ETV Bharat / technology

ଲକ୍ସରୀ କାର୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ପୂରଣ: ଅଧିକ ଆରାମ ଓ ସ୍ପେସ୍ ସହ ଆସୁଛି ନୂଆ BMW X1 LWB, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୁକିଂ

BMW X1 LWBର ହ୍ୱିଲବେସ୍ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଥିବାରୁ କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ, ବିଶେଷ କରି ପଛ ସିଟ୍‌ରେ ବସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲେଗ୍‌ରୁମ୍ (legroom) ମିଳିବ ।

The company has announced that the BMW X1 LWB will be launched in India on August 21.
BMW X1 LWBକୁ କମ୍ପାନୀ ଅଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି । (Image Credit: BMW Group)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2026 at 2:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲଗ୍ଜୁରୀ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପୀନୀ (BMW) ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ଭାରତରେ ତାର ଏକ କାର୍‌ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି କାର୍‌ର ନାମ BMW X1 LWB (ଲଙ୍ଗ୍‌ ହ୍ୱିଲବେସ୍ ) । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । ଗ୍ରାହାକମାନେ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ନିଜର ନିକଟସ୍ଥତ ଅନୁମୋଦିତ ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିଲରସିପ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍‌କୁ ଯାଇ କାର୍‌ର ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ।

ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି SUV କାର୍‌ର ଝଲକ୍‌ ଦେଖାଇଥିଲା । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ରିଲଜ୍‌ କରାଯାଇନଥିଲେ ବି ଏହାର ଝଲକ୍‌କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି । ଆସନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚ଼ନା କରିବା ।

କଣ ରହିଛି ଖାସ୍?

ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଥିବା ରେଗୁଲାର୍ BMW X1 କାର୍ ତୁଳନାରେ ଏହି ନୂଆ LWB ମଡେଲ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଏହାର ଆକାର । ଏହାର ହ୍ୱିଲବେସ୍ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଥିବାରୁ କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ, ବିଶେଷ କରି ପଛ ସିଟ୍‌ରେ (Rear seat) ବସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲେଗ୍‌ରୁମ୍ (legroom) ମିଳିବ । ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲକ୍ସରୀ କାର୍ ମାଲିକମାନେ ପଛ ସିଟ୍‌ରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାରୁ, କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ମାନସିକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ମଡେଲ୍‌କୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି । ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ବିନା କୌଣସି କଷ୍ଟରେ ଆରାମରେ ବସି ଯାଇପାରିବେ ।

ଆଧୁନିକ ଲୁକ୍ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ:

ଡିଜାଇନ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ରେଗୁଲାର୍ X1 ଭଳି ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲମ୍ବା ପଛ ଡୋର୍ ଏହାକୁ ଏକ ଅଲଗା ପରିଚୟ ଦେବ । କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ ଲକ୍ସରୀ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଭରପୂର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ କର୍ଭଡ୍ ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ ଏବଂ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏକାଠି ରହିବ । ଏହା ସହିତ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍), ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲେଦର୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ୍ ଲାଇଟିଂ ରାଇଡିଂ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆହୁରି ଖାସ୍ କରିଦେବ ।

ଦାମ୍ ଏବଂ କାହା ସହ ହେବ ମୁକାବିଲା?

ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ BMW X1 ର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 49.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ତେଣୁ ନୂଆ ଲଙ୍ଗ୍ ହ୍ୱିଲବେସ୍ (LWB) ଭର୍ସନ୍‌ର ଦାମ୍ ଏହାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3 ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଥରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବା ପରେ, ଏହି କାର୍ ସିଧାସଳଖ Audi Q3, Mercedes-Benz GLA ଏବଂ Volvo XC40 ଭଳି ଦମଦାର୍ ଏସୟୁଭିଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମାର୍କେଟ୍ ଦଖଲ କରିବାକୁ Maruti Suzukiର ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍: 2031 ସୁଦ୍ଧା ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ 7ଟି ନୂଆ ଦମ୍‌ଦାର୍ SUV

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା ନୂଆ 2026 Ducati Monster: ମିଳିବ ଦମ୍‌ଦାର୍ 890cc V2 ଇଞ୍ଜିନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍

ଅଗଷ୍ଟ 12 ରେ ଆକାଶରେ ଘଟିବ 4ଟି ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା: ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସହ 6 ଟି ଗ୍ରହ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମୟ

TAGGED:

BMW X1 LWB LAUNCH IN INDIA
BMW X1 LONG WHEELBASE
NEW BMW SUV 2026
BMW INDIA BOOKINGS
BMW X1 LWB PRICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.