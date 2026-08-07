ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା Bajajର ଦମଦାର ବାଇକ୍: ମାତ୍ର 1.33 ଲକ୍ଷରେ ମିଳିବ Google Maps ଓ V4 ଇଞ୍ଜିନ୍
ବଜାଜ୍ ଅଟୋ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଦୁଇଟି ନୂଆ ବାଇକ୍ Bajaj Pulsar N160 S ଏବଂ Pulsar N160 SS ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 1,33,511 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Published : August 7, 2026 at 8:08 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ବଜାଜ୍ ଅଟୋ (Bajaj Auto) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଦମଦାର ବାଇକ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଡେଲ Bajaj Pulsar N160 S ଏବଂ Pulsar N160 SSକୁ ଅଫିସିଆଲି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ବଜାରରେ ଏହି ଦୁଇଟି ନୂଆ ମୋଟରସାଇକେଲର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 1,33,511 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1,42,585 ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋଟଲ୍ (ETB), ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 165cc ଇଞ୍ଜିନ, ଅନେକ ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ଏବଂ କ୍ରଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭଳି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର୍ସ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଯେ, ବଜାରରେ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ Bajaj Pulsar N160 ମଡେଲଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବଜାରରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବିକ୍ରି ହେବା ଜାରି ରହିବ ।
ନୂଆ 165cc ଇଞ୍ଜିନ ଓ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ପରଫରମାନ୍ସ:
ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ନୂଆ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ୍ 165cc ବିଶିଷ୍ଟ ଫୋର-ଭାଲ୍ଭ (Four-Valve) ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦମଦାର ଇଞ୍ଜିନ ବାଇକ୍କୁ ପୂର୍ବ ମଡେଲ ତୁଳନାରେ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ପ୍ରାୟ 18.2 bhpର ସର୍ବାଧିକ ସୁପର ପାୱାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବାଇକ୍ଗୁଡ଼ିକ ମାତ୍ର 4.5 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 60 km/h ର ଆକର୍ଷଣୀୟ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରଫ୍ତାର ହାସଲ କରିପାରିବେ ।
ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ନ୍ୟୁ ବାଇକ୍ ଦ୍ୱୟ ନିଜ ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଡେଲ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋଟଲ୍ (ETB) ଫିଚର୍ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଥ୍ରୋଟଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଟେ । ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ରାଇଡର୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥ୍ରୋଟଲ୍ ରିସ୍ପନ୍ସ ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ ।
ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ରାଇଡ୍ ମୋଡ୍ ଓ କ୍ରଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:
ବଜାଜ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ ETB ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 4 ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ଯୋଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ Rain, Road, Sport ଏବଂ Off-Road ମୋଡ୍ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ବିଶେଷ ମୋଡ୍ ରାସ୍ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଇଡିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବାଇକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ରିସ୍ପନ୍ସକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଇକ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଚମତ୍କାର 'କ୍ରଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି' (Crawl Technology) ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଇଡର୍ କ୍ଲଚ୍ କିମ୍ବା ଗିୟରର କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଚ୍ଚ ଗିୟରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧୀମା ଗତିରେ ବାଇକ୍କୁ ସହଜରେ ଚଲାଇପାରିବେ, ଯାହା ବିଶେଷ କରି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାଫିକ ସମୟରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିଥାଏ । ଏଥିସହ ପଲସର୍ N160 SS ମଡେଲରେ ଏକ ରିସ୍ପନ୍ସିଭ୍ ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (Traction Control) ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାରର ଗ୍ରିପ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ETB ସିଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ ନେଇଥାଏ ।
ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ ମିରରିଂ ଓ TFT କନସୋଲ୍:
ଏହି ଦୁଇଟି ନୂଆ ପ୍ରିମିୟମ ମଡେଲ ମଧ୍ୟରୁ Bajaj Pulsar N160 SS ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଧୁନିକ Google Maps ମିରରିଂ ସପୋର୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ 5-Inch ର ଚମତ୍କାର TFT ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କନସୋଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କୌଣସି ବି ସ୍ପୋର୍ଟସ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ସ୍ପେଶାଲ୍ ନେଭିଗେସନ୍ ଫିଚର୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଇକ୍ରେ କିଛି ନୂଆ କସମେଟିକ୍ ଏବଂ ଏର୍ଗୋନୋମିକ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲର୍ଡ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲବାରର ଆଙ୍ଗେଲ୍ରେ କରାଯାଇଥିବା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସିଟ୍ର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ବାଇକ୍କୁ ସାରା ଭାରତରେ ଥିବା ବଜାଜ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଡିଲରସିପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ Atlantic Blue, Pearl Metallic White ଏବଂ Brooklyn Black ଭଳି ତିନୋଟି ସୁପର୍ ରୟାଲ୍ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସହଜରେ କିଣିପାରିବେ । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି Pulsar N160 ସିରିଜର ବିକ୍ରିରେ ପ୍ରାୟ 60 ପ୍ରତିଶତର ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ରତିଶତ କ୍ରେତା କେବଳ 35 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଯୁବପିଢ଼ି ଅଟନ୍ତି । କମ୍ ଦାମରେ ହାଇ-ଟେକ୍ ଫିଚର୍ସ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।