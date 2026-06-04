ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂଆ Motorola Edge 70 Pro+ର ଲଞ୍ଚ, ମିଳିବ 50MPର 3ଟି କ୍ୟାମେରା, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଟେ, କାରଣ ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତିନୋଟିଯାକ କ୍ୟାମେରା 50-50 ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ର ଅଟନ୍ତି ।
Published : June 4, 2026 at 7:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେକ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ମୋଟୋରୋଲା (Motorola) ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ Edge 70 Pro ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରେ, ଏବେ ଶେଷରେ ତାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫୋନ୍ Motorola Edge 70 Pro+କୁ ଅଫିସିଆଲି ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଫୋନ୍ଟି ନିଜର ପୁରୁଣା ପ୍ରୋ (Pro) ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ତୁଳନାରେ କ୍ୟାମେରା, ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଆସିଛି, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚ଼ନା କରିବା ।
Motorola Edge 70 Pro+ର ମୂଲ୍ୟ, ସେଲ୍ସ ଏବଂ ଅଫର୍:
Luxury has a new edge.— Motorola India (@motorolaindia) June 4, 2026
Motorola Edge 70 Pro+ starting at ₹44,999*. Sale starts 11th June on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW and leading retail stores. pic.twitter.com/GNZG93JEVa
ମୋଟୋରୋଲା ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ମାତ୍ର ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ଓ ମୂଲ୍ୟ: ଏହି ଫୋନ୍ର 12GB RAM + 256GB Storage ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ର ଲଞ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ 47,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାଶ୍ବ୍ୟାକ୍: ଲଞ୍ଚ ଅଫର୍ ଅଧୀନରେ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 3,000 ଟଙ୍କାର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାଶ୍ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ବୋନସ୍ ର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ।
ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ: ଏହି ଫୋନ୍ ପ୍ରମୁଖ ତିନୋଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ ଯଥା- ପାଣ୍ଟୋନ୍ ଚିକୋରି କଫି(Pantone Chicory Coffee), ପାଣ୍ଟୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମି ସି(Pantone Stormy Sea) ଏବଂ Pantone Zinfandel ରଙ୍ଗରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ବିକ୍ରି ତାରିଖ: ଏହି ଫୋନ୍କୁ ଆସନ୍ତା 11 ଜୁନ୍ 2026 ତାରିଖରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ (Flipkart) ଏବଂ ମୋଟୋରୋଲା ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ କିଣାଯାଇପାରିବ ।
Motorola Edge 70 Pro+ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ:
ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ Motorola Edge 70 Pro+କୁ ଏକ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନ୍ରେ 6.8-ଇଞ୍ଚର 1.5K Extreme ଆମୋଲେଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 144Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍, HDR10+ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ 5,200 ନିଟ୍ସର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଓଦା ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ସହଜରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 360Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଙ୍ଗ୍ ରେଟ୍ ସହ 'Water Touch' ଫିଚର୍ ରହିଛି । ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ପାଇଁ ଏଥିରେ 4nm ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଉପରେ ଆଧାରିତ ମିଡ଼ିଆଟେକ୍ ଡ଼ାଇମେନସିଟି 8500 Extreme ଚିପ୍ସେଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା 3.4GHzର ସର୍ବାଧିକ କ୍ଲକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ AnTuTu ବେଞ୍ଚମାର୍କରେ 24 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର ହାସଲ କରିସାରିଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ 12GB LPDDR5x RAM, 256GB UFS 4.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ଫୋନ୍ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ 4600 Square mmର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭେପର୍ ଚେମ୍ବର କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
Motorola Edge 70 Pro+ର ଆର୍କଷଣୀୟ କ୍ୟାମେରା:
When stunning is the standard, every detail matters.— Motorola India (@motorolaindia) June 4, 2026
Motorola edge 70 Pro+ starting at ₹44,999*. Sale starts 11th June on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW and leading retail stores. pic.twitter.com/2yBuM3PXsi
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଟେ, କାରଣ ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତିନୋଟିଯାକ କ୍ୟାମେରା 50-50 ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ର ଅଟନ୍ତି । ଏହି କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟରେ f/1.8 ଆପେକ୍ଚର ଥିବା Sony LYT-710 ସେନ୍ସର ବିଶିଷ୍ଟ 50MPର ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା, 3x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ଓ 50x ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୁମ୍ ସପୋର୍ଟ ଥିବା 50MP ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 112 ଡିଗ୍ରୀ ୱାଇଡ୍ ଭ୍ୟୁ ଥିବା ଏକ 50MPର ଅଲ୍ଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ ସାମିଲ ଅଛି । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ପଛ କ୍ୟାମେରାରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ OIS ସପୋର୍ଟ ରହିଛି । ସେହିପରି ସେଲଫି ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ 4K/60fps ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଷମତା ଥିବା ଏକ 50MPର ଅଟୋଫୋକସ୍ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟାନ ଫିଚ଼ର୍ସ:
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍ରେ 6,500mAhର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 90W ୱାୟାର୍ଡ ଏବଂ 15W ୱାରଲେସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ, 5G, ୱାଇ-ଫାଇ 6E, ବ୍ଲ୍ୟୁଟୁଥ୍ 5.4 ଏବଂ ଇନ୍-ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ସେନ୍ସର ଭଳି ଫିଚର୍ସ ରହିଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାକୁ IP68 ଏବଂ IP69ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ରେଟିଂ ସହ ମିଲିଟାରୀ-ଗ୍ରେଡ୍ MIL-810H ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଛି ।
ତେବେ ମୋଟୋରୋଲା ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ସଫ୍ଟୱେର୍ ସପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ରହିଥାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିନଥାଏ । ନିକଟରେ Motorola Edge 50 Fusion ଫୋନ୍ରେ ଆସିଥିବା Android 16 ଅପଡେଟ୍ କାରଣରୁ ଅନେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ବା 'ଡେଡ୍' (Dead) ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ୟୁଜର୍ସମାନେ X (Twitter) ଏବଂ Reddit ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
- ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Xiaomi 17T, ମିଳିବ Leica 5x ପେରିସ୍କୋପ୍ କ୍ୟାମେରା, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର
- ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 6,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ Android 16 ଥିବା ନୂଆ Lava Bold N2 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ
- ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 100cc ସେଗମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ Splendor+ ଏବଂ HF Deluxe ବାଇକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଓ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ
- ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Bajaj Avenger Street 220, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ ଓ ମୂଲ୍ୟ