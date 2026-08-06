3.80 କୋଟିରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Range Rover SV Ultra: ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଅଛି ଏହାର ଦମ୍ଦାର ଫିଚର୍ସ
ଜେଏଲଆର୍ ଇଣ୍ଡିଆ (JLR India) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ ଏସୟୁଭି Range Rover SV Ultra ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 3.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Published : August 6, 2026 at 7:47 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ JLR India ନିଜର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁପର୍ ଲଗ୍ଜୁରୀ ଏସୟୁଭି 'Range Rover SV Ultra'କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହି କାର୍ର ମୂଲ୍ୟ 3.80 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ନୂଆ Range Rover SV Ultra ସାଧାରଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରୂପେ ପାଞ୍ଚ-ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କେବିନ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଭାରତରେ କେବଳ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ V8 ମାଇଲ୍ଡ-ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ରୟାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଟାଇଟନ ସିଲଭର ପେଣ୍ଟ:
ଏହି ନୂଆ ଏସୟୁଭିର ବାହ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ଏକ୍ସଟିରିୟର ଡିଜାଇନରେ କିଛି ବିଶେଷ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରିଥାଏ । ଏହି କାର୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ଟାଇଟନ ସିଲଭର' (Titanium Silver) ପେଣ୍ଟ ଫିନିଶ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ପิଗମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଏହି ବିଶେଷ ପେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ କାର୍ର ବଡିକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମେଟାଲ୍ ଭଳି ରୟାଲ୍ ଲୁକ୍ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୂଆ SV Ultra ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ 'ସାଟିନ୍ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଏଟଲାସ୍' ଏବଂ 'ସିଲଭର କ୍ରୋମ୍' ଟ୍ରିମ୍ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଗାଡ଼ିର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରୂପେ 22-inchର ବଡ଼ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ 23-inchର ହ୍ୱିଲ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଇପାରିବେ ।
ପ୍ରିମିୟମ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଏବଂ ଚାରି-ସିଟ୍ ବିକଳ୍ପ:
କାର୍ର ଇଣ୍ଟିରିୟର ବା ଭିତର କ୍ୟାବିନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହାର ମୂଳ ଲେଆଉଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ Range Rover ଗାଡ଼ି ଭଳି ସମାନ ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଲଗ୍ଜୁରୀ କାର୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ହାଇ-ଏଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଏବଂ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବନାଉଛି । କ୍ୟାବିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ଅର୍କିଡ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏବଂ ସିଣ୍ଡର ଗ୍ରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ସ ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସହିତ ଅର୍କିଡ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଉଡ୍ ବିନିୟର ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ ସିରାମିକ ଇନସର୍ଟସ୍ର ଚମତ୍କାର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯଦିଓ ଏହି ସୁପର୍ କାର୍ରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ପାଞ୍ଚଟି ସିଟ୍ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିଆଇପି ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରିମିୟମ ସିଟ୍ ସହିତ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରି-ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କେବିନକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାର ସ୍ପେଶାଲ୍ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
21ଟି ସ୍ପିକର ଓ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ:
ଏହି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ସୁପର୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ୟୁଏସପି (USP) ହେଉଛି ଏହାର ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ । ଭାରତରେ JLR କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜର ନୂତନ 'SV ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ' କୁ ଏହି କାର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେଶ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେବିନ ଏବଂ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 21ଟି ଅତି ହାଲୁକା ଥିନ୍-ଫିଲ୍ମ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର (ବା ସ୍ପିକର) ଲଗାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ଥିଏଟର ଭଳି ଅଡିଓ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଛ ସିଟ୍ ଏବଂ ଫୁଟ୍-ୱେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଏଚୁଏଟର୍ସ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍, ପଛ ସିଟ୍ର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ 13.1-inchର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍, ହିଟିଂ, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ଏବଂ ମସାଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସହିତ 24-way ପାୱାର ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ସ, ମେମୋରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ଯୁକ୍ତ ପାୱାର୍ଡ ରିୟର ସିଟ୍ସ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏୟାର ସସପେନସନ, ଏକ ବଡ଼ 13.1-inchର Pivi Pro ଟ୍ରଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍, ଫୋର-ଜୋନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ପାୱାର୍ଡ ଟେଲଗେଟ୍ ଭଳି ଅନେକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ସ ସାମିଲ ଅଛି ।
ଟ୍ୱିନ୍-ଟର୍ବୋ V8 ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍:
ଏହି ବିଶାଳ ଗାଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ JLR କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଏକ ହେଭି 4.4-litreର ଟ୍ୱିନ୍-ଟର୍ବୋ V8 ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏହି ଦମଦାର ଇଞ୍ଜିନ ଗାଡ଼ିକୁ ସର୍ବାଧିକ 530 bhpର ସୁପର ପାୱାର ଏବଂ 750 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ରଖିଛି । ଏହି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଏକ 8-speed ଅଟୋମେଟିକ ଗିୟରବକ୍ସକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଜାଗୁଆର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର (Jaguar Land Rover)ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ 2.6-ton ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଭାରୀ ଏସୟୁଭି ମାତ୍ର 4.9 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 100 kmphର ସୁପର ସ୍ପିଡ୍ ହାସଲ କରିପାରେ, ଯାହା ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ବନାଉଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଗାଡ଼ି ନିଜ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ ।