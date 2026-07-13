ଭାରତ ଆସୁଛି Mercedes-AMG E 53, କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଚାଲିବ 100kmରୁ ଅଧିକ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଚର୍ସ
ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ ଭାରତରେ ଏହାର ପାୱାରଫୁଲ୍ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସେଡାନ Mercedes-AMG E 53 ଆସନ୍ତା 23 ଜୁଲାଇରେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
Published : July 13, 2026 at 7:44 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଗ୍ଜୁରୀ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Mercedes-Benz ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହାକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସିଛି । କମ୍ପାନୀ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜର ପରଫମାନ୍ସ ଡିଭିଜନ୍ Mercedes-AMG HYBRID 4MATIC+ କୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି । ଏହି ଦମ୍ଦାର ଗାଡ଼ିକୁ ଆସନ୍ତା 23 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବ ଏବଂ ଦାମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ୍କୁ 2021 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା । ଏହି ନୂଆ କାର୍ଟି ଭାରତୀୟ ଲାଇନଅପ୍ରେ କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇଡ୍ ପରଫମାନ୍ସ ମଡେଲ୍ ଭାବେ ସାମିଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍:
ଗାଡ଼ିର କ୍ଷମତା ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 3.0-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍-ସିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରର କମ୍ବିନେସନ୍ ମିଳିବ । ଏହି ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ନିଜେ 449 hpର ପାୱାର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର 9-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ ଗିୟରବକ୍ସ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରଟି ଅଲଗା ଭାବେ 163 hpର ପାୱାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଦୁଇଟି ମିଶି ସାଧାରଣ ମଡେଲରେ ମୋଟ 585 hpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 750 Nmର ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ।
ଯଦି ଗ୍ରାହକ ଏହାର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆରଏମଜି ଡାଇନାମିକ୍ ପ୍ଲସ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ 'ରେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ' ମୋଡ୍ ଅନ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗାଡ଼ିର ମୋଟ ପାୱାର ବଢ଼ି ସିଧାସଳଖ 612 hp ହୋଇଯାଇଥାଏ । ସ୍ପିଡ୍ ମାମଲାରେ ଏହି ଲଗ୍ଜୁରୀ ସେଡାନ ମାତ୍ର 3.8 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ସ୍ପିଡ୍ ଧରିପାରେ ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 280 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିଛି ।
ଲମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା:
ଏହି ଗାଡ଼ିରେ 21.2 kWh କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିନା କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଗାଡ଼ି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ 100 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ । କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ 140 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ । ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଏହା 11 kWର AC ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ମିଳୁଥିବା ଅପସନାଲ୍ 60 kWର DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 10% ରୁ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଗାଡ଼ିର ରାଇଡିଂକୁ ଆରାମଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟ, ସ୍ପୋର୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ସେଟିଂସ ଥିବା ଏଡାପ୍ଟିଭ୍ ସସପେନସନ ଏବଂ ଭଲ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଡିଜାଇନ୍:
ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟି ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଧାରଣ E-Class ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ବୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆଲୋକିତ AMG ଗ୍ରିଲ୍, ଓସାରିଆ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହୁଇଲ୍ ଆର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବଡ଼ ଏୟାର ଇନଟେକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଗାଡ଼ିର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ ଡିଫ୍ୟୁଜର ସହ ଗୋଲାକାର କ୍ୱାଡ୍ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ପାଇପ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପୋର୍ଟି ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଫିଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ AMG ସ୍ପୋର୍ଟ ସିଟ୍ସ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋଫାଇବର ଆବରଣ ଥିବା ଷ୍ଟିଅରିଂ ହୁଇଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ 12.3-ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ 14.4-ଇଞ୍ଚର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ମିଳିବ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆର ପ୍ରକୃତ ମଜା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।