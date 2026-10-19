ଆସିଲା Honda Rebel 300 ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ
ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟ୍ରେ ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ରୁଜର ବାଇକ୍ Honda Rebel 300ର ସମସ୍ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
Published : October 19, 2026 at 11:44 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ରୁଜର ମୋଟରସାଇକେଲ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Honda Motorcycle & Scooter India Ltd ନିଜର ପପୁଲାର ବାଇକ୍ Honda Rebel 300ର ସମସ୍ତ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ବାଇକ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ମୋଟ୍ 2ଟି ଭେରିଏଣ୍ଟ - ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏବଂ ଇ-କ୍ଲଚ୍ରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏହି କ୍ରୁଜର ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରାଇସ୍ 2.22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ହୋଣ୍ଡାର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ E-Clutch କ୍ଲଚ୍ଲେସ୍ ଗିୟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:
ନୂଆ Honda Rebel 300ରେ 286ccର ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ, ସିଙ୍ଗଲ-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 8000 rpmରେ 27.2 bhpର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାୱାର ଏବଂ 6250 rpmରେ 24.5 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ । ଏହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ଆସିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଲିପର କ୍ଲଚ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହାର ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ଇ-କ୍ଲଚ୍ (E-Clutch) ମଡେଲ୍ରେ ହୋଣ୍ଡାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 'E-Tech କ୍ଲଚ୍ଲେସ୍ ଗିୟର ସିଫ୍ଟ' ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏହି ବିଶେଷ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗୁଁ ରାଇଡର୍କୁ ଗିୟର ବଦଳାଇବା ସମୟରେ ହାଣ୍ଡଲ୍ରେ ଥିବା କ୍ଲଚ୍ ଲିଭର୍ ଦବାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହା ରାଇଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିଦେବ ।
ବବର-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଓଜନ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍:
ଏହି ବାଇକ୍କୁ ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ ବବର-ଷ୍ଟାଇଲ୍ (Bobber-style) ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର 690 mmର କମ୍ ସିଟ୍ ହାଇଟ୍ ଏବଂ 129 mmର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ମିଳୁଛି । ଗାଡ଼ିର ଲମ୍ବ 2,200 mm, ଚୌଡ଼ା 808 mm, ଉଚ୍ଚତା 1,125 mm ଏବଂ ଏହାର ହ୍ୱିଲବେସ୍ 1,506 mm ରହିଛି । ଓଜନ ମାମଲାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ୍ର ଓଜନ 173 kg ଥିବାବେଳେ ଇ-କ୍ଲଚ୍ ସିଷ୍ଟମର ଅତିରିକ୍ତ ପାର୍ଟସ ଯୋଗୁଁ ଇ-କ୍ଲଚ୍ ମଡେଲ୍ର ଓଜନ 176 kg ରହିଛି । ଚ୍ୟାସି ଏବଂ ସସପେନସନ ସେକ୍ସନରେ ଆଗରେ ଟେଲିସ୍କୋପିକ ଫର୍କ ଏବଂ ପଛରେ ଟ୍ୱିନ୍ ଶକ୍ ଆବଜର୍ବର ଦିଆଯାଇଛି । ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଉଭୟ ଚକରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ସହିତ ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ମିଳୁଛି । ଏଥିରେ ଆଗରେ 130/90 ଏବଂ ପଛରେ 150/80 ସେକ୍ସନର 16-ଇଞ୍ଚ ଟାୟାର ଲଗାଯାଇଛି ।
TFT ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ Honda RoadSync କନେକ୍ଟିଭିଟି:
ଫିଚର୍ସ ମାମଲାରେ ନୂଆ Honda Rebel 300ରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସପୋର୍ଟ ଥିବା ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ TFT ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ୟୁଜର୍ସମାନେ 'Honda RoadSync' ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କନେକ୍ଟ କରି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଭିଗେସନ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଇଟିଂ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ LED ସେଟଅପ୍ ସହ LED ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡ୍ଲ୍ୟାମ୍ପ ଓ LED ଟେଲ୍-ଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ଡେଡିକେଟେଡ୍ USB ଟାଇପ୍-C ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ।