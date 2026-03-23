ନୂଆ ଫୋନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ 20 ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବେଷ୍ଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍
ଦେଖନ୍ତୁ 6ଟି ଅପକମିଙ୍ଗ୍ (Upcoming) ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲିଷ୍ଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ ଡିସପ୍ଲେ (Display), ହେଭି ବ୍ୟାଟେରୀ (Battery) ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ (Processor) ମିଳି ପାରିବ !
Published : March 23, 2026 at 12:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଉପରେ । ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏମିତି 5G ଫୋନ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ (Premium features) ଥିବ, କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହିବ । ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ୍ ବା ମେ ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପୋଯୋଗୀ ହେବ । ଆମେ ଏମିତି 6ଟି ଅପକମିଙ୍ଗ୍ (Upcoming) ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ ଡିସପ୍ଲେ (Display), ହେଭି ବ୍ୟାଟେରୀ (Battery) ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ (Processor) ମିଳିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଫୋନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
1.Vivo T5x 5Gର ଫିଟର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକସେନ:
ମାର୍ଚ୍ଚ 17, 2026ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଭିଭୋ T5x 5G । ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 18,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 7400 Turbo SoC ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହାକି ଉନ୍ନତ ମଲ୍ଟିଟାକ୍ସିଙ୍ଗ (Multitasking) ପରିଚାଳନା କରିପାରେ । ଏହାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି 7200mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯାହା 44W ଫ୍ଲାସଚାର୍ଜ (FlashCharge) ଦ୍ୱାରା ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 4nm ପ୍ରୋସେସର୍ ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ହିଟ୍ ହୁଏନାହିଁ । ଏଥିରେ ଏକ 6.67-ଇଞ୍ଚ୍ର 120Hz FHD+ LCD ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି । କ୍ୟାମେରାରେ 50MPର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 32MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଯାହା ଉନ୍ନତ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରେ । ଏଥିସହ, ଏହାର IP68/IP69 ରେଟିଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଳ ଏହଂ ଧୂଳିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
2.Motorola G86 Powerର ଫିଟର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକସେନ:
Motorola G86 Power ପ୍ରାୟ 17,830 ରୁ 17,999 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଏକ 6.67-ଇଞ୍ଚ୍ର 1.5K pOLED ଡିସ୍ପ୍ଲେ ରହିଛି ଯାହା 4500 ନିଟସ୍ର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏହା Gorilla Glass 7i ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ । ଏହି ଫୋନ୍ରେ 50MPର Sony LYT-600 ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଯାହା OIS (Optical Image Stabilization) ସହିତ ଆସେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କମ୍ ଆଲୁଅରେ ଉନ୍ନତ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇପାରିବ । ସମସ୍ତ ଲେନ୍ସରେ 4K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂର ସୁବିଧା ଅଛି । ଏହା ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି(MediaTek Dimensity) 7400 ପ୍ରୋସେସର୍ ଏବଂ 6720mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 33W ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ କରେ । Hello UI ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 15 ଏକ କ୍ଲିନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
3.Realme P4 5G ଏବଂ P4 Lite 5Gର ଫିଟର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକସେନ:
Realme P4 ସିରିଜ୍, ବିଶେଷ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ 19,2026ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା P4 Lite 5G (ମୂଲ୍ୟ 12,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ) ବଜେଟ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିକଳ୍ପ । ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି(MediaTek Dimensity) 6300 ପ୍ରୋସେସର୍ ଏବଂ 5300mm²ର ବିଶାଳ ଭେପର ଚାମ୍ବର କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ଗେମିଂ ସମୟରେ ଫୋନ୍ କୁ ଗରମ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରେ । ଏହି ଫୋନ୍ ରେ 6.8 ଇଞ୍ଚ୍ର HD+ IPS LCD ଡିସ୍ପ୍ଲେ 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ଆସେ । ଏଥିରେ ଏକ ଦମ୍ଦାର 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ପିଡ୍ 15W ଅଟେ । ଅନ୍ୟପଟେ, ଉନ୍ନତ ମଡେଲ୍ Realme P4 5G ପ୍ରାୟ 18,499 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯେଉଁଥିରେ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି(MediaTek Dimensity) 7400 ଅଲ୍ଟ୍ରା ପ୍ରୋସେସର୍, 144Hz ଆମୋଲେଡ ଡିସ୍ପ୍ଲେ(AMOLED Display) 7000mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ରହିଛି ।
4.Redmi 15 5Gର ଫିଟର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକସେନ:
14,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା Redmi 15 5G କ୍ୱାଲାକମ୍ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ(Qualcomm Snapdragon) 6s Gen 3 ପ୍ରୋସେସର୍ ସହିତ ଆସେ ଏବଂ ଏଥିରେ 7000mAhର Silicon-Carbon ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଯୋଗୁଁ ଫୋନଟି ପତଳା ରହିବା ସହ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଏକ 6.9 ଇଞ୍ଚର ବିଶାଳ FHD+ 144Hz ଆଡ୍ପଟିଭ ସିଙ୍କ(AdaptiveSync) ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଅଛି ଯାହା ମିଡିଆ ଏବଂ ଗେମିଂ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ HyperOS 2.0 ରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ 50MP ଏଆଇ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ସହ ଆସେ ।
5.CMF Phone 2 Proର ଫିଟର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକସେନ:
ଏପ୍ରିଲ୍ 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା CMF Phone 2 ପ୍ରୋର ମୂଲ୍ୟ 18,999 ଟଙ୍କା ଅଟେ । ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର Modular ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ବଜାରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ନଥିଙ୍ଗ OS 3.2 (ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 15) ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମୁଥ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏଆଇ-ଭିତ୍ତିକ 'Essential Space' ଅଛି ଯାହା ଡାଟାକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରିଥାଏ । ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି(MediaTek Dimensity) 7300 ପ୍ରୋସେସର୍ ସହିତ, 50MPର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଆଉ ଏକ 50MPର Telephoto ଲେନ୍ସ (2x optical zoom) ଏବଂ 8MPର ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଉଡ୍ (Ultrawide) କ୍ୟାମେରା ଅଛି । 20,000 ଟଙ୍କା ତଳେ 50MPର ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ଡିଭାଇସକୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ 5000mAh ଯାହା 33W ଫାଷ୍ଟ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ କରେ ।
20,000 ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ହାଇ-କମ୍ପିଟିସନ୍ (High Competition) ଚାଲିଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଫାଇଦା ଆମ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି । ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ (Requirement) କଣ – ଭଲ କ୍ୟାମେରା, ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ (Long-lasting) ବ୍ୟାଟେରୀ ନା ହାଇ-ଏଣ୍ଡ ଗେମିଂ (High-end gaming)? ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଏହି 6ଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ରୁ ଗୋଟିଏ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ।