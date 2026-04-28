ହୋଣ୍ଡା କାର୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ଭାରତକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଫେସଲିଫ୍ଟ ଓ ପ୍ରିମିୟମ SUV ZR-V
Published : April 28, 2026 at 8:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗାଡ଼ି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ହୋଣ୍ଡା କାର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ସେଡାନ ‘ସିଟି’ର ଏକ ନୂଆ ଫେସଲିଫ୍ଟ ମଡେଲ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ SUV ‘ZR-V’ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଟୋକାର୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଗାଡ଼ି ଆସନ୍ତା 2026 ମସିହା ମଇ 22 ତାରିଖରେ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ । ଯଦି ଏହି ସୂଚନା ସଠିକ୍ ହୁଏ, ତେବେ 5th ଜେନେରେଶନ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନୂଆ ରୂପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଅନ୍ୟପଟେ, ହୋଣ୍ଡା ZR-V ଏକ ନୂଆ ନାମପ୍ଲେଟ୍ ସହିତ ଭାରତରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ସେଗମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଭାବେ ସିବିୟୁ (CBU) ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣାଯାଇପାରେ । ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହି SUVଟି ହୋଣ୍ଡା HR-V ଏବଂ CR-V ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।
Honda ZR-V SUV ଡିଜାଇନ୍:
ଏହି ନୂଆ ହୋଣ୍ଡା ZR-V SUVର ଡିଜାଇନ୍ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଆଧୁନିକ ହୋଇଛି । ଏହାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ସ୍ଲିକ୍ LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ଲସି ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗ୍ରୀଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ସେହିପରି ପଛ ପଟେ ହୋରିଜୋଣ୍ଟାଲ୍ ଟେଲ୍-ଲାଇଟ୍ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଟେଲ୍ଗେଟ୍ ସହିତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି କମ୍ପାକ୍ଟ କ୍ରସଓଭରଟିର ଲମ୍ବ 4,568 ମିମି, ଚଉଡ଼ା 1,840 ମିମି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା 1,620 ମିମି ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ 2,657 ମିମିର ହୁଇଲବେସ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଓ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।
Honda ZR-V SUV: ଇଣ୍ଟେରିୟର, ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ
ହୋଣ୍ଡା ZR-V SUVର ଭିତର ଭାଗ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧୁନିକ ଓ ପ୍ରିମିୟମ । ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଏକ 9-ଇଞ୍ଚର ଫ୍ରି-ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଲ୍ କାର୍-ପ୍ଲେ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋର ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର, ହେଡ୍ସ-ଅପ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ପାୱାର୍ଡ ଟେଲ୍ଗେଟ୍ ଭଳି ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ସାମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି କମ୍ପାକ୍ଟ କ୍ରସଓଭରରେ 370 ଲିଟରର ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଗାଡ଼ିରେ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ଆଗ ଓ ପଛ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ୍ ସ୍ପଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ସିଷ୍ଟମ୍ (BSI), ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ (ACE) ଏବଂ ଏକାଧିକ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଏହାର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମଡେଲରେ ‘ହୋଣ୍ଡା ସେନ୍ସିଂ ସୁଇଟ୍’ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୋଲିଜନ୍ ମିଟିଗେସନ୍ ବ୍ରେକିଂ, ଲେନ୍ କିପ୍ ଆସିଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ।
Honda ZR-V SUV: ସ୍ପେସିଫିକେସନ
ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ପାୱାର୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହୋଣ୍ଡା ZR-V ରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ e:HEV ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏଥିରେ ଏକ 2.0-ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମିଳିତ ଭାବେ 181 bhp ପାୱାର୍ ଏବଂ 315Nmର ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ, ଏହା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ (EV) ମୋଡ୍, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୁଇଚ୍ କରିପାରେ । ଏହା ଗାଡ଼ିର ପରଫୋରମାନ୍ସ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଭଲ ମାଇଲେଜ୍ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଫେସଲିଫ୍ଟ:
ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଫେସଲିଫ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ରେ କିଛି ସୀମିତ କିନ୍ତୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଡଲାଇଟ୍, ଟେଲ୍ଲ୍ୟାମ୍ପ, ବମ୍ପର ଏବଂ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆରାମ ଦେବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲି ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍, ଏକ ବଡ଼ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର୍ସ ମିଳିପାରେ । ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପୁରୁଣା 1.5-ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିପାରେ, ଯାହା 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ସିଭିଟି (CVT) ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
Honda ZR-V SUV and City Facelift: ଏକ୍ସପେଟେଡ୍ ମୂଲ୍ୟ
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହୋଣ୍ଡା ZR-V SUV ଭାରତରେ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ଗାଡ଼ି ଭାବେ ପ୍ରାୟ 40 ରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ମଧ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୋକ୍ସୱାଗନ ଟିଗୁଆନ୍ (Tiguan) ଏବଂ ସ୍କୋଡା କୋଡିଆକ (Kodiaq) ଭଳି ଦମଦାର SUV ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ । ଅନ୍ୟପଟେ, ନୂଆ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଫେସଲିଫ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଡେଲ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିପାରେ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷରୁ 16.7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହାର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଭର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଟିକେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ।