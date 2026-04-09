Xରେ ଆସିଲା ନୂଆ AI ଫଟୋ ଏଡିଟର୍ ଏବଂ ଅଟୋ-ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ସୁବିଧା
ଏହି ଫିଚର ସାହାଯ୍ଯରେ କୌଣସି ବି ଭାଷାରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଖବରକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଭାଷା ଅନୁସାରେ ପଢିପାରିବେ ।
Published : April 9, 2026 at 6:45 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋସିଆଲ ମଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ xAI ଏହାର ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଆଣିଛି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବା । ଏହି ନୂତନ ଫିଚର୍ସରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଏଆଇ-ପାୱାର୍ଡ ଫଟୋ ଏଡିଟର୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା xAIର Grok ମଡେଲ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ।
We're rolling out auto-translate worldwide to give posts in any language global reach on X.— Nikita Bier (@nikitabier) April 7, 2026
The translations are powered by Grok and have improved substantially over the last couple months.
If you prefer to read in the original language, you can always turn off auto-translate…
ଏହି ଫିଚର୍ର ବିଶେଷତା:
କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଫିଚର ସାହାଯ୍ଯରେ କୌଣସି ବି ଭାଷାରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଖବରକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଭାଷା ଅନୁସାରେ ପଢିପାରିବେ । ଏହି ଫିଚରର ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି କେହି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ପାଇଁ ଅନୁବାଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେଟିଂସ୍ ଆଇକନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ।
ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଭଳି ଫିଚର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ Reddit ଭଳି ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେସିନ୍ ଚାଳିତ ଅନୁବାଦ ଫିଚର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଛି । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟେଟ୍ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏକ୍ସ(x) ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଫିଚର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛିି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ।
କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଡକ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ନିକିତା ବିୟର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଟୋମେଟିକ୍-ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି ।
iOS ପାଇଁ ନୂତନ ଇମେଜ୍ ଏଡିଟର୍:
ଏହା ସହିତ, X iOS ଆପ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଇମେଜ୍ ଏଡିଟର୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ ଡ୍ରଇଂ ଏବଂ ଟେକ୍ସଟ୍ ଭଳି ମୌଳିକ ଉପକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏବଂ ଏକ ବ୍ଲର୍ ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା, ଯେପରିକି ମୁହଁ କିମ୍ବା କାର୍ଡ ବିବରଣୀ ଲୁଚାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହି ଫିଚର୍ ଗୋପନୀୟତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଟେକ୍ସଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି AI ଫଟୋ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତି "ଏହି ଫଟୋକୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଚିତ୍ରକଳା ପରି ଦେଖାନ୍ତୁ", ତେବେ ଗ୍ରୋକ୍ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଣ୍ଡ୍ରୋଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ପୂର୍ବରୁ AI ଇମେଜ୍ ଏଡିଟିଂର ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମାଲୋଚନା ପରେ, କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସୀମିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି ଯେ ନୂତନ ଏଡିଟିଂ ଟୁଲସ୍ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ନା କେବଳ ଦେୟଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ରହିବ ।