ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଆସିଲା ନୂଆ Kawasaki Z300, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଦାମ୍
କାୱାସାକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ କ୍ରୁଜର ସ୍ପୋର୍ଟସ ବାଇକ୍ Kawasaki Z300 ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 20 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।
Published : October 18, 2026 at 5:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରମିୟମ୍ ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ରାଇଡର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜାପାନୀ ପ୍ରମିୟମ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ମେକର କମ୍ପାନୀ Kawasaki India ଘରୋଇ ମାର୍କେଟ୍ରେ ନିଜର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍-ନେକଡ୍ ବାଇକ୍ Kawasaki Z300କୁ ଅଫିସିଆଲି ଅନଭିଲ୍ଡ୍ କରିଦେଇଛି । ଏହି ବାଇକ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ କମ୍ପାନୀର ପପୁଲାର Z- ସିରିଜ୍ ଲାଇନ୍ଅପ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏହି ବାଇକ୍ ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖାଇଛି । କାୱାସାକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଦାମ୍ ଆସନ୍ତା 20 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ଠିକ୍ ଏକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ 19 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ବାଇକ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ବୁକିଂ ପକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
Z900ର ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ଫାଇଟର୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ TFT କନସୋଲ୍:
ନୂଆ Kawasaki Z300 କୁ କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପପୁଲାର Ninja 300 ମଡେଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଓଭରଅଲ୍ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଷ୍ଟାଇଲିଂ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ବାଇକ୍ Kawasaki Z900 ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି । ଗାଡ଼ିରେ ଫୁଲ୍ ଫେୟାରିଂ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ 'ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ଫାଇଟର୍' ଲୁକ୍ ମିଳୁଛି । ଆରାମଦାୟକ ରାଇଡିଂ ପାଇଁ ଏଥିରେ ନିଞ୍ଜା 300 ତୁଳନାରେ ଏକ ଚୌଡ଼ା ସିଙ୍ଗଲ-ପିସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲବାର୍ ସହିତ ସିଧା ବସିବା ଭଳି ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ସିଟି ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହେବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଭାବେ, ନିଞ୍ଜାର ସେମି-ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ବଦଳରେ Z300ରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଫିଚର୍ସ ସପୋର୍ଟ ଥିବା ଏକ ନୂଆ ପ୍ରିମିୟମ୍ TFT ଡିସପ୍ଲେ କନସୋଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବାଇକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗର ଦୁଇଟି କଲର୍ ଅପ୍ସନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାରାଲେଲ୍-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଆକଳନ:
ମେକାନିକାଲ୍ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ମାମଲାରେ, ଏହି ବାଇକ୍ରେ ନିଞ୍ଜା 300ର ସେହି ଭରସାଯୋଗ୍ୟ 296cc ର ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ, ପାରାଲେଲ୍-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦମଦାର ଇଞ୍ଜିନ 39 hpର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାୱାର ଏବଂ 26.1 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ, ଯାହା ଏକ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ରନ୍ କରେ । ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପାରାଲେଲ୍-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଥିବାରୁ ଏହା ଅନ୍ୟ ସିଙ୍ଗଲ-ସିଲିଣ୍ଡର ଗାଡ଼ି ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସ୍ମୁଥ୍ ରାଇଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ୍-ଫେୟାର୍ଡ ନିଞ୍ଜା 300 ର ଦାମ୍ 3.34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରହିଛି, ତେଣୁ ନେକେଡ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ Z300 ର ମୂଲ୍ୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମାର୍କେଟ୍ରେ ଏହି ବାଇକ୍ ସିଧାସଳଖ KTM 390 Duke ଏବଂ TVS Apache RTR 310କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ।