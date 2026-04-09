ETV Bharat / technology

Xରେ ଆସିଲା ନୂଆ AI ଫଟୋ ଏଡିଟର୍ ଏବଂ ଅଟୋ-ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ସୁବିଧା

ଏହି ଫିଚର ସାହାଯ୍ଯରେ କୌଣସି ବି ଭାଷାରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଖବରକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଭାଷା ଅନୁସାରେ ପଢିପାରିବେ ।

New AI photo editor and auto-translate feature comes to X
X-ରେ ଆସିଲା ନୂଆ AI ଫଟୋ ଏଡିଟର୍ ଏବଂ ଅଟୋ-ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ସୁବିଧା (Image Credit: X)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 9, 2026 at 6:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋସିଆଲ ମଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ xAI ଏହାର ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର୍‌ ଆଣିଛି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପ୍‌ର ଅଭିଜ୍ଞତା ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବା । ଏହି ନୂତନ ଫିଚର୍ସରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଏଆଇ-ପାୱାର୍ଡ ଫଟୋ ଏଡିଟର୍‌ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା xAIର Grok ମଡେଲ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ।

ଏହି ଫିଚର୍‌ର ବିଶେଷତା:
କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଫିଚର ସାହାଯ୍ଯରେ କୌଣସି ବି ଭାଷାରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଖବରକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଭାଷା ଅନୁସାରେ ପଢିପାରିବେ । ଏହି ଫିଚରର ଖାସ୍‌ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି କେହି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ପାଇଁ ଅନୁବାଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେଟିଂସ୍ ଆଇକନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ।

ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଭଳି ଫିଚର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ Reddit ଭଳି ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେସିନ୍ ଚାଳିତ ଅନୁବାଦ ଫିଚର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଛି । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟେଟ୍‌ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏକ୍ସ(x) ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଫିଚର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛିି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ।

କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଡକ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ନିକିତା ବିୟର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଟୋମେଟିକ୍‌-ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍‌ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି ।

iOS ପାଇଁ ନୂତନ ଇମେଜ୍ ଏଡିଟର୍:

ଏହା ସହିତ, X iOS ଆପ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଇମେଜ୍ ଏଡିଟର୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ ଡ୍ରଇଂ ଏବଂ ଟେକ୍ସଟ୍ ଭଳି ମୌଳିକ ଉପକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏବଂ ଏକ ବ୍ଲର୍ ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା, ଯେପରିକି ମୁହଁ କିମ୍ବା କାର୍ଡ ବିବରଣୀ ଲୁଚାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହି ଫିଚର୍ ଗୋପନୀୟତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଟେକ୍ସଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି AI ଫଟୋ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତି "ଏହି ଫଟୋକୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଚିତ୍ରକଳା ପରି ଦେଖାନ୍ତୁ", ତେବେ ଗ୍ରୋକ୍ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଣ୍ଡ୍ରୋଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ପୂର୍ବରୁ AI ଇମେଜ୍‌ ଏଡିଟିଂର ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମାଲୋଚନା ପରେ, କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସୀମିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି ଯେ ନୂତନ ଏଡିଟିଂ ଟୁଲସ୍‌ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ନା କେବଳ ଦେୟଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ରହିବ ।

TAGGED:

XAI NEW FEATURES
XAI NEW UPDATE
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ
GROK AI
XAI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.