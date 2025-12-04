ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଠାବ କଲେ ନୂଆ ଆକାଶଗଙ୍ଗା; ନାମ ରଖିଲେ 'ଅଳକାନନ୍ଦା'
Published : December 4, 2025 at 8:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ବର ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏହା ଭିତରେ କେତେ ଗାଲାକ୍ସି ଅଛି, ତାରାପୁଞ୍ଜ, ଗ୍ରହନକ୍ଷତ୍ର, ମହାକାଶ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି । ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଗାଲାକ୍ସିରେ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ 'ଆକାଶଗଙ୍ଗା' ବୋଲି କହିଥାଉ । ଆକାଶଗଙ୍ଗା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ଗାଲାକ୍ସି ଅଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୌତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ରାଶି ଜୈନ ଓ ଯୋଗେଶ ୱଡାଡେକର ଜେମ୍ସ ୱେବ ସ୍ପେଶ ଟେଲିସ୍କୋପ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ନୂଆ ଗାଲାକ୍ସିକୁ ଖୋଜିପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ଅଳକାନନ୍ଦା ।
ଅଳକାନନ୍ଦା ଗାଲାକ୍ସିଟି କୌଣସି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ପାଇରଲ ଗାଲାକ୍ସି ପରି । ଏହାକୁ ଆମ ଗାଲାକ୍ସି ମିଲ୍କି ୱେ ବା ଆକାଶଗଙ୍ଗାର ଯାଆଁଳା ଗାଲାକ୍ସି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଆଣ୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗାଲାକ୍ସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ପାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବୟସ ମାତ୍ର 1.5 ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ଥିଲା । ଏହା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିକାଂଶ ଗାଲାକ୍ସି ଧୂଳି ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଅପରିଷ୍କାର ଗଦା ପରି ଥିଲା । ତଥାପି, ନୂତନ ଭାବରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଗାଲାକ୍ସି 'ଅଳକାନନ୍ଦା' ଏହି ଧାରଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇଛି କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳକାର ଗାଲାକ୍ସି ପରି ସଂଗଠିତ ଦେଖାଯାଉଛି ।
ନୂଆ ଗାଲାକ୍ସିର କିଛି ଖାସ୍ କଥା
ଏହି ଗାଲାକ୍ସି ପ୍ରାୟ 30,000 ଆଲୋକବର୍ଷ ବ୍ୟାସରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହାର ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର କୁଣ୍ଡଳକାର ବାହୁ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏହାର ପ୍ରାୟ ଅଧା ତାରା ମାତ୍ର 200 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜଟିଳତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏହି ଗତିକୁ ଅବିଶ୍ବସନୀୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
ଅଳକାନନ୍ଦାରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମର ହାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 60 ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ମାପ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଗାଲାକ୍ସି ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 20 ଗୁଣ ଦ୍ରୁତ । ଏହି ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ବାସ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ୟାସ ବୃଦ୍ଧି, ଡିସ୍କ ଗଠନ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳାକାର ବାହୁ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥିବା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘଟିଥାଇପାରେ ।
କେମିତି ଠାବ ହେଲା ଏହି ଗାଲାକ୍ସି
ଏହି ରହସ୍ୟମୟୀ ଗାଲାକ୍ସିର ଆବିର୍ଭାବରେ 'ଏବେଲ୍ ୨୭୪୪' ନାମକ ଏକ ବିଶାଳ ଗାଲାକ୍ଟିକ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ଏହାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧକ ଗ୍ଲାସ୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଅଳକାନନ୍ଦାକୁ ଦୁଇଗୁଣ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ କରିଥାଏ । ଏହି କୌଶଳକୁ ଗୁରୁତ୍ବାତ୍ମକ ଲେନ୍ସିଂ କୁହାଯାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଛୋଟ ଟେବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା:
|ଫିଚର
|ବିବରଣୀ
|ଆକାର
|ପ୍ରାୟ 30 ହଜାର ଆଲୋକ ବର୍ଷ
|ତାରା ଗଠନ
|ବର୍ଷକୁ 60 ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି
|ବୟସ
|ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ପରେ ୧.୫ ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ପରେ ଗାଲାକ୍ସି
|କୁଣ୍ଡଳାକାର ବାହୁ
|ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବାହୁ
ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନୂଆ ବିଚାରଧାରା
ଏହି ଆବିଷ୍କାରରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମେ ଭାବିଥିବା ପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନଥିଲା । ଯଦି ଏପରି ପରିପକ୍ବ ଗାଲାକ୍ସି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗଠନ ହୋଇପାରନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ଗ୍ରହ, ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ସମୟଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ।