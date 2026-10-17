ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Audi Q3 ଏସୟୁଭି, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ
ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟ୍ରେ ନିଜର ଥର୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ Audi Q3 ଏସୟୁଭି ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ଆସେମ୍ବଲ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗର ସ୍ଥିତ Skoda Auto Volkswagen India Pvt Ltd. ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କରାଯାଉଛି ।
Published : October 17, 2026 at 4:45 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରିମିୟମ୍ କାର୍ କିଣିବାକୁ ପ୍ଲାନ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜର୍ମାନ ଲଗ୍ଜୁରୀ କାର୍ ମେକର କମ୍ପାନୀ Audi ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟ୍ରେ ନିଜର ଦମଦାର ଥର୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ Audi Q3 ଏସୟୁଭି ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ୍ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ କାର୍କୁ ମୋଟ୍ 2ଟି ଭେରିଏଣ୍ଟ - Nova ଏବଂ Zenithରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏହି ଏସୟୁଭିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 51.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗର ସ୍ଥିତ Skoda Auto Volkswagen India Pvt Ltd (SAVIPL) ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆସେମ୍ବଲ କରାଯାଉଛି ।
ସାର୍ପ ଏକ୍ସଟିରିୟର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲର୍ସ:
ନୂଆ 2026 Audi Q3 ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶାର୍ପ ଏବଂ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ସହ ଆସିଛି । ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସ୍ପିଲ୍ଟ୍-ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ ସେଟଅପ୍, ଚୌଡ଼ା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗ୍ରୀଲ୍ ଏବଂ ଲୋୟର ବମ୍ପରରେ ହନିକମ୍ବ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ଏୟାର ଇନଟେକ୍ ସହ ସିଲଭର ସ୍କିଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ମଡେଲ୍ର ଗ୍ରୀଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି । କାର୍ର ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ବଡ଼ି-କଲର୍ କ୍ଲାଡିଙ୍ଗ୍, ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସ, ରୁଫ୍ ରେଲ୍ସ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଲାଇନ୍ ଚାରିପାଖରେ କ୍ରୋମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମିଳୁଛି । ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ପିଲ୍ଟ୍ ଟେଲ୍-ଲ୍ୟାମ୍ପକୁ ଏକ ନୂଆ LED ଲାଇଟ୍ ବାର୍ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି କାର୍କୁ 5ଟି କଲର୍ ଅପ୍ସନରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ Mythos Black, Tambora Grey, Navarra Blue, Sage Green ଏବଂ Glacier White ସାମିଲ ଅଛି ।
ପ୍ୟାନୋରାମିକ ଡିସପ୍ଲେ ସହ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଣ୍ଟିରିୟର:
କାର୍ର କେବିନ ସେକ୍ସନରେ ଏଥର ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଡାସବୋର୍ଡରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ୟାନୋରାମିକ ଡିସପ୍ଲେ ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 11.9-ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଏବଂ 12.8-ଇଞ୍ଚର ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହି ସିଷ୍ଟମ 'ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋମୋଟିଭ୍ OS' ଉପରେ କାମ କରେ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଢଳି ରହିଛି । ଗିୟର ସିଲେକ୍ଟରକୁ ସେଣ୍ଟର କନସୋଲ୍ରୁ ହଟାଇ ଷ୍ଟିୟରିଂ ହୁଇଲ୍ ପଛକୁ ଏକ ଲିଭର ଆକାରରେ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଗ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସ୍ପେସ୍ ମିଳୁଛି । କାର୍ର ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ Zenith ଭେରିଏଣ୍ଟରେ 12-ସ୍ପିକର ବିଶିଷ୍ଟ 420Wର SONOS ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ, ହେଡ୍-ଅପ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ LED ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ସ ଏବଂ ଟ୍ୱିନ୍-ସ୍ପୋକ୍ ଲେଦର ଷ୍ଟିୟରିଂ ହୁଇଲ୍ ମିଳୁଛି ।
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍:
ନୂଆ Audi Q3ର ଉଭୟ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ 2.0-ଲିଟରର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 201 bhpର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାୱାର ଏବଂ 320 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ । ହାର୍ଡୱେର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଏକ 7-ସ୍ପିଡ୍ ଡୁଆଲ୍-କ୍ଲଚ୍ ଅଟୋମାଟିକ ଗିୟରବକ୍ସ କନେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ପାୱାର କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 'Quattro' ଅଲ୍-ହୁଇଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ର ଚାରିଟି ଯାକ ଚକକୁ ସପ୍ଲାଇ ହୋଇଥାଏ । ସ୍ପିଡ୍ ମାମଲାରେ ଅଡି ଦାବି କରିଛି ଯେ ନୂଆ Audi Q3 ମାତ୍ର 7.1 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 100 kmphର ସ୍ପିଡ୍ ହାସଲ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 229 kmph ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।