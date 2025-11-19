ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Asus ProArt P16 ଲାପଟପ୍; ଦାମ ଏତିକି
Asus ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ ଲାପଟପ୍ Asus ProArt P16କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 19, 2025 at 11:13 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତାଇୱାନିଜ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆସସ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ନୂତନ ଲାପଟପ୍ 'ଆସସ୍ ପ୍ରୋଆର୍ଟ ପି16 (Asus ProArt P16) ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ଇ-କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖୁଚୁରା ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହେବ । କମ୍ପାନୀ କେବଳ ନାନୋ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଆସସ୍ ପ୍ରୋଆର୍ଟ ପି16 ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ 4K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ 16-ଇଞ୍ଚ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି ।
ଏହି ଲାପଟପ୍ ଏକ AMD Ryzen AI 9 HX 370 ପ୍ରୋସେସର୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ଏହା ଏକ Nvidia GeForce RTX 5090 GPU ସହିତ ସଜ୍ଜିତ। ଏଥିରେ 64GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରଯୋଗ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅଛି । ଏହା ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ପାଇଁ ଏକ ଫୁଲ୍-HD ୱେବକ୍ୟାମ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ।
Asus ProArt P16: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଭାରତରେ Asus ProArt P16ର ଦାମ ମୂଳ GPU ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ₹3,59,990ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହାର ଏକ ବିକଳ୍ପ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯାହାର ଦାମ ₹5,03,990 ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଭାରତରେ ₹4,19,990ରେ କିଣାଯାଇପାରିବ । ଏହି ନୂତନ ଲାପଟପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀର ଅନଲାଇନ ଷ୍ଟୋର, Amazon ଏବଂ କିଛି Asus-exclusive ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । Asus ProArt P16 ଗୋଟିଏ ନାନୋ କଳା ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
Asus ProArt P16: ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଆସସ୍ ପ୍ରୋଆର୍ଟ P16 Windows 11 Homeରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏଥିରେ 16-ଇଞ୍ଚ 4K (3840x2400 ପିକ୍ସେଲ୍) 120Hz OLED ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ 16:10 ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରେସିଓ ଏବଂ 0.2 ମିଲି ସେକେଣ୍ଡର ରେସପନ୍ସ ଟାଇମ୍ ସହିତ ରହିଛି । ଏହା 1600 ନିଟ୍ ଉଜ୍ଜ୍ବଳତାରେ ସର୍ବାଧିକ, ଷ୍ଟାଇଲସ୍ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏହାର ସ୍କ୍ରିନ୍-ଟୁ-ବଡି ଅନୁପାତ 88 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ନୂତନ ଆସସ୍ ProArt 16ରେ AMD Ryzen AI 9 HX 370 ପ୍ରୋସେସର, 64GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR5x RAM ଏବଂ 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD ଷ୍ଟୋରେଜ ରହିଛି ।
ଏହା ଏକ ଖାଲି SSD ସ୍ଲଟ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା Nvidia GeForce RTX 5090 GPU ସହିତ 24GB GDDR7 VRAM ସହିତ ଆସିଛି । ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ପାଇଁ, ଏଥିରେ Windows Hello ସମର୍ଥନ ପାଇଁ IR ଫଙ୍କସନ୍ ସହିତ ଏକ ଫୁଲ୍-HD Asus AiSense ୱେବକ୍ୟାମ୍ ଅଛି । ProArt P16 ମଧ୍ୟ Dolby Atmos ସମର୍ଥନ କରେ ।
କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ, Asus ProArt P16 ଡୁଆଲ୍-ବ୍ୟାଣ୍ଡ Wi-Fi 7 ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.4 ସମର୍ଥନ କରେ। ଏହି ନୂତନ Asus ଲାପଟପ୍ରେ ଗୋଟିଏ USB 4.0 Type-C ପୋର୍ଟ, ଗୋଟିଏ USB 3.2 Gen 2 Type-C ପୋର୍ଟ, ଦୁଇଟି USB 3.2 Gen 2 Type-A ପୋର୍ଟ, ଗୋଟିଏ HDMI 2.1 ପୋର୍ଟ, ଗୋଟିଏ 3.5 ମିମି କମ୍ବୋ ଅଡିଓ ଜ୍ୟାକ୍, ଗୋଟିଏ DC-ଇନ୍ ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଏକ SD Express 7.0 କାର୍ଡ ରିଡର ମଧ୍ୟ ଅଛି ।
ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଏକ ବ୍ୟାକଲିଟ୍ ଚିକ୍ଲେଟ୍ କୀବୋର୍ଡ, ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କୋପାଇଲଟ୍ କୀ ରହିଛି। ଏହା 240W ତାରଯୁକ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ 90Wh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ । ଏହାର ମାପ 354.9x246.9x18.3 ମିମି ଏବଂ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 1.95 କେଜି ।