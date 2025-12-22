ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ KTM 390 Adventure R, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଖାସ୍‌

କେଟିଏମ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଡଭେଞ୍ଚର ମୋଟରସାଇକେଲ KTM 390 Adventure Rକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

2026 KTM 390 Adventure R
2026 KTM 390 Adventure R (Image Credit: KTM India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 22, 2025 at 4:37 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ ନିର୍ମାତା KTM ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଡଭେଞ୍ଚର ମୋଟରସାଇକେଲ୍, KTM 390 Adventure Rର ଏକ ଅଧିକ ଅଫ୍-ରୋଡ୍ କେନ୍ଦ୍ରିତ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । KTM 390 Adventure R ହେଉଛି ଏକ ଅଧିକ ଅଫ୍-ରୋଡ୍ କେନ୍ଦ୍ରିତ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଯାହା ମାନକ 390 Adventure ଅପେକ୍ଷା 230 ମିମି ଅଧିକ ସସପେନସନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଅଫ-ରୋଡ୍ କ୍ଷମତାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ KTM 390 Adventure R ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇକ୍ ସପ୍ତାହରେ 390 Adventure Rର ଲଞ୍ଚ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରକାଶନକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

2026 KTM 390 Adventure R
2026 KTM 390 Adventure R (Image Credit: KTM India)

KTM 390 Adventure R: ହାର୍ଡୱେର

390 Adventure Rର ହାର୍ଡୱେର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ 21-ଇଞ୍ଚ ଆଗ ଚକ ଏବଂ 18-ଇଞ୍ଚ ପଛ ଚକ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ମାନକ 390 Adventureରେ 21-ଇଞ୍ଚ ଆଗ ଚକ ଏବଂ 17-ଇଞ୍ଚ ପଛ ଚକ ଆକାର ଅଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଅଧିକ ଯାତ୍ରା ସସପେନସନ ପାଏ, ଯାହା ମାନକ ସଂସ୍କରଣର 200 ମିମି ତୁଳନାରେ 230 ମିମି, ଯାହାର ଫଳସ୍ବରୂପ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ମାନକ ସଂସ୍କରଣର 232 ମିମି ତୁଳନାରେ 272 ମିମି ।

ମୋଟରସାଇକେଲର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସସପେନସନ ଟ୍ରାଭେଲ ସହିତ ଏହାର ସିଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ମାନକ ମଡେଲର 830 ମିମି ସିଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ, ଯାହାକି 870 ମିମି । ତେଣୁ, KTM 390 Adventure R ସେହି ଆରୋହୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ବେ ଅତିରିକ୍ତ କିଟ୍ ଏବଂ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍ KTM 390 Adventure R ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ହେଭି-ଡ୍ୟୁଟି ସ୍ପୋକ୍ ଚକରେ Mitas Enduro Trail E07+ ଟାୟାର ବ୍ୟବହାର କରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ-ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍ 390 Adventure Rରେ କେଉଁ ଟାୟାର ଫିଟ୍ ହେବ ତାହା ଜଣାପଡି଼ନାହିଁ ।

390 Adventure Rର ସମ୍ମୁଖ ସସପେନ୍ସନରେ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ରିବାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମ୍ପିଂ ଆଡଜଷ୍ଟେବିଲିଟି ସହିତ 43 ମିମି WP Apex ଓପନ୍ କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଫର୍କସ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପଛ ପାର୍ଶ୍ବରେ ପ୍ରିଲୋଡ୍ ଏବଂ ରିବାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମ୍ପିଂ ଆଡଜଷ୍ଟେବିଲିଟି ସହିତ WP Apex ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପିଷ୍ଟନ୍ ସକ୍ ମିଳିଥାଏ ।

2026 KTM 390 Adventure R
2026 KTM 390 Adventure R (Image Credit: KTM India)

KTM 390 Adventure R: ଇଞ୍ଜିନ

ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏକ 399 ସିସି, ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ ଯାହା 8500 rpmରେ 45.3 bhp ଏବଂ 6500 rpmରେ 39 Nm ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ବାଇକ୍‌ର ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା 14 ଲିଟର ଏବଂ 390 ଆଡଭେଞ୍ଚର Rର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଧନ ସହିତ କର୍ବ ଓଜନ 176 କିଲୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ମାନକ KTM 390 ଆଡଭେଞ୍ଚର ତୁଳନାରେ 6 କିଲୋଗ୍ରାମ ହାଲୁକା ।

2026 KTM 390 Adventure R
2026 KTM 390 Adventure R (Image Credit: KTM India)

KTM 390 Adventure R: ଦାମ

ମୂଲ୍ୟ ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ KTM 390 Adventure Rର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹4.15 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ହେବ । ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ, କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ଆଡଭେଞ୍ଚର ବାଇକ୍‌ର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ KTM 390 Adventure ରେଞ୍ଜରେ X, ମାନକ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ଆରୋହୀଙ୍କ ପାଇଁ R ଭାରିଏଣ୍ଟ ସାମିଲ ।

