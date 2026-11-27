59.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା BMW ର ଦମଦାର ସୁପରବାଇକ୍! 215 bhp ପାୱାର ସହ ମିଳୁଛି ରେସିଂ ଫିଚର୍ସ
BMW ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 999cc ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ 215 bhp ପାୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ନୂଆ BMW M 1000 RR ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 59.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
Published : November 27, 2026 at 1:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାଇକ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ BMW Motorrad ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ନୂଆ BMW M 1000 RR ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାକ୍-ଫୋକସ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସୁପରବାଇକ୍ ଅଟେ, ଯାହାର ରେସିଂ ଭର୍ସନ FIM ସୁପରବାଇକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (WorldSBK)ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଭାରତରେ ଏହି ନୂଆ ଭର୍ସନର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 59.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ ପରଫରମାନ୍ସ, ଇଞ୍ଜିନ ଆଉଟପୁଟ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଇଡରମାନେ ସର୍କିଟରେ ଅଧିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ।
ନୂଆ BMW M 1000 RRର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଓ ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତା:
ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲରେ 999ccର ଇନଲାଇନ୍ ଫୋର୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଅପଡେଟ୍ ପରେ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 14,500rpmରେ 215 bhp ପାୱାର ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଭର୍ସନ ତୁଳନାରେ 6 bhp ଅଧିକ ଅଟେ । ସେହିପରି 11,100rpmରେ ଏହାର ପିକ୍ ଟର୍କ ଆଉଟପୁଟ୍ 113 Nm ରହିଛି । BMW Motorrad ପକ୍ଷରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ହେଡ୍, ପୋର୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ କମ୍ବସନ୍ ଚାମ୍ବରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଭଲଭର ଜିଓମେଟ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଇକର ଏଗଜଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ 'ଶର୍ଟର-ଥ୍ରୋ ଥ୍ରୋଟଲ୍' (shorter-throw throttle) ଦେଇଛି, ଯାହାର ରୋଟେସନ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଏବେ 58 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି । ଫଳରେ ଫୁଲ୍ ଥ୍ରୋଟଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାଇଡରଙ୍କୁ ନିଜ ହାତ କମ୍ ବୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଟ୍ରାକରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହଜ ହେବ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ସହ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ।
|ସେଗମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ Flex Fuel E85 ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସହ ଆସିଲା 2026 Innova Hycross Facelift, ଜାଣନ୍ତୁ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍
ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଫ୍ରେମ୍ ଅପଡେଟ୍:
ବାଇକର ଡିଜାଇନ୍ କଥା କହିଲେ, ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫେୟାରିଂକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କାର୍ବନ-ଫାଇବର-ରିଇନଫୋର୍ସଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ସର୍ବଶେଷ M ୱିଙ୍ଗଲେଟ୍ସ 3.0 (M winglets 3.0) ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୂଆ ୱିଙ୍ଗଲେଟ୍ସ ଅଧିକ ଡାଉନଫୋର୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଗାଡ଼ିର ଆଗ ଅଂଶ ଭୂମି ସହ ଭଲ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରହେ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରହେ । ମୋଟରସାଇକେଲର ଫ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ ମାଉଣ୍ଟ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଷ୍ଟିୟରିଂ ହେଡ୍ ଆଖପାଖ ଅଂଶର ନମନୀୟତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଟ୍ରାକ୍ ରାଇଡିଂ ଭଳି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଇକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବ ।
ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ୟାକେଜ୍:
ବାଇକରେ ମିଳୁଥିବା ଡାଇନାମିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଏବେ 'ସ୍ଲାଇଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍' ଫିଚର୍ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଷ୍ଟିୟରିଂ-ଆଙ୍ଗଲ୍ ସେନସରରୁ ମିଳୁଥିବା ଇନପୁଟ୍ ଆଧାରରେ କାମ କରେ । ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ 'ସ୍ଲିପ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍' ଏବଂ 'ସ୍ଲାଇଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍' ରେ ବିଭକ୍ତ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଇଡରମାନେ ଆକ୍ସିଲେରେଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ପାୱାର ସ୍ଲାଇଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ । ଏହି ସମାନ ସେନସର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି BMW ରେସ୍ ABS ପ୍ରୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 'ବ୍ରେକ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆସିଷ୍ଟ' ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ହେଉଥିବା ସ୍ଲାଇଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହି ବାଇକ୍ ସହିତ BMW Motorrad ତିନି ବର୍ଷର ଅନଲିମିଟେଡ୍-କିଲୋମିଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭରେଜ୍ ବଢ଼ାଇବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ 24x7 ସପୋର୍ଟ ପ୍ୟାକେଜରେ ରୋଡସାଇଡ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି ।