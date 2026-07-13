ETV Bharat / technology

ଭାରତ ଆସୁଛି Mercedes-AMG E 53, କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଚାଲିବ 100kmରୁ ଅଧିକ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଚର୍ସ

ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ ଭାରତରେ ଏହାର ପାୱାରଫୁଲ୍ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସେଡାନ Mercedes-AMG E 53 ଆସନ୍ତା 23 ଜୁଲାଇରେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି ।

The Mercedes-AMG HYBRID 4MATIC+ will be launched in the Indian market on 23 July 2026.
ଆସନ୍ତା 23 ଜୁଲାଇ 2026ରେ Mercedes-AMG HYBRID 4MATIC+ କୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । (Image Credit: Mercedes-AMG)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 13, 2026 at 7:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଗ୍ଜୁରୀ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Mercedes-Benz ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହାକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସିଛି । କମ୍ପାନୀ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜର ପରଫମାନ୍ସ ଡିଭିଜନ୍ Mercedes-AMG HYBRID 4MATIC+ କୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି । ଏହି ଦମ୍‌ଦାର ଗାଡ଼ିକୁ ଆସନ୍ତା 23 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବ ଏବଂ ଦାମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ୍‌କୁ 2021 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା । ଏହି ନୂଆ କାର୍‌ଟି ଭାରତୀୟ ଲାଇନଅପ୍‌ରେ କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇଡ୍‌ ପରଫମାନ୍ସ ମଡେଲ୍ ଭାବେ ସାମିଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍:

ଗାଡ଼ିର କ୍ଷମତା ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 3.0-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍-ସିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରର କମ୍ବିନେସନ୍ ମିଳିବ । ଏହି ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ନିଜେ 449 hpର ପାୱାର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର 9-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ ଗିୟରବକ୍ସ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରଟି ଅଲଗା ଭାବେ 163 hpର ପାୱାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଦୁଇଟି ମିଶି ସାଧାରଣ ମଡେଲରେ ମୋଟ 585 hpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 750 Nmର ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ।

Interior of the 2026 Mercedes-AMG E 53 PHEV
2026 Mercedes-AMG E 53 PHEV ର ଇଣ୍ଟେରିୟର (Image Credit: Mercedes-AMG)

ଯଦି ଗ୍ରାହକ ଏହାର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆରଏମଜି ଡାଇନାମିକ୍ ପ୍ଲସ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ 'ରେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ' ମୋଡ୍ ଅନ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗାଡ଼ିର ମୋଟ ପାୱାର ବଢ଼ି ସିଧାସଳଖ 612 hp ହୋଇଯାଇଥାଏ । ସ୍ପିଡ୍ ମାମଲାରେ ଏହି ଲଗ୍ଜୁରୀ ସେଡାନ ମାତ୍ର 3.8 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ସ୍ପିଡ୍ ଧରିପାରେ ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 280 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିଛି ।

ଲମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା:

ଏହି ଗାଡ଼ିରେ 21.2 kWh କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିନା କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଗାଡ଼ି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ 100 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ । କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ 140 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ସ୍ପିଡ୍‌ରେ ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ । ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଏହା 11 kWର AC ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ମିଳୁଥିବା ଅପସନାଲ୍ 60 kWର DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 10% ରୁ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଗାଡ଼ିର ରାଇଡିଂକୁ ଆରାମଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟ, ସ୍ପୋର୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ସେଟିଂସ ଥିବା ଏଡାପ୍ଟିଭ୍ ସସପେନସନ ଏବଂ ଭଲ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ।

Rear profile of the 2026 Mercedes-AMG E 53 PHEV
2026 Mercedes-AMG E 53 PHEVର ରିୟର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ (Image Credit: Mercedes-AMG)

ଡିଜାଇନ୍:

ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟି ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଧାରଣ E-Class ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ବୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆଲୋକିତ AMG ଗ୍ରିଲ୍‌, ଓସାରିଆ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହୁଇଲ୍ ଆର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବଡ଼ ଏୟାର ଇନଟେକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଗାଡ଼ିର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ ଡିଫ୍ୟୁଜର ସହ ଗୋଲାକାର କ୍ୱାଡ୍ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ପାଇପ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପୋର୍ଟି ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଫିଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ AMG ସ୍ପୋର୍ଟ ସିଟ୍ସ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋଫାଇବର ଆବରଣ ଥିବା ଷ୍ଟିଅରିଂ ହୁଇଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ 12.3-ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ 14.4-ଇଞ୍ଚର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ମିଳିବ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆର ପ୍ରକୃତ ମଜା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲଗ୍ଜୁରୀ ଫିଚର୍ସ ସହ ଆସିଲା Hero Vida VX2 Plus: ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ 187km, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍‌

ଲଞ୍ଚର ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପରେ ବଦଳିଲା ଦାମ୍‌! ସାମସଙ୍ଗ ବଢ଼ାଇଲା ନୂଆ 5G ଫୋନ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍‌

ଟାଟା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର! ମାର୍କେଟ୍‌କୁ ଆସିଲା Sierraର ଦମଦାର Jubilee Edition, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍‌

TAGGED:

MERCEDES AMG E 53 PRICE
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ ନୂଆ କାର୍
AMG E 53 PHEV SPECS
LUXURY HYBRID CAR INDIA
MERCEDES AMG E 53

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.