ନଭେମ୍ବର 26ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ Mahindra BE 6ର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ; ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ
ମହିନ୍ଦ୍ରା ନିଜର ନୂଆ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ Mahindra BE 6ର ଏକ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାର ଟିଜର ଜାରି କରିଛି କମ୍ପାନୀ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 21, 2025 at 5:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ମହିନ୍ଦ୍ରା କମ୍ପାନୀ ନିଜର ନୂତନ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ Mahindra XEV 9Sର 7-ସିଟର SUVକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର ପାଇଁ ଅନେକ ଟିଜର ଜାରି କରିସାରିଛି । ଏହା Mahindra BE 6ର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ଟିଜ୍ କରିଛି, ଯାହା 26 ନଭେମ୍ବର, 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
New Mahindra BE 6 Variant: କେମିତି ରହିବ ଡିଜାଇନ ?
ଟିଜର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହା Mahindra BE 6 ସହିତ ସମାନ । ଏହି ମଡେଲର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଚର ହେଉଛି ଏହାର ସଂଶୋଧିତ ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଲାଇଟିଂ ସେଟଅପ୍, ଯାହା 2023ରୁ Mahindra BE 6-ଆଧାରିତ BE Rall-E ଧାରଣା ସହିତ ସମାନ ରହିପାରେ । ମହିନ୍ଦ୍ରା ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ବେସ୍ ମଡେଲ BE 6 ସହିତ Rall-E ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଏଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ମଡେଲଟି ଏହାର ପ୍ରଡକ୍ସନ-ରେଡି ମଡେଲ୍ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମଡେଲ୍ Rall-E ନାମ ବଜାୟ ରଖିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ ।
କମ୍ପାନୀ ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶିତ ଟିଜରରେ ଏକ ରିଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ସେଟଅପ୍ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ Mahindra BE 6ର C-ଆକୃତିର DRL ଲାଇଟିଂକୁ ଏକ ସରଳ LED ଆଇବ୍ରୋ ସହିତ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ମୁଖ୍ୟ ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ତଳକୁ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ବମ୍ପର ଡିଜାଇନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ Mahindra BE 6 ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ।
ଏହାର ପଛ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି SUVରେ C-ଆକାରର ଲାଇଟିଂକୁ ହଟାଯାଇ ଏକ ସରଳ ଲାଇଟବାର୍-ଶୈଳୀ ୟୁନିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଥିବା ଛୋଟ ଲିପ୍ ସ୍ପଏଲର୍ ଏବଂ ଟ୍ବିନ୍ ରୁଫ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ସ୍ପଏଲର୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ SUV ସହିତ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀର ଟିଜରରେ କାରର ଚକଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନୂତନ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ Mahindra BE 6 ପରି ସମାନ ଏରୋ ଚକ ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି ।
ମାତ୍ର ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ 2023 Rall-E ଧାରଣାର ଅଫ୍-ରୋଡିଂ ଲୁକ୍ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା EV ଅଲ୍-ଟେରେନ୍ ଟାୟାର ପ୍ରଦାନ କରିବ କି ନାହିଁ। ସେହିପରି ନୂତନ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ମାନକ Mahindra BE 6 ପରି ସମାନ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବିକଳ୍ପ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ପଛ-ଚକିଆ-ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର 59 kWh କିମ୍ବା 72 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ । Mahindra XEV 9S ମଧ୍ୟ ଅଲ୍-ଚକିଆ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।