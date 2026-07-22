ETV Bharat / technology

ମାର୍କେଟ୍‌କୁ ଆସିଲା New Mercedes Maybach GLS ଫେସଲିଫ୍ଟ, ପାୱାରଫୁଲ୍ V8 ଇଞ୍ଜିନ ସହ ମିଳିବ ହାଇ-ଟେକ୍ ଫିଚର୍ସ

ଲଗ୍ଜୁରୀ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଏସୟୁଭି କାର୍ ମର୍ସିଡିଜ୍ ମେବ୍ୟାକ୍ ଜିଏଲ୍‌ଏସ୍‌ର ନୂଆ ଅପଡେଟେଡ୍ ଫେସଲିଫ୍ଟ ମଡେଲ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଲୁକ୍ ସହିତ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବଜାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି ।

New Mercedes Maybach GLS
New Mercedes Maybach GLS (Mercedes-Benz)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 22, 2026 at 6:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରିମିୟମ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ ନିଜର ଆଧୁନିକ ଏସୟୁଭି ଲାଇନଅପ୍‌କୁ ବଢ଼ାଇ ନୂଆ Mercedes Maybach GLS ଫେସଲିଫ୍ଟ ମଡେଲ୍ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏବଂ ଏଏମଜି ମଡେଲ୍ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅପଡେଟେଡ୍ Maybach ସଂସ୍କରଣର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ଦମ୍‌ଦାର୍ ଲକ୍ସରି ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଏସୟୁଭି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି କାର୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।

କାର୍‌ର ଏକ୍ସଟେରିୟର:

New Mercedes Maybach GLS
New Mercedes Maybach GLS (Mercedes-Benz)

ଗାଡ଼ିର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍‌ରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ EQ-ଇନସ୍ପାୟର୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏଥିରେ ‘ଥ୍ରୀ-ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍’ ଲାଇଟିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, ଆଲୋକିତ ବୋର୍ଡର ବିଶିଷ୍ଟ Maybach ଗ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୂଆ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବମ୍ପର ଦିଆଯାଇଛି । ଗାଡ଼ିର ପଛ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ‘ଥ୍ରୀ-ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍’ ଡିଟେଲିଂ ଥିବା ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କ୍ରୋମ୍ ଫିନିଶିଂ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

କାର୍‌ର ଇଣ୍ଟେରିୟର:

New Mercedes Maybach GLS
New Mercedes Maybach GLS (Mercedes-Benz)

କମ୍ପାନୀ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କେବିନ୍ ଭିତରେ ବାହ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ବିଶେଷ ସାଉଣ୍ଡ ଇନସୁଲେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡରେ ଏକ ବଡ଼ MBUX ସୁପରସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଲେଟେଷ୍ଟ MB.OS ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଏଆଇ-ପାୱାର୍ଡ ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ । ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ 710 W ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିକର ସହିତ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ବର୍ମେଷ୍ଟର 3D ସରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସହଜରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାଇଡ୍‌ଷ୍ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ପ୍ରତିଥର କାର୍ ଦରଜା ଖୋଲିବା ସମୟରେ ନିଜେ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ ।

ଫିଚର୍ସ:

ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ମଜାଦାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍‌ର ଆଗ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ମସାଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍’ର ସୁବିଧା ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ପଛ ସିଟ୍‌ରେ ବସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ‘ରିୟର ସିଟ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ୍’ ବାଛିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଗ ସିଟ୍ ପଛରେ 11.6 ଇଞ୍ଚର ଫୁଲ୍ HD ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଗାଡ଼ିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ନୂଆ ସ୍ତରକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲେଭଲ୍ 2+ ADAS ସୁଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏହି ଆଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ସିଷ୍ଟମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗାଡ଼ି ବାହାରେ ଥିବା 10 ଟି କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 12 ଟି ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ୍ ସେନ୍ସର ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିଥାଏ, ଯାହା ଚାଳକଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ ।

New Mercedes Maybach GLS
New Mercedes Maybach GLS (Mercedes-Benz)

ପାୱାରଫୁଲ୍ V8 ଇଞ୍ଜିନ:

ଏହି ନୂଆ କାର୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଆଧୁନିକ ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ । ମର୍ସିଡିଜ୍ ଏହି ଫେସଲିଫ୍ଟ ମଡେଲ୍‌ରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଟ୍ୱିନ୍-ଟର୍ବୋ 4.0 ଲିଟର M177 EVO V8 ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏହି ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଫ୍ଲାଟ-ପ୍ଲେନ କ୍ରାଙ୍କଶାଫ୍ଟ’ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ 595 bhpର ବିଶାଳ ପାୱାର ଏବଂ 850 Nmର ଜବରଦସ୍ତ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀର ପୁରୁଣା ମଡେଲ ମାତ୍ର 550 bhp ପାୱାର ଏବଂ 770 Nm ଟର୍କ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ ତାହାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ । ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍‌କୁ ସ୍ମୁଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଇଞ୍ଜିନକୁ 4Matic ଅଲ୍-ହ୍ୱିଲ୍-ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏବଂ ଏକ 9-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଉନ୍ନତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ପାଇଁ ଏହାର ଷ୍ଟିୟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଟ୍ୟୁନ୍ କରାଯାଇଛି ।

New Mercedes Maybach GLS
New Mercedes Maybach GLS (Mercedes-Benz)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Galaxy Unpacked 2026! Samsung ଲଞ୍ଚ କରିବ ଚଉଡ଼ା ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍

ଇତିହାସ ରଚିଲା ସ୍କାଇରୁଟ୍! ମହାକାଶକୁ ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ଅର୍ବିଟାଲ୍ ରକେଟ୍ ‘Vikram-1’

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଭାରତରେ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ବିକ୍ରିରେ ରେକର୍ଡ 10 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ

ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଦମ୍‌ଦାର୍ ଲକ୍ସରି କାର୍ Lexus ES 350h, ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ସହ ମିଳିବ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ

TAGGED:

MERCEDES MAYBACH GLS FEATURES
NEW MAYBACH GLS ENGINE
LUXURY SUV SPECIFICATIONS
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍
MERCEDES MAYBACH GLS FACELIFT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.