19.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Ducatiର ଦମଦାର ଆଡଭେଞ୍ଚର ବାଇକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ
ଡୁକାଟି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 19.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ମୂଲ୍ୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ DesertX V2 ଆଡଭେଞ୍ଚର ମୋଟରସାଇକେଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ଡେଲିଭରି ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
Published : November 27, 2026 at 7:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଇଟାଲୀୟ ମୋଟରସାଇକେଲ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଡୁକାଟି (Ducati) ନୂଆ DesertX V2 Adventureର ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ବାଇକ୍କୁ କମ୍ପାନୀ 19.99 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ସହ ସବୁ ରିଟେଲ୍ର ଡିଲରସିପ୍ରେ ଏହାର ବୁକିଂ ପକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ସହ ଏହାର ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ।
Ducati DesertX V2ର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍:
ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଏକ ନୂଆ 890cc V2 ଟ୍ୱିନ୍-ସିଲଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ ମିଳିଛି, ଯାହା 9000 rpmରେ 110hp ଏବଂ 7000rpmରେ 92Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଡୁକାଟିର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ମୋଟ ଟର୍କର ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ରତିଶତ ମାତ୍ର 3,000 rpmରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସବୁଠାରୁ ହାଲୁକା ଫୋର୍-ଭଲଭ୍-ପର୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଅଟେ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନରେ IVT ଭାରିଏବଲ୍ ଇନଟେକ୍ ଭଲଭ୍ ଟାଇମିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଅନନ୍ୟ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । କଠିନ ଅଫ୍-ରୋଡ୍ ରାଇଡିଂ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ଗିୟରକୁ ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଛୋଟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାଇୱେରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ 6ନଂ ଗିୟରକୁ ଲମ୍ବା କରାଯାଇଛି ।
|ସେଗମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ Flex Fuel E85 ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସହ ଆସିଲା 2026 Innova Hycross Facelift, ଜାଣନ୍ତୁ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍
ମଜବୁତ ଚେସିସ୍, ସସପେନସନ୍ ଏବଂ ଟାୟାର:
DesertX V2ରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମୋନୋକକ୍ ଫ୍ରେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏୟାରବକ୍ସ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ ଏଥିରେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରକଚରାଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ପଛରେ ଟ୍ରେଲିସ୍ ସବଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଲିଙ୍କେଜ୍ ସହ ଡବଲ୍-ସାଇଡେଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗଆର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି । ସସପେନସନ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ KYBର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ 46mm ଅପସାଇଡ୍-ଡାଉନ୍ ଫର୍କ (230mm ଟ୍ରାଭେଲ୍) ଏବଂ ରିମୋଟ୍ ପ୍ରିଲୋଡ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସହ 220mm ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରିୟର ମୋନୋଶକ୍ ମିଳୁଛି । ବାଇକରେ ଆଗରେ 21-ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ପଛରେ 18-ଇଞ୍ଚର ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ସ୍ପୋକ୍ଡ ହ୍ୱିଲ୍ ସହ Pirelli Scorpion Rally STR ଟାୟାର ଲଗାଯାଇଛି ।
ଆଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍:
ରାଇଡରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏଥିରେ 6-ଆକ୍ସିସ୍ ଇନର୍ସିଆଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ (IMU) ରହିଛି, ଯାହା ଚାରୋଟି ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣରିଂ ABS, ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ହ୍ୱିଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ରେକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । Enduro ଏବଂ Rally ରାଇଡିଂ ମୋଡରେ ABS କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ Ducati Quick Shift 2.0 ଗିୟରସିଫ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ Sport, Touring, Urban, Wet, Enduro ଏବଂ Rally ଭଳି ଛଅଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ମିଳୁଛି। ନୂଆ ଜୟଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା 5-ଇଞ୍ଚର TFT ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ ସହିତ ଏଥିରେ ଫୁଲ୍-LED ହେଡଲାଇଟ୍, କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, Brake Light EVO ଏବଂ ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଏ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଭିଗେସନ୍ ସହ ଡୁକାଟିର ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି ।
ଅତିରିକ୍ତ ଆସେସୋରିଜ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ:
ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡୁକାଟି ପକ୍ଷରୁ 8-ଲିଟର ଅତିରିକ୍ତ ଫୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ବୁଲ୍ ବାର୍, ରେଡିଏଟର ଗାର୍ଡ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାନିୟର୍ସ, Mosko Moto ସହ ମିଶି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଫ୍ଟ ଲଗେଜ୍ କିଟ୍ ଏବଂ Termignoni ସାଇଲେନ୍ସର ଭଳି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଆସେସୋରିଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । 2019ରେ EICMAରେ ଏକ କନସେପ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା DesertX 2021ରେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଆସିଥିଲା । Erzbergrodeo, Rally of Albania, Transanatolia ଏବଂ NORRA Mexican 1000 ଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେନେରେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଭାରତରେ ଏହି ବାଇକ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ 'Matt Star White Silk' ରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ।