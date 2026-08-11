ଲକ୍ସରୀ କାର୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ପୂରଣ: ଅଧିକ ଆରାମ ଓ ସ୍ପେସ୍ ସହ ଆସୁଛି ନୂଆ BMW X1 LWB, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୁକିଂ
BMW X1 LWBର ହ୍ୱିଲବେସ୍ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଥିବାରୁ କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ, ବିଶେଷ କରି ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲେଗ୍ରୁମ୍ (legroom) ମିଳିବ ।
Published : August 11, 2026 at 2:45 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲଗ୍ଜୁରୀ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପୀନୀ (BMW) ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ଭାରତରେ ତାର ଏକ କାର୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି କାର୍ର ନାମ BMW X1 LWB (ଲଙ୍ଗ୍ ହ୍ୱିଲବେସ୍ ) । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । ଗ୍ରାହାକମାନେ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ନିଜର ନିକଟସ୍ଥତ ଅନୁମୋଦିତ ବିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିଲରସିପ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ କାର୍ର ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ।
ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି SUV କାର୍ର ଝଲକ୍ ଦେଖାଇଥିଲା । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ରିଲଜ୍ କରାଯାଇନଥିଲେ ବି ଏହାର ଝଲକ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି । ଆସନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚ଼ନା କରିବା ।
କଣ ରହିଛି ଖାସ୍?
ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଥିବା ରେଗୁଲାର୍ BMW X1 କାର୍ ତୁଳନାରେ ଏହି ନୂଆ LWB ମଡେଲ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଏହାର ଆକାର । ଏହାର ହ୍ୱିଲବେସ୍ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଥିବାରୁ କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ, ବିଶେଷ କରି ପଛ ସିଟ୍ରେ (Rear seat) ବସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲେଗ୍ରୁମ୍ (legroom) ମିଳିବ । ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲକ୍ସରୀ କାର୍ ମାଲିକମାନେ ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାରୁ, କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ମାନସିକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ମଡେଲ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି । ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ବିନା କୌଣସି କଷ୍ଟରେ ଆରାମରେ ବସି ଯାଇପାରିବେ ।
ଆଧୁନିକ ଲୁକ୍ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ:
ଡିଜାଇନ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ରେଗୁଲାର୍ X1 ଭଳି ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲମ୍ବା ପଛ ଡୋର୍ ଏହାକୁ ଏକ ଅଲଗା ପରିଚୟ ଦେବ । କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ ଲକ୍ସରୀ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଭରପୂର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ କର୍ଭଡ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ ଏବଂ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏକାଠି ରହିବ । ଏହା ସହିତ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍), ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲେଦର୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ୍ ଲାଇଟିଂ ରାଇଡିଂ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆହୁରି ଖାସ୍ କରିଦେବ ।
ଦାମ୍ ଏବଂ କାହା ସହ ହେବ ମୁକାବିଲା?
ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ BMW X1 ର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 49.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ତେଣୁ ନୂଆ ଲଙ୍ଗ୍ ହ୍ୱିଲବେସ୍ (LWB) ଭର୍ସନ୍ର ଦାମ୍ ଏହାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3 ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଥରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବା ପରେ, ଏହି କାର୍ ସିଧାସଳଖ Audi Q3, Mercedes-Benz GLA ଏବଂ Volvo XC40 ଭଳି ଦମଦାର୍ ଏସୟୁଭିଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ।