ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବା ନୂଆ Oppo A6c ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍
Published : May 26, 2026 at 5:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋବାଇଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଓପୋ(Oppo) ତାର ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏ ସିରିଜ୍ର ଏକ ମୋବାଇଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ ନିଜର ସଦ୍ୟତମ 4G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Oppo A6cକୁ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନଟି ବିଶେଷ ଭାବେ ସେହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଦାମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ଏହି ଫୋନ୍କୁ ସିଧାସଲଖ କିଣିପାରିବେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ।
Oppo A6cର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଦମ୍ଦାର 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ । ଓପୋର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଲ୍ଥ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟୂବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହା 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦମ୍ଦାର ପରଫମାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖେ । ଫୋନକୁ ଚ଼ାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 15Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ରିଭର୍ସ ୱାୟାର୍ଡ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଡିସପ୍ଲେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ Oppo A6cରେ 6.75 ଇଞ୍ଚର ଏକ HD+ ଆଇପିଏସ୍ LCD ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ 120Hz ଏବଂ ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଙ୍ଗ୍ ରେଟ୍ 240Hzକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହା ଛଡା ଏହାର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ 900 ନିଟସ୍ ରହିଛି । ଫୋନର ପରଫମାନ୍ସ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗେମିଂ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାକ୍ସ ପାଇଁ Unisoc T7250 ଅକ୍ଟାକୋର 4G ପ୍ରୋସେସର ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ Color OS ସଫ୍ଟୱେର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।
Oppo A6cର କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ୍ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ:
ଫୋନର ପଛ ଭାଗରେ F/2.2 ଆପେକ୍ଚର ସହିତ ଏକ 13 ମେଗାପିକ୍ସଲର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ଏବଂ ସେଲଫି ପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ 5 ମେଗାପିକ୍ସଲେର କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ ପାଣି ଏବଂ ଧୂଳିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ IP64ର ରେଟିଂ ମିଳିଛି ଏବଂ ପାୱାର ବଟନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସାଇଡ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ସେନ୍ସର ରହିଛି ।
କମ୍ପାନୀ ଓପୋ ଏହି ଫୋନକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଫିଦର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ବ୍ରାଓନ୍ ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ବେସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ 4GB ରାମ୍ + 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ର ମୂଲ୍ୟ 13,999 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଏହାର ଟପ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ 4GB + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 16,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
ଫୋନ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଫିଚର୍ସ
|Features
|Details
|ଡିସପ୍ଲେ
|120Hz | 6.75-ଇଞ୍ଚ HD+ LCD
|ପ୍ରୋସେସର୍
|Unisoc T7250
|ରାମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ
|4GB + 64GB
|4GB + 128GB
|ରିୟର କ୍ୟାମେରା
|13MP
|ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରା
|5MP
|ବ୍ୟାଟେରୀ
|7,000mAh
|ଚାର୍ଜିଂ କାପାସିଟି
|15 (ୱେୟାର୍ଡ) , ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ
|IP ରେଟିଂ
|IP64
|ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ (OS)
|କଲ୍ର OS 15