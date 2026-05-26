ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବା ନୂଆ Oppo A6c ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍

New Oppo A6c smartphone with 7,000mAh battery launched in India
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବା ନୂଆ Oppo A6c ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ (Image Credit: Oppo)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 26, 2026 at 5:51 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋବାଇଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଓପୋ(Oppo) ତାର ବଜେଟ୍‌ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏ ସିରିଜ୍‌ର ଏକ ମୋବାଇଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ ନିଜର ସଦ୍ୟତମ 4G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Oppo A6cକୁ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନଟି ବିଶେଷ ଭାବେ ସେହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଦାମ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍‌ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ଏହି ଫୋନ୍‌କୁ ସିଧାସଲଖ କିଣିପାରିବେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

Oppo A6cର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍‌:

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଦମ୍‌ଦାର 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ । ଓପୋର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଲ୍ଥ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟୂବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହା 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦମ୍‌ଦାର ପରଫମାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକଅପ୍‌ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖେ । ଫୋନକୁ ଚ଼ାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 15Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ରିଭର୍ସ ୱାୟାର୍ଡ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଡିସପ୍ଲେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ Oppo A6cରେ 6.75 ଇଞ୍ଚର ଏକ HD+ ଆଇପିଏସ୍‌ LCD ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍‌ 120Hz ଏବଂ ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଙ୍ଗ୍‌ ରେଟ୍ 240Hzକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହା ଛଡା ଏହାର ପିକ୍‌ ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ୍‌ 900 ନିଟସ୍‌ ରହିଛି । ଫୋନର ପରଫମାନ୍ସ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗେମିଂ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାକ୍ସ ପାଇଁ Unisoc T7250 ଅକ୍ଟାକୋର 4G ପ୍ରୋସେସର ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ Color OS ସଫ୍ଟୱେର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।

Oppo A6cର କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ୍‌ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ:

ଫୋନର ପଛ ଭାଗରେ F/2.2 ଆପେକ୍ଚର ସହିତ ଏକ 13 ମେଗାପିକ୍ସଲର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ଏବଂ ସେଲଫି ପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ 5 ମେଗାପିକ୍ସଲେର କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ ପାଣି ଏବଂ ଧୂଳିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ IP64ର ରେଟିଂ ମିଳିଛି ଏବଂ ପାୱାର ବଟନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସାଇଡ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍‌ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ୍‌ ସେନ୍ସର ରହିଛି ।

କମ୍ପାନୀ ଓପୋ ଏହି ଫୋନକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଫିଦର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ବ୍ରାଓନ୍‌ ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ବେସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ 4GB ରାମ୍‌ + 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ 13,999 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଏହାର ଟପ୍‌ ଭାରିଏଣ୍ଟ 4GB + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 16,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।

ଫୋନ୍‌ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଫିଚର୍ସ

FeaturesDetails
ଡିସପ୍ଲେ120Hz | 6.75-ଇଞ୍ଚ HD+ LCD
ପ୍ରୋସେସର୍Unisoc T7250
ରାମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ4GB + 64GB
4GB + 128GB
ରିୟର କ୍ୟାମେରା13MP
ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରା 5MP
ବ୍ୟାଟେରୀ7,000mAh
ଚାର୍ଜିଂ କାପାସିଟି15 (ୱେୟାର୍ଡ) , ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ
IP ରେଟିଂIP64
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ (OS)କଲ୍‌ର OS 15

