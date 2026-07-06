ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା 28 ଜୁଲାଇରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ ନୂଆ Toyota Hilux, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ
ଟୋୟୋଟା ଆସନ୍ତା 28 ଜୁଲାଇରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ Ninth Generationର Toyota Hilux ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
Published : July 6, 2026 at 3:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାପାନୀ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟୋୟୋଟା (Toyota) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଗତ ବର୍ଷ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ Toyota Hiluxର ନୂଆ ନବମ ପିଢିର(Ninth Generation) ମଡେଲ୍କୁ ଆସନ୍ତା 28 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଆଧୁନିକ ଅପଡେଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଡିଜାଇନ୍, ପ୍ରିମିୟମ୍ କେବିନ୍ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ ମିଳିବ । ତେବେ ଗାଡିର ପୁରଣା ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପୂର୍ବଭଳି ଜାରି ରହିବ । ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ୍ସଟେରିୟର ଏବଂ ଇଣ୍ଟେରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
Toyota Hiluxର ଏକ୍ସଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍:
ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ Toyota Hiluxର ଏକ୍ସଟେରିୟର ଲୁକ୍ ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଏବଂ ଶାର୍ପ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହାର ଆଗ ଭାଗରେ ଏକ ନୂଆ ଲେୟାର୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ପତଳା ହେଡ୍ଲ୍ୟାମ୍ପ ସହିତ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ଟ୍ରିମ୍ ପିସ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଉପରେ 'Toyota' ଲେଖାଯାଇଛି । ଗାଡିର ଗ୍ରିଲ୍ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ତଳକୁ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ମେଶ୍ ପ୍ୟାର୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଏୟାର ଭେଣ୍ଟସ୍ ଦିଆଯାଇଛି । କାର୍ର ବମ୍ପର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମସ୍କୁଲାର ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟା କଳା କ୍ଲାଡିଂ, ଏକ ବଡ ଏୟାର ଇନ୍ଟେକ୍ ଏବଂ ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍କିଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସାମିଲ୍ ରହିଛି । ଗାଡିର ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଚୌକୋଣୀୟ ହୁଇଲ୍ ଆର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପଛ ଭାଗରେ ଭର୍ଟିକାଲ୍ LED ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏହାକୁ ଏକ ଦମ୍ଦାର ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
Toyota Hiluxର ଇଣ୍ଟଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍:
କାର୍ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ମେକାନିଜିମ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାର ଡ୍ୟାଶ୍ବୋର୍ଡ ଟୋୟାଟୋର ଆଧୁନିକ ଏସୟୁଭି(SUV) ଭଳି ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 12.3 ଇଞ୍ଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଟଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଏବଂ 12.3 ଇଞ୍ଚର ଫ୍ରୀ-ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଟଟ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି । ଏହି ଆପ୍ସ ଭିତରେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଅଫ୍-ରୋଡ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଜିକାଲ୍ ବଟନ୍ସ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ହାଇ-ଟେକ୍ ADAS ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ ମନିଟରିଂ, ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆସିଷ୍ଟ, ଲୋ-ସ୍ପିଡ୍ ଏକ୍ସଲେରେସନ୍ ସପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଇମରଜେନ୍ସି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଷ୍ଟପ୍ ସିଷ୍ଟମ ଭଳି ସର୍ବତ୍ତୋମ ଫିଚର୍ସ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ:
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ମାମଲାରେ ଏହି ନୂଆ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ରେ ମେକାନିକାଲ୍ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ । ଭାରତ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ମଡେଲ୍ରେ ପୂର୍ବଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ 2.8 ଲିଟରର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସହିତ ଏବେ 48V ମାଇଲ୍ଡ-ହାଇବ୍ରିଡ୍ (Mild-hybrid) ସେଟଅପ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ Fortuner କାର୍ରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ଟୋୟୋଟାର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗାଡ଼ିର ପେଲୋଡ୍ କ୍ଷମତା 1 ଟନ୍ ଏବଂ ଟୋଇଂ କ୍ଷମତା 3,500 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଥିବା ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 28.52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଧୁନିକ ନୂଆ ହିଲକ୍ସର ଦାମ୍ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରଖାଯିବ ।