୍ଟ ପରଫରମାନ୍ସ ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆଟେକ୍ ଡ଼ାଇମେନ୍ସିଟି 6300 ଚିପ୍ସେଟ୍ ସହିତ 6GB LPDDR4X RAM ଏବଂ 256GB UFS 2.2 ଷ୍ଟୋରେଜର ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ ।
ସଫ୍ଟୱେର୍ ଓ ଅପଡେଟ୍: ଏହି ମୋବାଇଲ୍ ସଦ୍ୟତମ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଆଧାରିତ Realme UI 7.0 ଓଏସ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ 2 ବର୍ଷର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅପଡେଟ୍ ଓ 3 ବର୍ଷର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ୟାଚ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।
AI ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା: ଫୋନ୍ ପଛରେ f/1.8 ଆପେକ୍ଚର ବିଶିଷ୍ଟ 50MPର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ 8MP ର ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ AI Eraser 2.0, AI ଅଲ୍ଟ୍ରା କ୍ଲାରିଟି, AI ଅନବ୍ଲର ଏବଂ Google Gemini ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍: ବାହାର ପରିବେଶରେ ଓଦା ହାତରେ ଚଲାଇବା ଓ ଧୂଳିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ IP65 ରେଟିଂ ମିଳିବା ସହ ଗାଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ ରଖିବା ପାଇଁ MIL-STD-810H ମିଲିଟାରୀ-ଗ୍ରେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ।
Realme P4Rର ମୂଲ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ବିକ୍ରି ତାରିଖ:
ରିଅଲମି ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ବଜେଟ୍ ଫୋନ୍କୁ ମୋଟ 3ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫର୍ସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
4GB RAM + 128GB Storage: ଏହି ବେସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ 18,999 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫରରେ ଏହା ମାତ୍ର 16,999 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ।
6GB RAM + 128GB Storage: ଏହି ମଡେଲ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ମୂଲ୍ୟ 20,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଫର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା 18,999 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
6GB RAM + 256GB Storage: ଏହି ସବୁଠାରୁ ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ 22,999 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲଞ୍ଚ ଅଫର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା 20,999 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ରିହାତି ଓ ବିକ୍ରି: ପ୍ରଥମ ସେଲ୍ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 2,000 ଟଙ୍କାର ଫ୍ଲାଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ । ଏହି ଫୋନ୍ ଆସନ୍ତା 17 ଜୁନ୍ 2026 ଅପରାହ୍ଣ 12:00 PMରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ (Flipkart) ଏବଂ ରିଅଲମିର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଗ୍ଲେର୍, Silver ଗ୍ଲେର୍ ଏବଂ Lavender ଗ୍ଲେର୍ ଭଳି 3ଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।