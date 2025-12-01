ETV Bharat / technology

ଏଣିକି ପ୍ରତି 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପେଆପେ ଲଗ୍‌ଆଉଟ୍‌ ହୋଇଯିବ WhatsApp; ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ

ନିଜ ଡେସ୍କଟପ୍‌ରେ ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲି ରଖିପାରିବେନି ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ । 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପେଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆପ୍‌ । କାହିଁକି ଏମିତି ଜାଣନ୍ତୁ...

ଏଣିକି ପ୍ରତି 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପେଆପେ ଲଗ୍‌ଆଉଟ୍‌ ହୋଇଯିବ WhatsApp (ETV Bharat Via WhatsApp)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 1, 2025 at 6:33 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ WhatsApp ୱେବ୍‌କୁ ଆପଣଙ୍କ ଡେସ୍କଟପ୍‌ରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ ରଖିବାର ଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କାରଣ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗ (DoT)ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛି । ନୂତନ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଅନୁଯାଯୀ ଏଣିକି ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ନିଜ ଡେସ୍କଟପ୍‌ରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆପ୍‌କୁ ଖୋଲିକି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ । 6 ଘଣ୍ଟା ପୂରିବା ପରେ ଏହା ଆପେ ଆପେ ଲଗ୍‌ ଆଉଟ୍‌ ହୋଇଯିବ ।

ଖୁବଶୀଘ୍ର WhatsApp, Signal ଏବଂ Telegram ସମେତ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି 6ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଡେସ୍କଟପ୍ ଏବଂ ୱେବ୍ ସେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ । ଏଥିଲାଗି ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି । ଏପରିକି ଆଗାମୀ 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଡିଭାଇସରେ ମୂଳ SIM ନଥିଲେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଆଉ ଏହି ଆପଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

କଣ SIM ବାଇଣ୍ଡିଂ ନିୟମ ?

ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂଶୋଧନ ନିୟମ, 2025 ଅଧୀନରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେବା କେବଳ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ SIM କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ସେହି SIM ଆଉ ଫୋନରେ ନାହିଁ (ଯେପରିକି ଅପସାରିତ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ କିମ୍ବା ବଦଳାଯାଇଛି), ତେବେ ଆପ୍ କାମ କରିବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପ୍ସ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ OTP ପଠାଏ । ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ SIM କାର୍ଡ ସକ୍ରିୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସରକାର କାହିଁକି SIM ବାଇଣ୍ଡିଂ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି ?

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାଇବର ଅପରାଧ ଓ ଅନଲାଇନ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା । ଗତ 3-4 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତରେ ସାଇବର ଅପରାଧ 400% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଠକେଇ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଭଳି ମେସେଜିଂ ଆପ୍‌ରୁ ହେଉଛି । ଠକମାନେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ବା ନକଲି ସିମ୍‌ କାର୍ଡ କିଣନ୍ତି । ଉକ୍ତ ସିମ୍‌ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନାନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ନମ୍ବର ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ସିମ୍‌ ବାଇଣ୍ଡିଂ ନିୟମ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ ।

ଏବେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ କେବଳ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସିମ୍ କାର୍ଡ ସହିତ କାମ କରିବ । ଯଦି ସିମ୍ କାର୍ଡ ଫୋନରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ଅଛି, ତେବେ ଆପ୍ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ । ଏହାଦ୍ବାରା ସ୍କାମରମାନେ ବିଦେଶୀ/ନକଲି ସିମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରକୃତ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଟ୍ରେସିଂ ସହଜ ହୋଇଯିବ । ଏହାଦ୍ବାରା "ସେସନ୍ ହାଇଜ୍ୟାକିଂ" ଏବଂ "ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ପିଙ୍କ୍" ଭଳି ନୂତନ ଠକେଇ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ ।

କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ WhatsApp Web?

ଭାରତ ସରକାର ଆଣିଥିବା ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧା ଦେବ। କାରଣ ସେବାଟି ଫୋନରେ ଥିବା ସିମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ WhatsApp ୱେବ୍ ସେସନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି 6 ଘଣ୍ଟାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯିବ । DoT କହିଛି ଯେ ସାଇବର ଠକେଇ ଏବଂ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ସର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଅଫିସ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ WhatsApp ୱେବ୍ ଚାଲୁ ରଖିବାର ସୁବିଧାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ।

କେଉଁ ଆପ୍‌ରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ ?

  • WhatsApp
  • Telegram
  • Signal
  • Arattai
  • Snapchat
  • Sharechat

କେବେ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ନିୟମ ?

  • ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ (ଫେବୃଆରୀ 2026ରୁ) ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
  • ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
