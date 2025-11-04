ନୂଆ ଅବତାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Hyundai Venue; ମିଳିବ ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର୍ସ
ହୁଣ୍ଡାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରେ ଆଜି ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ଏସୟୁଭି ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁ ଓ ଏହାର ସ୍ପୋର୍ଟି ଭର୍ସନ Venue N Lineର ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ ମଡେଲକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 4, 2025 at 2:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ହୁଣ୍ଡାଇ ଆଜି ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସୟୁଭି Venueକୁ ନୂଆ ଅବତାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଏହାସହିତ ଏହାର ସ୍ପୋର୍ଟି ଭର୍ସନ Venue N Lineର ମଧ୍ୟ ଖୁଲାସା କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନର ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ପରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଦ୍ବିତୀୟ ପିଢି ଭେନ୍ୟୁକୁ ଆଣିଛି, ଯାହାକି ଷ୍ଟାଇଲ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ପରଫର୍ମାନ୍ସର ନୂଆ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବ । ନୂଆ ମଡେଲକୁ ଦେଖି ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଡିଜାଇନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫିଚର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଖୁଣତାର ସହିତ କାମ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା SUV ସେଗମେଣ୍ଟରେ Venueର ଦୃଢ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରହିବ ।
ସାର୍ପ ଓ ପ୍ରିମିୟମ ଡିଜାଇନ
ନୂଆ Hyundai Venue ଓ Venue N Lineର ଡିଜାଇନ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୋଲ୍ଡ ଓ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଅଛି । ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ନୂଆ ଆୟତାକାର ଗ୍ରୀଲ, ଡାର୍କ କ୍ରୋମ୍ ଇନସର୍ଟସ୍, କ୍ବାଡ୍-ବିମ୍ LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଏହାକୁ ଚମତ୍କାର ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । କାରର ଉପରେ ଭାଗରେ C-ଆକାରର DRLs ଓ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ବାର୍ ଏହି ଏସୟୁଭିକୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରେ । ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ନୂଆ 16-ଇଞ୍ଚ ଆଲଏ ହ୍ବିଲ୍, କ୍ରୋମ୍ ଡୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲସ୍ ରହିଛି । ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ କଥା କହିଲେ, ଏଥିରେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟେଲ୍ଲ୍ୟାମ୍ପ ଓ 3D Venue ଲୋଗୋ ଏହାକୁ ନୂଆ, ମସ୍କୁଲାର ଡିଜାଇନ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
" not a car, but a tech-mobile!" the all-new hyundai venue and hyundai venue n line ignites your passion for performance, style, and smart innovation. unleash the thrill, unleash the adventure.— Hyundai India (@HyundaiIndia) November 4, 2025
tech up. go beyond. #Hyundai #AllNewHyundaiVenue #AllNewHyundaiNLine #TechUpGoBeyond pic.twitter.com/n1ZtfObzQP
ଇଣ୍ଟିରିଅର ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି
ଏହାର କ୍ୟାବିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୂଆ ହୋଇ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ଏବେ ଡୁଆଲ-ଟୋନ୍ ଡାର୍କ ନେଭି ଓ ଡବ୍ ହ୍ବାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟିରିଅର ଥିମ୍ ଦିଆଯାଇଛି । କାରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଟ୍ବିନ୍ 12.3-ଇଞ୍ଚ କଭର୍ଡ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ନୂଆ ଟେରାଜୋ ଟେକ୍ସଚର୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ କରିଥାଏ । ରିଅର ସିଟ୍ରେ ଏବେ ଅଧିକ ସ୍ପେଶ୍ ଓ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ ମିଳିବ, କାରଣ ଏଥିରେ 20ମିମି ଲମ୍ବା ହ୍ବିଲବେସ୍, ରିଅର AC ଭେଣ୍ଟସ୍, ସନସେଡସ୍ ଓ ରିକ୍ଲାଇନିଙ୍ଗ ସିଟ୍ସ ରହିଛି ।
ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର
ନୂଆ Venue ଓ Venue N Lineରେ ଲେଭଲ 2 ADAS ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଡ୍ରାଇଭିଂକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ 6 ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ESC, 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ପାର୍କିଂ ବ୍ରେକ୍ ସହିତ ଅଟୋ ହୋଲ୍ଡ ଭଳି ଫିଚର ରହିଛି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୱେୟାରଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଅଟୋ, ଆପଲ୍ କାରପ୍ଲେ, ଭଏସ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ସନରୁଫ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ସିଟ୍ସ ଓ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ଭଲି ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଇଞ୍ଜିନ ଓ ପରଫର୍ମାନ୍ସ
ନୂଆ ଭେନ୍ୟୁରେ 3ଟି ଇଞ୍ଜିନ ଅପସନ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ 1.2 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ, 1.0-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ 1.5 ଲିଟର ଡିଜେଲ ସାମିଲ । ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏବେ ଡିଜେଲ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ଅପସନ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି Venue N Lineରେ କେବଳ 1.0-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଓ 7-ସ୍ପିଡ୍ DCT ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଅପସନ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଦାମ କେତେ ?
ନୂଆ Hyundai Venueର ଦାମ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ₹7,89,000 (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ରହିଛି । ଏହି ଦାମରେ ଏହି ଏସୟୁଭିଟି ନିଜ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଭଲ ଅପସନ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ, ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର୍ସ ଓ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଚମତ୍କାର ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ଆସିଛି । Hyundai Venue N Lineର ଦାମ ପ୍ରକାଶ ହୋଇନାହିଁ ।