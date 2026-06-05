ETV Bharat / technology

ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି New-Generation Hyundai i20, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରୋମାଞ୍ଚକର ଟିଜର୍ ଲୁକ୍

କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ମାସରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା New-Generation Hyundai i20ର ପ୍ରଥମ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟିଜର (Teaser) ଜାରି କରି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

New-Generation Hyundai i20 to be launched
ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି New-Generation Hyundai i20 (Image Credit: Hyundai Motor)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 5, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ କାର୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିବା ସାଉଥ୍ କୋରିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର (Hyundai Motor) ତାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ i20ର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ରୂପ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ମାସରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା New-Generation Hyundai i20ର ପ୍ରଥମ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟିଜର (Teaser) ଜାରି କରି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଚ଼ତୁର୍ଥ ଜେନେରେଶନ କାର୍‌କୁ ଭାରତୀୟ ସଡ଼କରେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ ଅନେକ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ କାର୍‌କୁ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଦିଆଯିବ ।

New-Generation Hyundai i20ର ଏକ୍ସଟେରିୟର୍‌:

କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସେୟାର୍ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଏକମାତ୍ର ଟିଜର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ Hyundai i20ର ଏକ୍ସଟେରିୟର ବା ଫ୍ରଣ୍ଟ-ଏଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍‌କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି, ଯାର ମୁଖ୍ୟ ବିବରଣୀ ଏହିପରି ରହିଛି:

ନୂଆ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍: ଏହି କାର୍‌ର ସାମ୍ନା ଭାଗରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଲାଇଟ୍ ବାର୍ ସହିତ ସୁନ୍ଦର Y-Shape ବିଶିଷ୍ଟ LED ଡେ-ଟାଇମ୍ ରନିଂ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ସ (DRLs) ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିବା ଏଙ୍ଗୁଲାର୍ ହେଡ୍‌ଲାଇଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଗ୍ରିଲ୍ ଓ ଏୟାର୍ ଇନଟେକ୍: କାର୍‌ର ପୁରୁଣା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଗ୍ରିଲ୍ ବଦଳରେ ଏଥର ଏକ ଛୋଟ ତଥା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର୍ (ଚୌକୋର) ଗ୍ରିଲ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାର ତଳ ଭାଗରେ ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୌକୋର ହାଉସିଂ ଏବଂ ଏକ ଖାସ୍ ଲୋୟର ଏୟାର୍ ଇନଟେକ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ।

ସାଇଡ୍ ଓ ରିଅର୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍: ଗାଡ଼ିର ପଛ ଦରଜା ପାଖରେ ଥିବା କାଚ ବା ୱିଣ୍ଡୋଲାଇନ୍‌ରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୋଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ପଛ ଭାଗରେ ଏକ ଶାର୍ପ ଢାଲୁଆ ୱିଣ୍ଡସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ଏକ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଲାଇଟ୍‌ବାର୍ (Connected Lightbar) ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ଯୋଡ଼ାଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

New-Generation Hyundai i20ର ଇଣ୍ଟେରିୟର୍‌:

ଟେଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ିର ଭିତର ଚିତ୍ର ବା ଇଣ୍ଟିରିଅର୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ Hyundai i20ର ଡାଶ୍‌ବୋର୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ଲକ୍ଜୁରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି କାର୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ଡାଶ୍‌ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ କର୍ଭଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟ୍ୱିନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ୱିଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଆଗାମୀ ସେକେଣ୍ଡ-ଜେନେରେସନ୍ Hyundai Venue ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି । ସିଟିଂକୁ ଆରାମଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଅପହୋଲ୍‌ଷ୍ଟ୍ରି (Fabric Upholstery) ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହା ବଜାରର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳି ମଧ୍ୟ ପାରେ ।

New-Generation Hyundai i20ର ଇଞ୍ଜିନ୍‌:

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥା ପାୱାର୍ କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ଏହି ନୂଆ କାର୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛି । ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ଏହା ଏକ 1.0-ଲିଟର ଟର୍ବୋଚାର୍ଜଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ କାର୍‌ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦୁଇଟି ଜାଳେଣି ବିକଳ୍ପ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେବ, ଯାର ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

1.2-ଲିଟର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍: ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାଧାରଣ ସହରୀ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ଏକଦମ୍ କିଫାୟତି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ

1.0-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍: ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ପାୱାର୍ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟର୍ବୋ ମଡେଲ୍ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ।

Mild Hybrid Technology: ଟାଟା ଓ ମାରୁତି ସହିତ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ମାଇଲ୍ଡ ହାଇବ୍ରିଡ୍ (Mild Hybrid) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଚିନ୍ତା କରୁଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ କମ୍ପାକ୍ଟ କାର୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରିମିୟମ୍ SUV ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 8ଟି ନୂଆ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗାଡ଼ି ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ତାର ରୋଡ୍‌ମାପ୍ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ନୂଆ ଲୁକ୍‌ ସହ ଲଞ୍ଚ୍‌ ହେଲା 2026 Toyota Innova Crysta, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ଖାସ୍‌

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ କାର୍ ଉନ୍ମୋଚନ କଲା Maruti Suzuki, ଲଞ୍ଚ ହେଲା E85 ଇନ୍ଧନ ଚାଳିତ Wagon R, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଓ ବିଶେଷତା

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ପୁରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଖୋଲିବ 100ଟି E100 ଇଥାନଲ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଷ୍ଟେସନ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Bajaj Avenger Street 220, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ ଓ ମୂଲ୍ୟ

TAGGED:

2026 HYUNDAI I20 INDIA LAUNCH
HYUNDAI I20 FOURTH GENERATION SPECS
HYUNDAI I20 CURVED DISPLAY INTERIOR
ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ I20 ନୂଆ ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ
NEW GENERATION HYUNDAI I20 TEASER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.