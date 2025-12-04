ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଠାବ କଲେ ନୂଆ ଆକାଶଗଙ୍ଗା; ନାମ ରଖିଲେ 'ଅଳକାନନ୍ଦା'

ETV Bharat / technology

ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଠାବ କଲେ ନୂଆ ଗାଲାକ୍ସି (Photo Credit: Dorje Angchuk, IAO, Hanle, Indian Institute of Astrophysics)
Published : December 4, 2025 at 8:14 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ବର ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏହା ଭିତରେ କେତେ ଗାଲାକ୍ସି ଅଛି, ତାରାପୁଞ୍ଜ, ଗ୍ରହନକ୍ଷତ୍ର, ମହାକାଶ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି । ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଗାଲାକ୍ସିରେ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ 'ଆକାଶଗଙ୍ଗା' ବୋଲି କହିଥାଉ । ଆକାଶଗଙ୍ଗା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ଗାଲାକ୍ସି ଅଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୌତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ରାଶି ଜୈନ ଓ ଯୋଗେଶ ୱଡାଡେକର ଜେମ୍ସ ୱେବ ସ୍ପେଶ ଟେଲିସ୍କୋପ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ନୂଆ ଗାଲାକ୍ସିକୁ ଖୋଜିପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ଅଳକାନନ୍ଦା ।

ଅଳକାନନ୍ଦା ଗାଲାକ୍ସିଟି କୌଣସି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ପାଇରଲ ଗାଲାକ୍ସି ପରି । ଏହାକୁ ଆମ ଗାଲାକ୍ସି ମିଲ୍କି ୱେ ବା ଆକାଶଗଙ୍ଗାର ଯାଆଁଳା ଗାଲାକ୍ସି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଆଣ୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗାଲାକ୍ସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ପାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବୟସ ମାତ୍ର 1.5 ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ଥିଲା । ଏହା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିକାଂଶ ଗାଲାକ୍ସି ଧୂଳି ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଅପରିଷ୍କାର ଗଦା ପରି ଥିଲା । ତଥାପି, ନୂତନ ଭାବରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଗାଲାକ୍ସି 'ଅଳକାନନ୍ଦା' ଏହି ଧାରଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇଛି କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳକାର ଗାଲାକ୍ସି ପରି ସଂଗଠିତ ଦେଖାଯାଉଛି ।

Alaknanda Galaxy
ନୂଆ କରି ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ଅଳକାନନ୍ଦା ଗାଲାକ୍ସି (NASA/ESA/CSA, I. Labbe/R. Bezanson/Alyssa Pagan (STScI), Rashi Jain/Yogesh Wadadekar (NCRA-TIFR))

ନୂଆ ଗାଲାକ୍ସିର କିଛି ଖାସ୍‌ କଥା

ଏହି ଗାଲାକ୍ସି ପ୍ରାୟ 30,000 ଆଲୋକବର୍ଷ ବ୍ୟାସରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହାର ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର କୁଣ୍ଡଳକାର ବାହୁ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏହାର ପ୍ରାୟ ଅଧା ତାରା ମାତ୍ର 200 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜଟିଳତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏହି ଗତିକୁ ଅବିଶ୍ବସନୀୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।

ଅଳକାନନ୍ଦାରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମର ହାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 60 ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ମାପ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଗାଲାକ୍ସି ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 20 ଗୁଣ ଦ୍ରୁତ । ଏହି ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ବାସ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ୟାସ ବୃଦ୍ଧି, ଡିସ୍କ ଗଠନ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳାକାର ବାହୁ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥିବା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘଟିଥାଇପାରେ ।

କେମିତି ଠାବ ହେଲା ଏହି ଗାଲାକ୍ସି

ଏହି ରହସ୍ୟମୟୀ ଗାଲାକ୍ସିର ଆବିର୍ଭାବରେ 'ଏବେଲ୍ ୨୭୪୪' ନାମକ ଏକ ବିଶାଳ ଗାଲାକ୍ଟିକ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ଏହାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧକ ଗ୍ଲାସ୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଅଳକାନନ୍ଦାକୁ ଦୁଇଗୁଣ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ କରିଥାଏ । ଏହି କୌଶଳକୁ ଗୁରୁତ୍ବାତ୍ମକ ଲେନ୍ସିଂ କୁହାଯାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଛୋଟ ଟେବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା:

ଫିଚରବିବରଣୀ
ଆକାରପ୍ରାୟ 30 ହଜାର ଆଲୋକ ବର୍ଷ
ତାରା ଗଠନବର୍ଷକୁ 60 ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି
ବୟସବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ୍‌ ପରେ ୧.୫ ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ପରେ ଗାଲାକ୍ସି
କୁଣ୍ଡଳାକାର ବାହୁଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବାହୁ

ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନୂଆ ବିଚାରଧାରା

ଏହି ଆବିଷ୍କାରରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମେ ଭାବିଥିବା ପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନଥିଲା । ଯଦି ଏପରି ପରିପକ୍ବ ଗାଲାକ୍ସି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗଠନ ହୋଇପାରନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ଗ୍ରହ, ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ସମୟଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ।

