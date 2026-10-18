ETV Bharat / technology

ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଆସିଲା ନୂଆ Kawasaki Z300, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଦାମ୍‌

କାୱାସାକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ କ୍ରୁଜର ସ୍ପୋର୍ଟସ ବାଇକ୍ Kawasaki Z300 ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 20 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।

KAWASAKI Z300 UNVEILED INDIA KAWASAKI Z300 Z300 PRICE KAWASAKI INDIA ସ୍ପୋର୍ଟସ୍‌ ବାଇକ୍‌ କାୱାସାକି
ଏହି ବାଇକ୍‌ରେ ନିଞ୍ଜା 300ର ସେହି 296ccର ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ, ପାରାଲେଲ୍-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । (ଫଟୋ: Instagram/indiakawasaki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 18, 2026 at 5:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରମିୟମ୍‌ ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ୍‌ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍‌ ବାଇକ୍‌ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ରାଇଡର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍‌ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜାପାନୀ ପ୍ରମିୟମ୍‌ ମୋଟରସାଇକେଲ ମେକର କମ୍ପାନୀ Kawasaki India ଘରୋଇ ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ନିଜର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌-ନେକଡ୍‌ ବାଇକ୍‌ Kawasaki Z300କୁ ଅଫିସିଆଲି ଅନଭିଲ୍ଡ୍‌ କରିଦେଇଛି । ଏହି ବାଇକ୍‌ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ କମ୍ପାନୀର ପପୁଲାର Z- ସିରିଜ୍‌ ଲାଇନ୍ଅପ୍‌ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏହି ବାଇକ୍‌ ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖାଇଛି । କାୱାସାକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍‌ର ଅଫିସିଆଲ୍‌ ଦାମ୍ ଆସନ୍ତା 20 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ଠିକ୍‌ ଏକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ 19 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ବାଇକ୍‌ର ଅଫିସିଆଲ୍‌ ବୁକିଂ ପକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Renault Duster ହାଇବ୍ରିଡ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍‌ ଓ ଫିଚର୍ସ

Z900ର ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ଫାଇଟର୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ TFT କନସୋଲ୍:

ନୂଆ Kawasaki Z300 କୁ କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପପୁଲାର Ninja 300 ମଡେଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଓଭରଅଲ୍ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଷ୍ଟାଇଲିଂ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ବାଇକ୍ Kawasaki Z900 ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି । ଗାଡ଼ିରେ ଫୁଲ୍ ଫେୟାରିଂ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ 'ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ଫାଇଟର୍' ଲୁକ୍ ମିଳୁଛି । ଆରାମଦାୟକ ରାଇଡିଂ ପାଇଁ ଏଥିରେ ନିଞ୍ଜା 300 ତୁଳନାରେ ଏକ ଚୌଡ଼ା ସିଙ୍ଗଲ-ପିସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲବାର୍ ସହିତ ସିଧା ବସିବା ଭଳି ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ସିଟି ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହେବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଭାବେ, ନିଞ୍ଜାର ସେମି-ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ବଦଳରେ Z300ରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଫିଚର୍ସ ସପୋର୍ଟ ଥିବା ଏକ ନୂଆ ପ୍ରିମିୟମ୍ TFT ଡିସପ୍ଲେ କନସୋଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବାଇକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗର ଦୁଇଟି କଲର୍ ଅପ୍ସନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାରାଲେଲ୍-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଆକଳନ:

ମେକାନିକାଲ୍ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ମାମଲାରେ, ଏହି ବାଇକ୍‌ରେ ନିଞ୍ଜା 300ର ସେହି ଭରସାଯୋଗ୍ୟ 296cc ର ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ, ପାରାଲେଲ୍-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦମଦାର ଇଞ୍ଜିନ 39 hpର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାୱାର ଏବଂ 26.1 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ, ଯାହା ଏକ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ରନ୍ କରେ । ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପାରାଲେଲ୍-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଥିବାରୁ ଏହା ଅନ୍ୟ ସିଙ୍ଗଲ-ସିଲିଣ୍ଡର ଗାଡ଼ି ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସ୍ମୁଥ୍ ରାଇଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ୍-ଫେୟାର୍ଡ ନିଞ୍ଜା 300 ର ଦାମ୍‌ 3.34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରହିଛି, ତେଣୁ ନେକେଡ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ Z300 ର ମୂଲ୍ୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ଏହି ବାଇକ୍ ସିଧାସଳଖ KTM 390 Duke ଏବଂ TVS Apache RTR 310କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ।

ଅଜଣା ଲିଙ୍କ୍‌ କ୍ଲିକ୍ ନକଲେ ବି ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍! ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ‘AdFection’ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ତଥ୍ୟ

TAGGED:

KAWASAKI Z300
Z300 PRICE
KAWASAKI INDIA
ସ୍ପୋର୍ଟସ୍‌ ବାଇକ୍‌ କାୱାସାକି
KAWASAKI Z300 UNVEILED INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.