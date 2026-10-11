Kawasaki Z300ରୁ ହଟିଲା ପରଦା, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମୂଲ୍ୟ
ପ୍ରିମିୟମ ବାଇକ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ କାୱାସାକି ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ନିଜର ନୂଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍-ନେକେଡ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ Kawasaki Z300ର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି ।
Published : October 11, 2026 at 5:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମୋଟରସାଇକେଲ ବଜାରରେ କାୱାସାକି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍-ନେକେଡ୍ ବାଇକ୍ Kawasaki Z300କୁ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲକୁ କମ୍ପାନୀର ଜନପ୍ରିୟ ମଡେଲ Kawasaki Ninja 300ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ପପୁଲାର୍ Z ଲାଇନଅପ୍ରେ ଏହା ଏକ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ମଡେଲ ଭାବେ ବଜାରକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ।
ଦମଦାର୍ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍:
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଭେଣ୍ଟରେ କାୱାସାକି ନିଜର ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି । ଏହି ବାଇକ୍ର ଲୁକ୍ ଅନେକାଂଶରେ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ବାଇକ୍ Z900 ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି । ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏଥିରେ 296ccର ଛୋଟ ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ ପାରାଲେଲ୍-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ୍ 39hpର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାୱାର ଏବଂ 26.1Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି । ଏହା ସହିତ ନିଞ୍ଜା 300 ଭଳି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ରାଇଡିଂକୁ ଆହୁରି ସ୍ମୁଥ୍ କରିବ ।
ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ:
ଡିଜାଇନ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ବାଇକ୍ରେ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ସିଧା ସିଙ୍ଗଲ-ପିସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲବାର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଚାଳକକୁ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ରାଇଡିଂ ଏକ୍ସପିରିୟନ୍ସ ଯୋଗାଇବ । Kawasaki Ninja 300ର ପୁରୁଣା ସେମି-ଡିଜିଟାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ବଦଳରେ, ଏହି ନୂଆ Kawasaki Z300 ମଡେଲରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ TFT ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ ଅନେକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲର୍ ଅପ୍ସନରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ସାମିଲ ରହିଛି ।
ବୁକିଂ ତାରିଖ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ:
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ବାଇକ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ପୁଣେରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ । ଏହି ବାଇକ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ବୁକିଂ ଅକ୍ଟୋବର 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହାର ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ତଥ୍ୟ, ଭାରିଆଣ୍ଟ ଏବଂ ଦାମ୍ ବିଷୟରେ ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖରେ କାୱାସାକିର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । କାୱାସାକି ଇଣ୍ଡିଆର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ Ninja 300ର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 3.34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଯେହେତୁ ନୂଆ Z300 ଏକ ନେକେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ଫାଇଟର୍ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଧିକ ବଡି-ୱର୍କ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଫିଚର୍ସ ସତ୍ତ୍ୱେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରଖିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ବଜାରରେ ଏହା KTM 390 Duke ଏବଂ TVS Apache RTR 310 ଭଳି ବାଇକ୍କୁ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବ ।